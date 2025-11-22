sports betsson
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Καταγγελία σε βάρος της ΑΕΚ από δέκα πρώην παίκτες της – Zητούν «αφαίρεση τροπαίων» και «αναστολή ιδιότητας μέλους»
Ποδόσφαιρο 22 Νοεμβρίου 2025 | 12:48

Καταγγελία σε βάρος της ΑΕΚ από δέκα πρώην παίκτες της – Zητούν «αφαίρεση τροπαίων» και «αναστολή ιδιότητας μέλους»

Δέκα πρώην παίκτες της ΑΕΚ έχουν δικαιωθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ και προσέφυγαν στην Πειθαρχική Επιτροπή αλλά και στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Super League και καταγγέλλουν την Ένωση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Spotlight

Δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ προσέφυγαν στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αλλά και στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Superleague, ζητώντας να αφαιρεθούν από τη «νέα ΠΑΕ AEK», τα τρόπαια, που έχει κατακτήσει η «παλαιά ΠΑΕ AEK».

Οι εν λόγω ποδοσφαιριστές αναφέρουν πως αν και έχουν δικαιωθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ στα οποία διεκδίκησαν τα «δεδουλευμένα», οι αποφάσεις αυτές παραμένουν ανεκτέλεστες, αφού η νέα ΠΑΕ ισχυρίζεται ότι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο.

Αναλυτικά η προσφυγή των πρώην παικτών της ΑΕΚ

ΠΡΟΣ

1.ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ SUPER LEAGUE 1 ,
2.ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

1.Του Παντελή ΚΑΦΕ,
2.Του Ιωάννη ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,
3.Του Παναγιώτη ΛΑΓΟΥ,
4.Του Ανέστη ΑΡΓΥΡΙΟΥ,
5.Του Σάββα ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ,
6.Του Δημητρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
7.Του Μαυρουδή ΜΠΟΥΓΑΙΔΗ,
8.Του Βαλεντίνου ΒΛΑΧΟΥ,
9.Του Δημητρίου ΣΙΑΛΜΑ και
10.Του Ιωάννη ΚΟΝΤΟΕ, όλων πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της ΚΕΠ, κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ” που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια κι εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, όλοι μας είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της προηγούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ που διαθέτουμε ανεκτέλεστες αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ.

Ομως παρότι η νέα ΠΑΕ έχει κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και έχει κριθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ οτι έχει υπεισέλθει στην οφειλή τουλάχιστον του 50% του επιδικασθέντος κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, εξακολουθεί να ισχυρίζεται οτι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο που δεν φέρει οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη απέναντι μας για τα χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ.

Ενώ λοιπόν ενώπιον του ΔΔΠ και των άλλων οργάνων οι νομικοί εκπρόσωποι της ΠΑΕ δηλώνουν ανερυθριαστα οτι δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να μας εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τα επιδικασθεντα δεδουλευμενα μας ισχυριζόμενοι οτι εμείς αγωνιστήκαμε σε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, ταυτόχρονα η διοίκηση,τα στελέχη και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ καυχώνται κι επικαλούνται συνεχώς την ιστορική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδας τους από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα κατά τον πρόσφατο εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας της ΑΕΚ, στις εκδόσεις,στις εκδηλώσεις τους,στην τροπαιοθήκη της,στο Μουσείο και στο επίσημο site της η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει οτι ιδρύθηκε την 13.4. 1924 ως αθλητικό σωματείο και από την 30.7. 1979 ιδρύθηκε από το μητρικό σωματείο η ΠΑΕ ΑΕΚ και οτι στον έναν αιώνα ζωής της κατέκτησε 7 πρωταθλήματα Α’ Εθνικης ( 1939-1940-1963-1968-1971-1978 και 1979) και 8 Κύπελλα Ελλάδας (1932-1939-1949-1950-1956-1964-1966 και 1978) επί ερασιτεχνισμου και 6 πρωταθλήματα (1989-1992-1993-1994-2018 και 2023), 8 Κύπελλα Ελλάδας(1983-1996-1997-2000-2002-2011-2016 και 2023),2 Σούπερ Καπ( 1989 και 1996) και 1 Λιγκ Καπ(1990) επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ακόμα κατέκτησε και 1 πρωταθλημα Γ’Εθνικης (2013) και 1 πρωταθλημα Β’ Εθνικης (2014),στο ενδιάμεσο διάστημα του υποβιβασμού και της διάλυσης της πρώτης ΠΑΕ και της ίδρυσης της δεύτερης -σημερινης ΠΑΕ από το ίδιο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο την 22.7.2014.

Αυτή επομένως είναι η ποδοσφαιρική κληρονομιά της ΑΕΚ για την οποία δικαίως καυχώνται οι άνθρωποι τους, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν κληρονομεί κάποιος,δεν αποκτά μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τα αντίστοιχα βάρη και τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του παρελθόντος, εκτός κι αν ο κληρονόμος υποβάλλει Δήλωση Αποποίησης, οπότε δεν βαρύνεται για τα παλιά χρέη του κληρονομούμενου!

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ θέλει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, καθώς από την μία πλευρά δηλώνει ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αλλά από την άλλη αρνείται οτι είναι ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ, ναι μεν απολαμβάνοντας την δόξα των κεκτημένων τροπαίων και τα άυλα περιουσιακά δικαιώματα (Royalties) του σήματος,της επωνυμίας,των χρωμάτων,της φανέλας και του γηπέδου, πλην όμως μη αποδεχόμενη ακόμα και την αμετάκλητη δικαστική κήρυξη της ως ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ που την υποχρεώνει νομικά να πληρώσει έστω το 50% των επιδικασθεντων δεδουλευμενων στους αιτούντες πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!

Αποτελεί μεγίστη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΗΛΙΔΑ για την ΑΕΚ η διαγραφή των υποχρεώσεων της (λες και τα συμβόλαια μας τα υπογράψαμε με…ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ!) απέναντι σε εμάς που φορέσαμε την κιτρινόμαυρη φανέλα με τον Δικέφαλο Αετό, παρότι είμαστε καταγεγραμμένοι αμετάκλητα στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας και παρότι κάποιοι(στην σύνθεση ο 1ος και ο 3ος) από εμάς ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 2011.

Μάλιστα ο πρώτος εξ ημών όχι μόνο ΣΗΚΩΣΑ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΡΜΑ (στο 85′)ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΜΕ 3-0 ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ!(Ενώ ήμουν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην διοργάνωση με 4 γκολ!)

Επομένως αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ εξακολουθεί να πιστεύει οτι εκείνη η ομάδα δεν έχει καμμία σχέση με την σημερινή και επιμένει να μην μας εξοφλήσει, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ!

Βεβαίως το ίδιο ισχύει για όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, είτε ως ερασιτεχνικό σωματείο μέχρι το 1979, είτε ως ΠΑΕ μέχρι το 2014, εφόσον συνεχίσει την στείρα ποδοσφαιρική πολιτική της απαρνούμενη τον ίδιο της τον εαυτό.

ΕΠΕΙΔΗ απαιτούμε να αφαιρεθεί από την ΠΑΕ ΑΕΚ τουλάχιστον το Κύπελλο του 2011, καθώς δεν μπορεί η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ να το καπηλεύεται ως ιστορικό κειμήλιο, χωρίς ταυτόχρονα να αναγνωρίζει την υποχρέωση της να πληρώσει τουλάχιστον αυτούς που μόχθησαν για την κατάκτηση του!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η ΠΑΕ ΑΕΚ εξακολουθεί δια των υπομνημάτων της να αμφισβητεί την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΔΠ, αυτή η στάση της ουσιαστικά αποτελεί ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΚΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ,ΟΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΕ ,ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ SUPER LEAGUE 1 (2018 και 2023),ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016 και 2023) ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2 (2014)!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ θεωρεί ως ανύπαρκτη ποδοσφαιρικά και νομικά την προηγούμενη ΠΑΕ ΑΕΚ, εξυπακούεται οτι δεν μπορεί να κατέχει τα τρόπαια της ομάδας εκείνης της ΠΑΕ και πρέπει να επιστρέψει τα τρόπαια των πρωταθλημάτων στην διοργανώτρια Super League 1 , των κυπέλλων στην διοργανώτρια ΕΠΟ και τα τρόπαια των πρωταθλημάτων και κυπέλλων του ερασιτεχνισμου στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ!

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που δεν δηλώσει επίσημα οτι αποποιείται τους τίτλους που δεν της ανήκουν, είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις μας, διαφορετικά είναι πειθαρχικά ελεγκτέα λόγω ευθείας παραβίασης των Καταστατικών και Κανονισμών της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής μίας ομάδας, προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό όφελος, αδειοδότηση κλπ,ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 63,ΠΑΕ Α,εδ.ε μεταξύ των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή τροπαίων!

ΕΠΕΙΔΗ από τον συνδυασμό των άρθρων 2γ-2δ και 35ι, προκύπτει η υποχρέωση της ΕΠΟ, αφενός μεν να διασφαλίσει την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών, αφετέρου δε να υποχρεώσει τα μέλη της να συμμορφώνονται, τόσο με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της FIFA, όσο και με τις αποφάσεις του CAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ κατά τον συνδυασμό των άρθρων 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4.του ΠΚ,η παραβίαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κώδικα της και μπορεί σε βάρος του υπαιτίου νομικού προσώπου να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επιστροφής τροπαίων σωρευτικα με άλλες ποινές.

ΕΠΕΙΔΗ επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της ,η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ιδιότητα μέλους ομάδων και ενώσεων, εφόσον παραβιάζουν το Καταστατικό και τους κανονισμούς της.

ΕΠΕΙΔΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του 63Ε.δ και να διατάξει την επιστροφή των τροπαίων, άλλως πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση ως προς αυτό το αίτημα στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA που είναι αρμόδια, γιατί πρόκειται περί παραβίασης του Καταστατικού,των κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης τροπαίων που προβλέπεται κι από τους κανονισμούς της FIFA, έχει προηγούμενο εφαρμογής και μάλιστα πρόσφατα στην υπόθεση της ΣΤΕΑΟΥΑ στην Ρουμανία.

ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CLUB “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -ΑΕΚ” ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ,ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟ, ΔΗΛΑΔΗ:
488.000-500.000-480.000-250.000-139.347-117.500-14.052–66.101-94.000 και 325.000€ αντίστοιχα.(Συνολικά:2.474.000€ για οφειλόμενο επιδικασθεν κεφάλαιο.)

ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ FIFA ΚΑΙ ΤΟΥ CAS ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ 100 % ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΕ ΑΕΚ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΙΤΛΟ, ΣΗΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ,ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ .

ΕΠΕΙΔΗ επομένως η ΠΑΕ ΑΕΚ πρέπει να τιμωρηθεί με την πειθαρχική ποινή της επιστροφής των τροπαίων της και το χρέος των δύο ΠΑΕ να μεταβιβαστεί στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο.

ΕΠΕΙΔΗ ήδη έχουμε απευθύνει αντίστοιχη αίτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ,η οποία ουδέποτε εισήγαγε την υπόθεση προς συζήτηση.

ΕΠΕΙΔΗ ούτε η ΠΑΕ απάντησε στην από 1.9.2025 σχετική εξώδικη δήλωση – πρόσκληση.

ΕΠΕΙΔΗ το Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League 1 είναι αρμόδιο όσον αφορά το αίτημα επιστροφής των τροπαίων των πρωταθλημάτων που η ίδια διοργάνωσε και απένειμε στην καθ’ ης ΠΑΕ, ενώ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είναι αρμόδια για την επιστροφή των υπολοίπων τροπαίων που εμπίπτουν στο διοργανωτικό πλαίσιο της ΕΠΟ.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,

2.Να εφαρμόσετε τα άρθρα 18 και 63.Α-ε του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τα άρθρα 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,

3.Να εισάγετε προς συζήτηση την υπόθεση ,προκειμένου να επιβληθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ η πειθαρχική ποινή της επιστροφής στην διοργανώτρια Super League 1 των τροπαίων των τεσσάρων Πρωταθλημάτων που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1989-1992-1993 και 1994),στην διοργανώτρια ΕΠΟ των έξι Κυπέλλων Ελλάδας που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1983-1996-1997-2000-2002 και 2011) και των δύο Σούπερ Καπ που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1989 και 1996) , στην Super League 1 του ενός Λιγκ Καπ που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1990) και στην διοργανώτρια Super League 2 του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικης (2014),

4.Να αναγνωρίσετε οτι τα επτά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα οκτώ ερασιτεχνικά κύπελλα της ΑΕΚ καταλογίζονται μόνο στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ και τα αντίστοιχα τρόπαια πρέπει να επιστραφούν στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ,

5.Να παραπέμψετε την υπόθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους του Οργανωμένου (υπό την ΕΠΟ και την Super League 1) Ποδοσφαίρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσο χρόνο συνεχίσει να μην εξοφλεί ή διακανονιζει τα χρέη της απέναντι μας.

6.Σε περίπτωση που δεν εφαρμόσετε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κώδικα,το αίτημα μας θα υποβληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

Αθήνα 21.11.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Headlines:
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Premier League 22.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι
Premier League 22.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου
Super League 2 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου για την 11η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)
Euroleague 22.11.25

Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ξανά εδώ με εξαιρετική εμφάνιση, έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και γίνεται ξανά κομβικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού – Οι δηλώσεις για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και τους ρόλους…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Live streaming: Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία
Μπάσκετ 22.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία

Live streaming: Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία για την 7η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση
Opinion 22.11.25

Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση

Ο τρόπος υποχρέωσης ενός μάρτυρα να καταθέσει ενόρκως την αλήθεια είναι, τουλάχιστον όσο βρίσκεται επί της γης, η απειλή της ποινικής κύρωσης.

Αντύπας Καρίπογλου
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22.11.25

Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα τροχαία και οι κακοί δρόμοι δεν είναι οι μόνες αιτίες που κάνουν τα ταξίδια κουραστική ή δυσάρεστη εμπειρία. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έλλειψη τουαλετών που στην Αφρική είναι μεγάλο πρόβλημα.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη
Σκάνδαλα 22.11.25

Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη

Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο, έριξε αυλαία στην Μπανγκόκ με έναν θρίαμβο που ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και καταγγελίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής, βάσει δεδομένων προ 6.000 ετών
Έρευνα 22.11.25

Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής αποκαλύπτουν δεδομένα προ 6.000 ετών

Επιπλέον 42 ημέρες θα προστεθούν στα καλοκαίρια στην Ευρώπη μέχρι το 2100 αν η άνοδος της θερμοκρασίας συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, δείχνει πρόσφατη έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι
Premier League 22.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου
Super League 2 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου για την 11η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
Σούσι: 22χρονος δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωσή του – Τι είναι το παράσιτο «anisakis»
Ελλάδα 22.11.25

Στο νοσοκομείο 22χρονος μετά από δηλητηρίαση από σούσι - Τι είναι το παράσιτο «anisakis»

Ο 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο anisakis που καταγράφεται στην Ελλάδα

Σύνταξη
Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
Σχηματίστηκε δικογραφία 22.11.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η 54χρονη αρχηγός του κυκλώματος που δρούσε στην Αττική καθώς και μέλη της οικογένειάς της - Πλήθος κλοπιμαίων κατασχέθηκαν σε αποθήκη στα Πετράλωνα

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο