Καταγγελία σε βάρος της ΑΕΚ από δέκα πρώην παίκτες της – Zητούν «αφαίρεση τροπαίων» και «αναστολή ιδιότητας μέλους»

Δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ προσέφυγαν στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αλλά και στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Superleague, ζητώντας να αφαιρεθούν από τη «νέα ΠΑΕ AEK», τα τρόπαια, που έχει κατακτήσει η «παλαιά ΠΑΕ AEK».

Οι εν λόγω ποδοσφαιριστές αναφέρουν πως αν και έχουν δικαιωθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ στα οποία διεκδίκησαν τα «δεδουλευμένα», οι αποφάσεις αυτές παραμένουν ανεκτέλεστες, αφού η νέα ΠΑΕ ισχυρίζεται ότι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο.

Αναλυτικά η προσφυγή των πρώην παικτών της ΑΕΚ

ΠΡΟΣ

1.ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΤΗΣ SUPER LEAGUE 1 ,

2.ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

1.Του Παντελή ΚΑΦΕ,

2.Του Ιωάννη ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,

3.Του Παναγιώτη ΛΑΓΟΥ,

4.Του Ανέστη ΑΡΓΥΡΙΟΥ,

5.Του Σάββα ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ,

6.Του Δημητρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

7.Του Μαυρουδή ΜΠΟΥΓΑΙΔΗ,

8.Του Βαλεντίνου ΒΛΑΧΟΥ,

9.Του Δημητρίου ΣΙΑΛΜΑ και

10.Του Ιωάννη ΚΟΝΤΟΕ, όλων πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της ΚΕΠ, κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ” που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια κι εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, όλοι μας είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της προηγούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ που διαθέτουμε ανεκτέλεστες αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ.

Ομως παρότι η νέα ΠΑΕ έχει κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και έχει κριθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ οτι έχει υπεισέλθει στην οφειλή τουλάχιστον του 50% του επιδικασθέντος κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, εξακολουθεί να ισχυρίζεται οτι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο που δεν φέρει οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη απέναντι μας για τα χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ.

Ενώ λοιπόν ενώπιον του ΔΔΠ και των άλλων οργάνων οι νομικοί εκπρόσωποι της ΠΑΕ δηλώνουν ανερυθριαστα οτι δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να μας εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τα επιδικασθεντα δεδουλευμενα μας ισχυριζόμενοι οτι εμείς αγωνιστήκαμε σε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, ταυτόχρονα η διοίκηση,τα στελέχη και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ καυχώνται κι επικαλούνται συνεχώς την ιστορική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδας τους από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα κατά τον πρόσφατο εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας της ΑΕΚ, στις εκδόσεις,στις εκδηλώσεις τους,στην τροπαιοθήκη της,στο Μουσείο και στο επίσημο site της η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει οτι ιδρύθηκε την 13.4. 1924 ως αθλητικό σωματείο και από την 30.7. 1979 ιδρύθηκε από το μητρικό σωματείο η ΠΑΕ ΑΕΚ και οτι στον έναν αιώνα ζωής της κατέκτησε 7 πρωταθλήματα Α’ Εθνικης ( 1939-1940-1963-1968-1971-1978 και 1979) και 8 Κύπελλα Ελλάδας (1932-1939-1949-1950-1956-1964-1966 και 1978) επί ερασιτεχνισμου και 6 πρωταθλήματα (1989-1992-1993-1994-2018 και 2023), 8 Κύπελλα Ελλάδας(1983-1996-1997-2000-2002-2011-2016 και 2023),2 Σούπερ Καπ( 1989 και 1996) και 1 Λιγκ Καπ(1990) επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ακόμα κατέκτησε και 1 πρωταθλημα Γ’Εθνικης (2013) και 1 πρωταθλημα Β’ Εθνικης (2014),στο ενδιάμεσο διάστημα του υποβιβασμού και της διάλυσης της πρώτης ΠΑΕ και της ίδρυσης της δεύτερης -σημερινης ΠΑΕ από το ίδιο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο την 22.7.2014.

Αυτή επομένως είναι η ποδοσφαιρική κληρονομιά της ΑΕΚ για την οποία δικαίως καυχώνται οι άνθρωποι τους, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν κληρονομεί κάποιος,δεν αποκτά μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τα αντίστοιχα βάρη και τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του παρελθόντος, εκτός κι αν ο κληρονόμος υποβάλλει Δήλωση Αποποίησης, οπότε δεν βαρύνεται για τα παλιά χρέη του κληρονομούμενου!

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ θέλει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, καθώς από την μία πλευρά δηλώνει ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αλλά από την άλλη αρνείται οτι είναι ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ, ναι μεν απολαμβάνοντας την δόξα των κεκτημένων τροπαίων και τα άυλα περιουσιακά δικαιώματα (Royalties) του σήματος,της επωνυμίας,των χρωμάτων,της φανέλας και του γηπέδου, πλην όμως μη αποδεχόμενη ακόμα και την αμετάκλητη δικαστική κήρυξη της ως ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ που την υποχρεώνει νομικά να πληρώσει έστω το 50% των επιδικασθεντων δεδουλευμενων στους αιτούντες πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!

Αποτελεί μεγίστη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΗΛΙΔΑ για την ΑΕΚ η διαγραφή των υποχρεώσεων της (λες και τα συμβόλαια μας τα υπογράψαμε με…ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ!) απέναντι σε εμάς που φορέσαμε την κιτρινόμαυρη φανέλα με τον Δικέφαλο Αετό, παρότι είμαστε καταγεγραμμένοι αμετάκλητα στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας και παρότι κάποιοι(στην σύνθεση ο 1ος και ο 3ος) από εμάς ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 2011.

Μάλιστα ο πρώτος εξ ημών όχι μόνο ΣΗΚΩΣΑ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΡΜΑ (στο 85′)ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΜΕ 3-0 ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ!(Ενώ ήμουν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην διοργάνωση με 4 γκολ!)

Επομένως αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ εξακολουθεί να πιστεύει οτι εκείνη η ομάδα δεν έχει καμμία σχέση με την σημερινή και επιμένει να μην μας εξοφλήσει, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ!

Βεβαίως το ίδιο ισχύει για όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, είτε ως ερασιτεχνικό σωματείο μέχρι το 1979, είτε ως ΠΑΕ μέχρι το 2014, εφόσον συνεχίσει την στείρα ποδοσφαιρική πολιτική της απαρνούμενη τον ίδιο της τον εαυτό.

ΕΠΕΙΔΗ απαιτούμε να αφαιρεθεί από την ΠΑΕ ΑΕΚ τουλάχιστον το Κύπελλο του 2011, καθώς δεν μπορεί η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ να το καπηλεύεται ως ιστορικό κειμήλιο, χωρίς ταυτόχρονα να αναγνωρίζει την υποχρέωση της να πληρώσει τουλάχιστον αυτούς που μόχθησαν για την κατάκτηση του!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η ΠΑΕ ΑΕΚ εξακολουθεί δια των υπομνημάτων της να αμφισβητεί την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΔΠ, αυτή η στάση της ουσιαστικά αποτελεί ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΚΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ,ΟΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΕ ,ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ SUPER LEAGUE 1 (2018 και 2023),ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016 και 2023) ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2 (2014)!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ θεωρεί ως ανύπαρκτη ποδοσφαιρικά και νομικά την προηγούμενη ΠΑΕ ΑΕΚ, εξυπακούεται οτι δεν μπορεί να κατέχει τα τρόπαια της ομάδας εκείνης της ΠΑΕ και πρέπει να επιστρέψει τα τρόπαια των πρωταθλημάτων στην διοργανώτρια Super League 1 , των κυπέλλων στην διοργανώτρια ΕΠΟ και τα τρόπαια των πρωταθλημάτων και κυπέλλων του ερασιτεχνισμου στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ!

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που δεν δηλώσει επίσημα οτι αποποιείται τους τίτλους που δεν της ανήκουν, είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις μας, διαφορετικά είναι πειθαρχικά ελεγκτέα λόγω ευθείας παραβίασης των Καταστατικών και Κανονισμών της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής μίας ομάδας, προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό όφελος, αδειοδότηση κλπ,ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 63,ΠΑΕ Α,εδ.ε μεταξύ των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή τροπαίων!

ΕΠΕΙΔΗ από τον συνδυασμό των άρθρων 2γ-2δ και 35ι, προκύπτει η υποχρέωση της ΕΠΟ, αφενός μεν να διασφαλίσει την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών, αφετέρου δε να υποχρεώσει τα μέλη της να συμμορφώνονται, τόσο με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της FIFA, όσο και με τις αποφάσεις του CAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ κατά τον συνδυασμό των άρθρων 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4.του ΠΚ,η παραβίαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κώδικα της και μπορεί σε βάρος του υπαιτίου νομικού προσώπου να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επιστροφής τροπαίων σωρευτικα με άλλες ποινές.

ΕΠΕΙΔΗ επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της ,η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ιδιότητα μέλους ομάδων και ενώσεων, εφόσον παραβιάζουν το Καταστατικό και τους κανονισμούς της.

ΕΠΕΙΔΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του 63Ε.δ και να διατάξει την επιστροφή των τροπαίων, άλλως πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση ως προς αυτό το αίτημα στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA που είναι αρμόδια, γιατί πρόκειται περί παραβίασης του Καταστατικού,των κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης τροπαίων που προβλέπεται κι από τους κανονισμούς της FIFA, έχει προηγούμενο εφαρμογής και μάλιστα πρόσφατα στην υπόθεση της ΣΤΕΑΟΥΑ στην Ρουμανία.

ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CLUB “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -ΑΕΚ” ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ,ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟ, ΔΗΛΑΔΗ:

488.000-500.000-480.000-250.000-139.347-117.500-14.052–66.101-94.000 και 325.000€ αντίστοιχα.(Συνολικά:2.474.000€ για οφειλόμενο επιδικασθεν κεφάλαιο.)

ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ FIFA ΚΑΙ ΤΟΥ CAS ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ 100 % ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΕ ΑΕΚ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΙΤΛΟ, ΣΗΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ,ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ .

ΕΠΕΙΔΗ επομένως η ΠΑΕ ΑΕΚ πρέπει να τιμωρηθεί με την πειθαρχική ποινή της επιστροφής των τροπαίων της και το χρέος των δύο ΠΑΕ να μεταβιβαστεί στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο.

ΕΠΕΙΔΗ ήδη έχουμε απευθύνει αντίστοιχη αίτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ,η οποία ουδέποτε εισήγαγε την υπόθεση προς συζήτηση.

ΕΠΕΙΔΗ ούτε η ΠΑΕ απάντησε στην από 1.9.2025 σχετική εξώδικη δήλωση – πρόσκληση.

ΕΠΕΙΔΗ το Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League 1 είναι αρμόδιο όσον αφορά το αίτημα επιστροφής των τροπαίων των πρωταθλημάτων που η ίδια διοργάνωσε και απένειμε στην καθ’ ης ΠΑΕ, ενώ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είναι αρμόδια για την επιστροφή των υπολοίπων τροπαίων που εμπίπτουν στο διοργανωτικό πλαίσιο της ΕΠΟ.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,

2.Να εφαρμόσετε τα άρθρα 18 και 63.Α-ε του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τα άρθρα 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,

3.Να εισάγετε προς συζήτηση την υπόθεση ,προκειμένου να επιβληθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ η πειθαρχική ποινή της επιστροφής στην διοργανώτρια Super League 1 των τροπαίων των τεσσάρων Πρωταθλημάτων που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1989-1992-1993 και 1994),στην διοργανώτρια ΕΠΟ των έξι Κυπέλλων Ελλάδας που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1983-1996-1997-2000-2002 και 2011) και των δύο Σούπερ Καπ που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1989 και 1996) , στην Super League 1 του ενός Λιγκ Καπ που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1990) και στην διοργανώτρια Super League 2 του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικης (2014),

4.Να αναγνωρίσετε οτι τα επτά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα οκτώ ερασιτεχνικά κύπελλα της ΑΕΚ καταλογίζονται μόνο στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ και τα αντίστοιχα τρόπαια πρέπει να επιστραφούν στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ,

5.Να παραπέμψετε την υπόθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους του Οργανωμένου (υπό την ΕΠΟ και την Super League 1) Ποδοσφαίρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσο χρόνο συνεχίσει να μην εξοφλεί ή διακανονιζει τα χρέη της απέναντι μας.

6.Σε περίπτωση που δεν εφαρμόσετε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κώδικα,το αίτημα μας θα υποβληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

Αθήνα 21.11.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ