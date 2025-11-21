Άρης: Ο παίκτης που προορίζει για βασικό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Χιμένεθ

Ο Κάρλες Πέρεθ αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα στο κυριακάτικο (23/11, 21:00) ντέρμπι με την ΑΕΚ και να καλύψει τη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής.

Αντίθετα, ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε και σήμερα (21/11) σε μέρος της προπόνησης και όπως όλα δείχνουν δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Το ίδιο ισχύει και με τους τραυματίες Δώνη, Μισεουί, Γένσεν και Καντεβέρε.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Α.Ε.Κ. (23/11, 21:00).

Στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης (ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε σε κομμάτια του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν έκαναν ατομικό, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε, από την πλευρά του, έκανε θεραπεία και ατομικό).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που θα γίνει το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση στην “OPAP Arena”».