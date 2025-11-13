Οι φανς είναι ενθουσιασμένοι, οι εχθροί είναι εξοργισμένοι. Το South Park κατάφερε να ξεπεράσει τον βλάσφημο εαυτό του με το νέο επεισόδιο που προβλήθηκε επιμένοντας να σατιρίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του. Η τηλεθέαση το δικαιώνει, oι MAGA το καταριούνται.

Στο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς oι τηλεθεατές είδαν στην οθόνη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει σεξ με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Bανς που είναι απόλυτα παραδομένος ως υποτακτικός σκλάβος στις ορέξεις του αφέντη του.

Η κρεβατοκάμαρα Λίνκολν στον Λευκό Οίκο έχει συζητηθεί πολύ, πιο πρόσφατα για την πρόσφατη ανακαίνιση του ιδιωτικού της μπάνιου με μάρμαρο και χρυσό, η οποία αποκαλύφθηκε με μεγάλη περηφάνια (και σοκαριστική αναλγησία) κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού «λουκέτου» -αν και δυστυχώς το viral βίντεο που είχε κυκλοφορήσει με αντικείμενα να εκσφενδονίζονται από το εσωτερικό της ήταν απλά AI.

Αυτό που οι τοίχοι της κρεβατοκάμαρας Λίνκολν με βεβαιότητα δεν περίμεναν ήταν να γίνουν μάρτυρες στο πιο πρόστυχο σεξ που έχει γίνει ποτέ σε τηλεοπτική μετάδοση.

Στο μέσο περίπου του επεισοδίου, καθώς ακούγεται δυνατά η ερωτική μπαλάντα I Want to Know What Love Is, βλέπουμε τον Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς στο κρεβάτι να φιλιούνται.

«Ω, αφεντικό. Είναι τόσο μεγάλο», λέει στον Τραμπ ο Βανς, ο οποίος απεικονίζεται ως ένας πιστός ακόλουθος, αναφερόμενος στο μικρό πέος του προέδρου (το οποίο δεν απεικονίζεται, για πρώτη φορά, έπειτα από εβδομάδες).

Στη συνέχεια, καθώς τα μάτια του Βανς γυρνούν προς τα πίσω από την ηδονή και εκείνος αρπάζει τα σεντόνια, οι θεατές γίνονται μάρτυρες της έκφρασης του Τραμπ όταν έρχεται σε οργασμό. Καθόλου τυχαία, είναι η ίδια έκφραση που είχε όταν κοίταξε απευθείας μια έκλειψη ηλίου, κάποιο καιρό πριν. Στραβωμένη, viral και βέβαια meme.

«Εξωφρενικά πρόστυχο»

Όπως συμβαίνει με όλα τα πρόσφατα επεισόδια του «South Park», έτσι και αυτό, με τίτλο Sora Not Sorry, καταφέρνει να χλευάσει τους σημερινούς ενοίκους του Λευκού Οίκου, ενώ παράλληλα διακωμωδεί ένα κυρίαρχο φαινόμενο της σύγχρονης κουλτούρας.

Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί, Ματ Στόουν και Τρέι Πάρκερ, στρέφουν την προσοχή τους στην εφαρμογή Sora της OpenAI και σε άλλες εφαρμογές δημιουργίας βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη που παράγουν «σκουπίδια» A.I. [το λεγόμενο ΑΙ Slop] παραβιάζοντας πνευματικά δικαιώματα και ηθικούς κανόνες.

Καθώς το επεισόδιο κορυφώνεται, το South Park εκφράζει την ανησυχία του για το ποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις εφαρμογές για «ποταπούς και δόλιους σκοπούς» και για το ποιος μπορεί να αθωωθεί από επαίσχυντες πράξεις κατηγορώντας αυτές τις εφαρμογές.

Το επεισόδιο μοιάζει εξαιρετικά επίκαιρο, αν και για πολλούς «εξωφρενικά πρόστυχο», δεδομένου ότι προβλήθηκε την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στους εχθρούς του για το σκάνδαλο Έπσταϊν υπερασπιζόμενος ότι η αναφορά του ονόματος του στα πρόσφατα email του σεξουαλικού εγκληματία που ήρθαν στο φως είναι μια «κατασκευασμένη απάτη των Δημοκρατικών που μόνο Ρεπουμπλικανοί θα πίστευαν».

Εκδικητικό πορνό, Bluey και άλλοι συνήθεις ύποπτοι

Το επεισόδιο ξεκινά με τη μαθήτρια του Δημοτικού της περιοχής, Ρεντ Μακάρθουρ, να μαζεύει υπογραφές για μια καμπάνια με αίτημα να μυρίσουν οι πολίτες του South Park τις κλανιές της. Σύντομα, εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης ο οποίος την κατουράει. Φυσικά, η σκηνή δεν είναι πραγματική, αλλά ένα revenge porn που έφτιαξε ο Μπάτερς χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Sora, ως εκδίκηση.

Αναζητώντας τη δική της εκδίκηση, η Ρεντ φτιάχνει γρήγορα το δικό της βίντεο A.I. με τον Μπάτερς να κάνει σεξ με τον αγαπημένο χαρακτήρα της Studio Ghibli, Τότορο. Σύντομα, οι αστυνομικοί της πόλης ξεκινούν έρευνα – όχι επειδή ανησυχούν για την επιδημία του «εκδικητικού πορνό» της A.I., αλλά επειδή πιστεύουν ειλικρινά ότι οι μαθητές παρενοχλούνται από κινούμενα σχέδια.

«Θέλω να μάθω πού γνώρισες τον Τότορο και θέλω μια περιγραφή του πέους του», λέει ο Ντετέκτιβ Χάρις στον Μπάτερς. Στη συνέχεια οι Αρχές της πόλης μελετούν και άλλους σεξουαλικούς εγκληματίες από τον κόσμο των κινουμένων σχεδίων που έχουν κακοποιήσει τα παιδιά στο South Park. Ανάμεσα τους είναι η Bluey, ο Ροζ Πάνθηρας κα.

Το South Park διακωμωδεί το μπέρδεμα των ενηλίκων σχετικά με την A.I. και τα deepfakes πορνογραφικά βίντεο. Πώς τα μέλη του Κονγκρέσου που είναι τουλάχιστον boomer θα καταφέρουν να ρυθμίσουν αυτή της ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία είναι ένα αίνιγμα.

Στη συνέχεια η ομάδα του ιαπωνικού Studio Ghibli καταγγέλει την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων στο επεισόδιο. «Χρειάζονται εκατοντάδες καλλιτέχνες να δουλεύουν τρία χρόνια για να φτιάξουν τον Τότορο και εσείς σε δύο λεπτά φτύνετε τη βρωμιά σας και πηδιέστε μαζί του», λέει ένας Ιάπωνας animator στα παιδιά. Για ακόμη μια φορά οι δημιουργοί του South Park ενσωματώνουν στα σενάρια τους την πρόσφατη επικαιρότητα, άλλωστε στο επεισόδιο πρεμιέρας του νέου κύκλου είχαν δημιουργήσει το δικό τους AI deepfake βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ γυμνό σε έρημο.

«Εντελώς ψεύτικο»

Η χρήση της A.I. δεν περιορίζεται στους μαθητές. Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Πίτερ Θιλ, χρησιμοποιεί τη Sora για να φτιάξει βίντεο του Κάρτμαν που καθησυχάζει τη μητέρα του, ενώ στην πραγματικότητα τον έχει απαγάγει ως μέρος του σχεδίου του Βανς να αποτρέψει τη γέννηση του μωρού που περιμένει ο πρόεδρος με τον εραστή του, τον Σατανά.

Όταν η αστυνομία συλλαμβάνει τον Θιλ και διασώζει τον Κάρτμαν, ανακαλύπτει στον υπολογιστή του υλικό από κάμερα ασφαλείας στην κρεβατοκάμαρα Λίνκολν με καταγεγραμμένο το απαγορευμένο, παθιασμένο προεδρικό σεξ ανάμεσα στον Τραμπ και τον υποτακτικό του Βανς.

Οι ρεπόρτερ του Fox News μεταδίδουν με κατήφεια την είδηση ότι ο πρόεδρος πιάστηκε να έχει «σχέσεις» με τον Βανς. Είναι εμφανώς αναστατωμένοι, αλλά όχι λόγω του γραφικού ομοφυλοφιλικού σεξ, το οποίο μεταδίδουν λογοκριμένο. Η απογοήτευσή τους οφείλεται στο ότι ο πρόεδρος απάτησε τον έγκυο Πρίγκιπα του Σκότους και σύντροφο της ζωής του.

Μπροστά στις νέες αποκαλύψεις ο Τραμπ καλεί αμέσως στην εκπομπή Fox & Friends και τους διαβεβαιώνει ότι το βίντεο είναι έργο της Sora και «εντελώς ψεύτικο». Αυτή η διαβεβαίωση, αν και προφανές ψέμα, είναι αρκετά πειστική για το Fox και τον Σατανά. Έτσι, ο «Γέρο-Ντόνι Τραμπ» καταφέρνει για άλλη μια φορά να ξεφύγει εύκολα από το πρόβλημα.

Καθώς αποχωρεί από το κρεβάτι με τον Σατανά για να φάει ένα σνακ, ο Τραμπ συναντιέται με τον Βανς, και σχεδιάζουν να σώσουν τον Θιλ από την αστυνομία του Σάουθ Παρκ και να σταματήσουν την πόλη από το να ανακατεύεται στα σχέδιά τους. Και, φυσικά, φιλιούνται.

Με δύο επεισόδια ακόμη να εκκρεμούν για την ολοκλήρωση του νέου κύκλου του South Park, όλοι στοιχηματίζουν ότι οι δημιουργοί της σειράς ετοιμάζονται να σατιρίσουν στα όρια των Τραμπ και τον κύκλο του.

«Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»

Μετά την προβολή του επεισοδίου, οι θεατές του South Park δηλώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «τραυματισμένοι».

«Το South Park σίγουρα θα έχει απάντηση από τον Λευκό Οίκο αύριο γιατί, αλήθεια, τι στον π@@@@@!». Άλλος χρήστης σχολίασε: «Βλέπω South Park εδώ και χρόνια. Δηλώνω πλέον τραυματισμένος».

«Ευχαριστώ για τους εφιάλτες που θα έχω απόψε, South Park» συνέχισε άλλος.

«Εκπομπή τέταρτης διαλογής»

Η ακραία σάτιρα του τελευταίου επεισοδίου είναι συνέχεια της βεντέτας του SP με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ από την έναρξη της σεζόν. Μετά την προβολή του επεισοδίου τον Ιούλιο του 2025, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου προχώρησε σε επιθετική δήλωση απαξιώνοντας τη σειρά.

«Η εκπομπή αυτή δεν είναι επίκαιρη εδώ και πάνω από 20 χρόνια και στηρίζεται σε απεγνωσμένες ιδέες για λίγη προσοχή», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τηρήσει περισσότερες υποσχέσεις σε έξι μήνες απ’ οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στην ιστορία μας – και καμία εκπομπή τέταρτης διαλογής δεν θα σταματήσει την επιτυχία του».

Οι δημιουργοί του South Park απάντησαν σαρκαστικά στην οργή του Λευκού Οίκου για το επεισόδιο όπου ανάμεσα σε άλλα μας σύστησαν και τον Σατανά ως Πρώτη Κυρία στο Λευκό Οίκο.

«Ζητάμε τρομερά συγγνώμη», είπε ο Πάρκερ αναφερόμενος στο επεισόδιο του South Park το οποίο μονοπώλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, και ακολούθησε ένα μακρύ, κωμικά ανέκφραστο βλέμμα.

Ο Πάρκερ ρωτήθηκε για την αντίδρασή του στον σάλο που προκλήθηκε μετά την προβολή του επεισοδίου, στη σκηνή του Comic-Con International στο Σαν Ντιέγκο, κατά την έναρξη του πάνελ animation στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο συνεργάτης του στο South Park, Ματ Στόουν, ο δημιουργός του Beavis and Butt-Head, Μάικ Τζατζ, και ο ηθοποιός Άντι Σάμπεργκ, συνδημιουργός της σειράς Digman!

«Μάτια στο πέος»

Σε άλλη συνέντευξη στα πλαίσια του SDCC, ο Πάρκερ αποκάλυψε πως έλαβαν σημείωμα από τους παραγωγούς σχετικά με το επεισόδιο. «Μας είπαν: “Εντάξει, αλλά θα θολώσουμε το πέος”, κι εγώ είπα: “Όχι, δεν θα το θολώσετε”», είπε.

Ο Στόουν πρόσθεσε πως αποφάσισαν να βάλουν μάτια στο πέος για να θεωρείται χαρακτήρας: «Αν του βάλουμε μάτια, δεν χρειάζεται να το θολώσουμε. Αυτό το συζητούσαμε σοβαρά με ενήλικες για τέσσερις μέρες».

Το επεισόδιο σατίρισε επίσης την εταιρεία Paramount και τον πρόσφατο εξωδικαστικό της συμβιβασμό ύψους 16 εκατ. δολαρίων με τον Τραμπ – λίγες μόνο ώρες μετά την υπογραφή νέου πενταετούς συμβολαίου ύψους 1,5 δισ. δολαρίων μεταξύ των δημιουργών και της εταιρείας, που περιλαμβάνει 50 νέα επεισόδια και streaming δικαιώματα για τις προηγούμενες σεζόν.

Στο επεισόδιο, ο Τραμπ μηνύει την πόλη του South Park επειδή οι κάτοικοι αμφισβητούν την παρουσία του Ιησού Χριστού στο δημοτικό σχολείο της πόλης.

«Όπως οι μύγες στα σκατά»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στους New York Times, οι δημιουργοί του South Park, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, εξήγησαν γιατί είναι αδύνατο να αγνοήσουν τον Τραμπ από τα σενάρια τους.

«Δεν είναι ότι ξαφνικά μας ενδιαφέρει η πολιτική», δήλωσε ο Πάρκερ. «Αλλά η πολιτική έγινε ποπ κουλτούρα».

Ο Στόουν πρόσθεσε ότι το να μιλάει κανείς ανοιχτά κατά της κυβέρνησης Τραμπ έχει γίνει ένα νέο είδος ταμπού, κάτι απαγορευμένο, και αυτό ακριβώς είναι που τους ενδιαφέρει στην υπόθεση Τραμπ. «Μας τραβάει όπως οι μύγες πάνε στα σκατά» είπαν.

Ο Πάρκερ διευκρίνισε ότι η σάτιρα μπορεί να προέρχεται από όλο το πολιτικό φάσμα. «Είμαστε απλώς πολύ ισορροπημένοι τύποι», είπε. «Κάνουμε πλάκα με κάθε είδους εξτρεμιστές. Το κάναμε για χρόνια με τους woke. Ξεκαρδιζόμασταν. Τώρα πεθαίνουμε στα γέλια με αυτό» είπε αναφερόμενος στους MAGA.