Η 11άδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη (pic)

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην OPAP Arena σε ματς για την 11η αγωνιστική της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει τις βασικές του επιλογές περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκινάει με βασικό δίδυμο στην επίθεση τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι, με τον Ανγκολέζο φορ να επιστρέφει σε ματς της Ένωσης μετά από δύο μήνες και να ξεκινάει μάλιστα και βασικός απέναντι στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Η ΑΕΚ θα έχει στην ενδεκάδα της, τον Θωμά Στρακόσια στην εστία, ακραία μπακ θα είναι οι Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις με τους Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα ξεκινούν οι Πινέδα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης ενώ το δίδυμο στην επίθεση είναι οι Γιόβιτς και Ζίνι.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά.