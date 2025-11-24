Σε λιγότερες προσλήψεις πτυχιούχων σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου μπορεί τελικά να οδηγήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής του γίγαντα λογιστικής PwC.

Ωστόσο, ο παγκόσμιος πρόεδρος Μοχάμεντ Καντέ δήλωσε ότι η ΑΙ δεν ήταν πίσω από τις πρόσφατες περικοπές θέσεων εργασίας στην εταιρεία, προσθέτοντας ότι η εταιρεία χρειαζόταν στην πραγματικότητα να προσλάβει εκατοντάδες νέους μηχανικούς ΑΙ, αλλά δυσκολευόταν να τους βρει.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές λένε ότι η ίδια η τεχνολογία απειλεί χιλιάδες θέσεις εργασίας κατώτερων στελεχών στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Μιλώντας στο περιθώριο μιας επιχειρηματικής συνόδου κορυφής στη Σιγκαπούρη, ο Καντέ είπε επίσης ότι οι μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, όπως οι σαρωτικοί δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ήταν καλές για τις συμβουλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Καντέ, η παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δραστηριότητές τους θα βρίσκεται στο επίκεντρο της μελλοντικής επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, ακόμη και καθώς η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία επηρεάζει τα δικά της σχέδια προσλήψεων.

Πως επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη της προσλήψεις στη PwC

Οι εταιρείες που προηγουμένως θα προσλάμβαναν συμβούλους της PwC για να εξετάζουν δεδομένα και έγγραφα, ενδέχεται τώρα να χρησιμοποιούν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, μειώνοντας εβδομάδες δαπανηρής εργασίας σε λίγα μόνο λεπτά.

Το YouTube άρχισε να προσφέρει εθελοντικές εξόδους σε Αμερικανούς υπαλλήλους στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την ΑΙ.

Κάθε χρόνο, η εταιρεία προσλαμβάνει χιλιάδες νέους πτυχιούχους σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου – συμπεριλαμβανομένων 1.300 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 3.200 στις ΗΠΑ πέρυσι – αλλά πρόσφατα εγκατέλειψε τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της για να συνεχίσει να αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων της.

Το 2021, η PwC δήλωσε ότι ήθελε να προσλάβει 100.000 άτομα σε διάστημα πέντε ετών – αλλά ο Καντέ είπε ότι αυτό δεν θα ήταν πλέον δυνατό.

«Τώρα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε να προσλάβουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο επίπεδο ανθρώπων που προσλαμβάνουμε – θα είναι ένα διαφορετικό σύνολο ανθρώπων».

Πέρυσι, η PwC μείωσε περισσότερες από 5.600 θέσεις εργασίας σε όλη την παγκόσμια δραστηριότητά της.

Ο επικεφαλής των βρετανικών επιχειρήσεων της εταιρείας έχει μιλήσει προηγουμένως για τη μείωση της πρόσληψης αποφοίτων, παραδεχόμενος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «σίγουρα αναδιαμορφώνει τους ρόλους».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, ο Καντέ επέμεινε ότι η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν μια «συναρπαστική περίοδος» για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ήδη δρομολογούνται απολύσεις λόγω ΑΙ

Σειρά μαζικών απολύσεων σε εταιρείες όπως οι Meta, Amazon, Salesforce, YouTube και άλλες μεγάλες εταιρείες τροφοδοτούν τους φόβους για τη συρρίκνωση των θέσεων λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει τη ζήτηση για υπαλλήλους γραφείου, αλλά υπάρχει λόγος ελπίδας, εκτιμά ο δ.σ. της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, όπωςεξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNN.

Νωρίτερα τον Νοέμριο, οόμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista Equity Partners ενημέρωσε τους επενδυτές ότι σχεδιάζει να μειώσει σημαντικά το εργατικό δυναμικό του, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητή νοημοσύνης είτε για να αντικαταστήσει λειτουργικές θέσεις, ορισμένους νεότερους αναλυτές και υπαλλήλους επενδυτικών σχέσεων, είτε για να επεκταθεί χωρίς να προσλάβει νέο προσωπικό. Η Vista, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για εξαγορές που επικεντρώνονται σε προγράμματα Η/Υ, θα χρησιμοποεί όλο και περισσότερο την τεχνολογία για να χειρίζονται ρόλους που συντάσσουν παρουσιάσεις σε επενδυτές, υλικό μάρκετινγκ ή συγκεντρώνουν δεδομένα για την προμήθεια και ανάλυση νέων συμφωνιών, ανέφεραν οι Financial Times.

Αν και ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, ανακοίνωσε στους αναλυτές ότι οι πρόσφατες 14.000 απολύσεις της εταιρείας «δεν καθοδηγούνταν στην πραγματικότητα από την Τεχνητή Νοημοσύνη» ωστόσο τον Ιούνιο ανέφερε ότι η υιοθέτηση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης και των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης θα συρρικνώσει το εταιρικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας.

Η Meta πρόσφατα μείωσε 600 θέσεις εργασίας στην ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, κάτι που αποτελεί μέρος της προσπάθειας για πιο ευέλικτη κίνηση. Το YouTube αυτή την εβδομάδα άρχισε να προσφέρει εθελοντικές εξόδους σε Αμερικανούς υπαλλήλους στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εργαζόμενοι στην Chegg, εταιρεία διαδικτυακής εκπαίδευσης, πλήττονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε δύο μέτωπα. Πρώτον, η άνοδος του ChatGPT μειώνει τη ζήτηση για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Chegg. Δεύτερον, η ίδια η Chegg επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υποσχόμενη να λειτουργήσει την επιχείρησή της με λιγότερους εργαζόμενους για να είναι πιο ανταγωνιστική. Στις αρχές Νοεμβρίου, η Chegg ανακοίνωσε ότι θα μειώσει σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της καθώς αντιμετωπίζει τις «νέες πραγματικότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης» και τη χαμηλότερη επισκεψιμότητα αναζήτησης.

Πηγή: OT.gr