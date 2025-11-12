Γκρούγιτς: «Έχουμε φανταστική ομάδα στην ΑΕΚ, ακόμη προσαρμοζόμαστε»

Ο Μάρκο Γκρούγιτς επέστρεψε στην Εθνική ομάδα της Σερβίας μετά από ένα χρόνο και μίλησε στην ομοσπονδία για την κλήση του από τον Βέλικο Παούνοβιτς για τα παιχνίδια με Αγγλία και Λετονία.

Παράλληλα, ο χαφ της ΑΕΚ μίλησε για τη νέα του αρχή στην Ένωση, στην οποία βρίσκονται και οι συμπατριώτες του, Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, χαρακτηρίζοντας την ομάδα φανταστική, ενώ πρόσθεσε ότι θα φέρουν χαρά στον κόσμο της ομάδας στο τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μάρκο Γκρούγιτς:

«Φυσικά, χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα το όνομά μου στη λίστα της εθνικής ομάδας. Παρακολούθησα επίσης τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Βέλικο Παούνοβιτς θα μπορούσε να γίνει ο εκλέκτορας της εθνικής ομάδας και κατά κάποιο τρόπο ήλπιζα κρυφά ότι θα ήμουν σε αυτήν τη λίστα. Νιώθω μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ, όπου μου αρέσει να βρίσκομαι και που όλοι νιώθουμε καλά. Είναι τιμή μου να συνεργαστώ ξανά με τον εκλέκτορα που μας οδήγησε σε μια μεγάλη επιτυχία που παραμένει καταγεγραμμένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας».

Για το πόσο του έλειψε η Εθνική:

«Σίγουρα μου έλειψαν αυτές οι στιγμές. Κάθε παίκτης ονειρεύεται να εκπροσωπήσει τη χώρα του και μετά να φύγει από τον σύλλογο και να αλλάξει περιβάλλον, είναι ωραίο όταν βλέπεις παλιούς φίλους, πρόσωπα που πάντα προκαλούν αλλαγή και βελτίωση στην προσαρμογή μας στον σύλλογο. Είναι υπέροχο που είμαι ξανά εδώ, υπάρχουν πολλοί από εμάς που έχουμε περάσει από τις επιλογές των νέων και όλοι ανυπομονούμε για τη στιγμή που θα τρέξουμε στο γήπεδο σε αυτά τα δύο επερχόμενα παιχνίδια».

Για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπου δεν εξαρτώνται όλα από τη Σερβία:

«Πολλά νέα πράγματα μας περιμένουν, μια νέα ιστορία ξεκινά, ας πούμε, με έναν νέο προπονητή. Είμαστε ακόμα ζωντανοί σε αυτά τα προκριματικά, έχουμε δύο παιχνίδια, το πρώτο είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο, το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι η μπάλα είναι στρογγυλή, πρέπει να πάμε και στους δύο αγώνες με το μέγιστο κίνητρο, αλλά εναντίον της Αγγλίας πρέπει να πάμε με αυτοπεποίθηση και γιατί όχι, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Και ας αφήσουμε τον τελικό επίλογο για τις 16 Νοεμβρίου όταν παίζουμε εναντίον της Λετονίας, οπότε μπαίνουμε σε αυτά τα παιχνίδια με τη μέγιστη φιλοδοξία και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το τι σημαίνει για αυτόν να παίζει στο Γουέμπλεϊ, ως πρώην παίκτης της Λίβερπουλ:

«Έπαιξα μία φορά, μια πραγματικά φανταστικό γήπεδο, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Θα είναι ωραίο να επιστρέψω ξανά στη Μεγάλη Βρετανία, ελπίζω να γίνω μέλος της ομάδας και να έχω ένα λεπτό για να δείξω τι ξέρω».

Σε αυτά τα δέκα χρόνια, πόσο έχει αλλάξει ο Παούνοβιτς ως προπονητής:

«Είναι σίγουρο ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, δέκα χρόνια δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε βελτιωθεί, εμείς ως παίκτες, αυτός ως προπονητής, ότι έχει πολύ περισσότερη εμπειρία. Νομίζω ότι τώρα είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ξεκινήσουμε νέες νίκες. Ο πρώτος στόχος είναι, πάνω από όλα, να προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, να δοκιμάσουμε τα πάντα όσο υπάρχουν πιθανότητες, και αργότερα, από τον Μάρτιο, να ξεκινήσουμε έναν νέο κύκλο. Όλοι μαζί, θετικοί και με νέα ενέργεια, ας κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε την εθνική ομάδα ξανά τέτοια που κάθε Σέρβος θα είναι περήφανος».

Για το αν του τηλεφώνησαν οι συμπαίκτες του από την εθνική ομάδα για να ρωτήσουν πώς είναι ο προπονητής Βέλικο Παούνοβιτς:

«Ειλικρινά, δεν μου τηλεφώνησαν, αλλά πιστεύω ότι όλοι παρακολούθησαν το έργο του. Ο Βέλικο οδήγησε συλλόγους από μερικά από τα ισχυρότερα πρωταθλήματα. Έχει πολλή εμπειρία πίσω του, είναι ένας νέος και σύγχρονος προπονητής, έχει σπουδαίες ιδέες. Υπάρχουν πολλοί διεθνείς στο επαγγελματικό του επιτελείο, ο καθένας από τους οποίους θα φέρει ποιότητα από την πατρίδα του. Όταν όλα αυτά συνδυαστούν, περιμένω ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα».

Για το γεγονός ότι στην εθνική Σερβίας υπάρχουν πολλά άτομα από την ΑΕΚ, ο προπονητής Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, καθώς και ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ συμπαίκτης του είναι και ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς:

«Ναι, ο Άτσα Ρόγκιτς, ένας φανταστικός άνθρωπος. Δυστυχώς, ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Είμαστε όλοι μαζί εκεί, έχουμε μια φανταστική ομάδα, ακόμα προσαρμοζόμαστε, είναι η αρχή της σεζόν, αλλά νομίζω ότι όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, θα είμαστε στο αποκορύφωμά μας. Πιστεύω ότι θα φέρουμε πολλή χαρά στους οπαδούς της ΑΕΚ».