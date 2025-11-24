science
H AI απειλεί τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, προειδοποιεί η PwC
24 Νοεμβρίου 2025 | 14:17

H AI απειλεί τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, προειδοποιεί η PwC

Την ίδια στιγμή πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η ΑΙ απειλεί θέσεις εργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων και επιπέδων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Spotlight

Σε λιγότερες προσλήψεις πτυχιούχων σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου μπορεί τελικά να οδηγήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής του γίγαντα λογιστικής PwC.

Ωστόσο, ο παγκόσμιος πρόεδρος Μοχάμεντ Καντέ δήλωσε ότι η ΑΙ δεν ήταν πίσω από τις πρόσφατες περικοπές θέσεων εργασίας στην εταιρεία, προσθέτοντας ότι η εταιρεία χρειαζόταν στην πραγματικότητα να προσλάβει εκατοντάδες νέους μηχανικούς ΑΙ, αλλά δυσκολευόταν να τους βρει.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές λένε ότι η ίδια η τεχνολογία απειλεί χιλιάδες θέσεις εργασίας κατώτερων στελεχών στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Μιλώντας στο περιθώριο μιας επιχειρηματικής συνόδου κορυφής στη Σιγκαπούρη, ο Καντέ είπε επίσης ότι οι μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, όπως οι σαρωτικοί δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ήταν καλές για τις συμβουλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Καντέ, η παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δραστηριότητές τους θα βρίσκεται στο επίκεντρο της μελλοντικής επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, ακόμη και καθώς η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία επηρεάζει τα δικά της σχέδια προσλήψεων.

Πως επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη της προσλήψεις στη PwC

Οι εταιρείες που προηγουμένως θα προσλάμβαναν συμβούλους της PwC για να εξετάζουν δεδομένα και έγγραφα, ενδέχεται τώρα να χρησιμοποιούν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, μειώνοντας εβδομάδες δαπανηρής εργασίας σε λίγα μόνο λεπτά.

Το YouTube άρχισε να προσφέρει εθελοντικές εξόδους σε Αμερικανούς υπαλλήλους στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την ΑΙ.

Κάθε χρόνο, η εταιρεία προσλαμβάνει χιλιάδες νέους πτυχιούχους σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου – συμπεριλαμβανομένων 1.300 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 3.200 στις ΗΠΑ πέρυσι – αλλά πρόσφατα εγκατέλειψε τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της για να συνεχίσει να αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων της.

Το 2021, η PwC δήλωσε ότι ήθελε να προσλάβει 100.000 άτομα σε διάστημα πέντε ετών – αλλά ο Καντέ είπε ότι αυτό δεν θα ήταν πλέον δυνατό.

«Τώρα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε να προσλάβουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο επίπεδο ανθρώπων που προσλαμβάνουμε – θα είναι ένα διαφορετικό σύνολο ανθρώπων».

Πέρυσι, η PwC μείωσε περισσότερες από 5.600 θέσεις εργασίας σε όλη την παγκόσμια δραστηριότητά της.

Ο επικεφαλής των βρετανικών επιχειρήσεων της εταιρείας έχει μιλήσει προηγουμένως για τη μείωση της πρόσληψης αποφοίτων, παραδεχόμενος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «σίγουρα αναδιαμορφώνει τους ρόλους».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, ο Καντέ επέμεινε ότι η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν μια «συναρπαστική περίοδος» για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ήδη δρομολογούνται απολύσεις λόγω ΑΙ

Σειρά μαζικών απολύσεων σε εταιρείες όπως οι Meta, Amazon, Salesforce, YouTube και άλλες μεγάλες εταιρείες τροφοδοτούν τους φόβους για τη συρρίκνωση των θέσεων λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει τη ζήτηση για υπαλλήλους γραφείου, αλλά υπάρχει λόγος ελπίδας, εκτιμά ο δ.σ. της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, όπωςεξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNN.

Νωρίτερα τον Νοέμριο, οόμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista Equity Partners ενημέρωσε τους επενδυτές ότι σχεδιάζει να μειώσει σημαντικά το εργατικό δυναμικό του, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητή νοημοσύνης είτε για να αντικαταστήσει λειτουργικές θέσεις, ορισμένους νεότερους αναλυτές και υπαλλήλους επενδυτικών σχέσεων, είτε για να επεκταθεί χωρίς να προσλάβει νέο προσωπικό. Η Vista, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για εξαγορές που επικεντρώνονται σε προγράμματα Η/Υ, θα χρησιμοποεί όλο και περισσότερο την τεχνολογία για να χειρίζονται ρόλους που συντάσσουν παρουσιάσεις σε επενδυτές, υλικό μάρκετινγκ ή συγκεντρώνουν δεδομένα για την προμήθεια και ανάλυση νέων συμφωνιών, ανέφεραν οι Financial Times.

Αν και ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, ανακοίνωσε στους αναλυτές ότι οι πρόσφατες 14.000 απολύσεις της εταιρείας «δεν καθοδηγούνταν στην πραγματικότητα από την Τεχνητή Νοημοσύνη» ωστόσο τον Ιούνιο ανέφερε ότι η υιοθέτηση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης και των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης θα συρρικνώσει το εταιρικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας.

Η Meta πρόσφατα μείωσε 600 θέσεις εργασίας στην ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, κάτι που αποτελεί μέρος της προσπάθειας για πιο ευέλικτη κίνηση. Το YouTube αυτή την εβδομάδα άρχισε να προσφέρει εθελοντικές εξόδους σε Αμερικανούς υπαλλήλους στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εργαζόμενοι στην Chegg,  εταιρεία διαδικτυακής εκπαίδευσης, πλήττονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε δύο μέτωπα. Πρώτον, η άνοδος του ChatGPT μειώνει τη ζήτηση για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Chegg. Δεύτερον, η ίδια η Chegg επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υποσχόμενη να λειτουργήσει την επιχείρησή της με λιγότερους εργαζόμενους για να είναι πιο ανταγωνιστική. Στις αρχές Νοεμβρίου, η Chegg ανακοίνωσε ότι θα μειώσει σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της καθώς αντιμετωπίζει τις «νέες πραγματικότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης» και τη χαμηλότερη επισκεψιμότητα αναζήτησης.

Πηγή: OT.gr

Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε στο Coache’s Voice για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια και συγκλόνισε - Τι είπε για την ιστορική κατάκτηση του Youth League

Σύνταξη
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Greece Begins Payout of New Financial Support to Citizens
English edition 24.11.25

Greece Begins Payout of New Financial Support to Citizens

The government launched a €600 million support package, starting with a permanent €250 allowance for 1.4 million eligible beneficiaries, followed by additional payments—including rent refunds—later this week.

Σύνταξη
Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»
Super League 24.11.25

Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»

Το «In» εξηγεί τις παραμέτρους για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Το ενθαρρυντικό είναι πως αμφότεροι επιθυμούν να φορέσουν τα πράσινα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
«Flotel» 24.11.25

Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα

Το πρώτο «πλωτό ξενοδοχείο» στην ιστορία, ένα τεράστιο κτίριο επτά ορόφων, 200 δωματίων με ελικοδρόμιο και γήπεδα τένις, άνοιξε το 1988 στη μέση της θάλασσας. Ήταν μια επιτυχία, μέχρι που όλα πήγαν στραβά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
