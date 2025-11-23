Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Protergia συνεργάζεται με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα.

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η ενέργεια της METLEN και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 650.000 πελάτες σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες.

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φορείς θεατρικής παραγωγής στην Ελλάδα, που ενώνει τις πιο αγαπημένες και ιστορικές σκηνές της Αθήνας -όπως τα θέατρα Αλίκη, Μικρό Παλλάς, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Λαμπέτη, Αποθήκη, Εμπορικόν, Πειραιώς 131, HBH, Embassy Theater και Ψυρρή- προσφέροντας κάθε χρόνο στο κοινό περισσότερες από 20 παραγωγές υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

Με τη χορηγία αυτή, η Protergia παραμένει στο πλευρό ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς θεατρικής παραγωγής στη χώρα, δίνοντας ενέργεια στη σκηνή και στηρίζοντας όσους τη γεμίζουν με φως, συναίσθημα και δημιουργικότητα.

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα επιβεβαιώνουν πως όταν η τέχνη και η ενέργεια ενώνονται, το αποτέλεσμα είναι πάντα φωτεινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου, η Protergia θα δίνει το «παρών» μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης και χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες στο κοινό.

Και, όπως επισημαίνει η Protergia απευθυνόμενη στο κοινό: «Μην χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις αγαπημένες παραστάσεις της χρονιάς! Ακολουθώντας τα social media της Protergia, θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς για εισιτήρια και να ενημερώνεστε για τις επερχόμενες δράσεις που σας γεμίζουν ενέργεια».

Πηγή: ΟΤ