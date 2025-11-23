Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Ο Κέντρικ Λαμάρ και οι δημιουργοί του «South Park», Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να παρουσιάσουν τη μυστηριώδη κωμωδία τους – για την οποία δεν γνωρίζουμε ούτε τον επίσημο τίτλο.

Η Paramount προχώρησε στην αναβολή της κυκλοφορίας της ταινίας, η οποία επρόκειτο να εμφανιστεί στις οθόνες μας στις 20 Μαρτίου, καθώς το έργο συνεχίζει να βρίσκεται σε «φάση επεξεργασίας».

«Είναι αλήθεια – μετακινούμαστε (ξανά). Δουλεύουμε σκληρά για να ολοκληρώσουμε την ταινία», αναφέρει μια κοινή δήλωση που αποδίδεται στην εταιρεία παραγωγής Park County των Στόουν και Πάρκερ και στην εταιρεία PGLang του Λαμάρ.

Η ταινία, η οποία βρισκόταν σε στάδιο παραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε ήδη μετατεθεί στο πρόγραμμα κυκλοφοριών της Paramount. Όταν ανακοινώθηκε το 2024, η ταινία είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 4 Ιουλίου 2025, σε μια ημερομηνία που συμπίπτει με την εορτή της Ημέρας Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Τρεις μήνες πριν την κυκλοφορία, το στούντιο ανακοίνωσε νέα ημερομηνία: 20 Μαρτίου 2026. Τώρα, τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Όπως υποδηλώνει η απουσία επίσημου τίτλου, οι λεπτομέρειες σχετικά με την κωμωδία των Λαμάρ, Πάρκερ και Στόουν έχουν κρατηθεί μυστικές. Δεν έχουν αποκαλυφθεί ούτε τα μέλη του καστ ούτε το τι θα πραγματεύεται, ωστόσο όπως έχει γίνει γνωστό το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Βέρνον Τσάτμαν, κωμικός και μέλος της PFFR, μιας καλλιτεχνικής κολεκτίβας έδρα το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Οι Λαμάρ, Πάρκερ και Στόουν είναι οι παραγωγοί, μαζί με τον Ντέιβ Φρι για την PGLang.

Ανοδική πορεία

Ο Κέντρικ Λαμάρ ανέλαβε τα ηνία των Grammy 2026, όπως αποκάλυψε η Recording Academy, με τον ράπερ να κυριαρχεί στα φετινά βραβεία με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών άλμπουμ και τραγούδι της χρονιάς για το GNX και το hit single του «Luther».

Ο Λαμάρ, ο οποίος έχει πλέον 66 υποψηφιότητες στην καριέρα του, φαίνεται να συνεχίζει την ανοδική πορεία του από την περσινή μουσική διοργάνωση, όπου κέρδισε κορυφαία βραβεία για το «Not Like Us».

Παράλληλα, οι Πάρκερ και Στόουν συνεχίζουν την παραγωγή της 28ης σεζόν του «South Park», που σατιρίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε δεύτερη Τετάρτη στο Comedy Central.

Το South Park έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές όλα αυτά τα χρόνια και έχει συμπεριληφθεί σε διάφορες λίστες με τις καλύτερες τηλεοπτικές εκπομπές όλων των εποχών. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων πέντε Primetime Emmy Awards και ένα Peabody Award.

*Με πληροφορίες από: Variety