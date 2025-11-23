newspaper
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Protergia συνεργάζεται με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα.

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η ενέργεια της METLEN και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 650.000 πελάτες σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες.

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φορείς θεατρικής παραγωγής στην Ελλάδα, που ενώνει τις πιο αγαπημένες και ιστορικές σκηνές της Αθήνας -όπως τα θέατρα Αλίκη, Μικρό Παλλάς, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Λαμπέτη, Αποθήκη, Εμπορικόν, Πειραιώς 131, HBH, Embassy Theater και Ψυρρή- προσφέροντας κάθε χρόνο στο κοινό περισσότερες από 20 παραγωγές υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

Με τη χορηγία αυτή, η Protergia παραμένει στο πλευρό ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς θεατρικής παραγωγής στη χώρα, δίνοντας ενέργεια στη σκηνή και στηρίζοντας όσους τη γεμίζουν με φως, συναίσθημα και δημιουργικότητα.

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα επιβεβαιώνουν πως όταν η τέχνη και η ενέργεια ενώνονται, το αποτέλεσμα είναι πάντα φωτεινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου, η Protergia θα δίνει το «παρών» μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης και χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες στο κοινό.

Και, όπως επισημαίνει η Protergia απευθυνόμενη στο κοινό: «Μην χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις αγαπημένες παραστάσεις της χρονιάς! Ακολουθώντας τα social media της Protergia, θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς για εισιτήρια και να ενημερώνεστε για τις επερχόμενες δράσεις που σας γεμίζουν ενέργεια».

Πηγή: ΟΤ

Stream newspaper
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
Οικονομία 23.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας - Το χάσμα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «κινδυνεύοντες από φτώχεια» το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του πληθυσμού.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
