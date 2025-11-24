Τροχαία: Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι για μεθυσμένους οδηγούς στην Αττική – 12 συλλήψεις και 387 παραβάσεις σε αλκοτέστ
Η Τροχαία πραγματοποίησε συνολικά 22.800 ελέγχους το τελευταίο τετραήμερο και βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Νέους σαρωτικούς ελέγχους για μεθυσμένους οδηγούς πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική το τετραήμερο που πέρασε.
Οι έλεγχοι αλκοτέστ έγιναν στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 20 Νοεμβρίου 2025 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-11-2025).
Αλκοτέστ στην Ομόνοια
Πρόστιμα και συλλήψεις
Στην ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 22.800 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Παράλληλα συνελήφθησαν 12 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
