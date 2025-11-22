newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Με το μέρος του Ισραήλ μεγάλα ΜΜΕ της Δύσης – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 09:59

Με το μέρος του Ισραήλ μεγάλα ΜΜΕ της Δύσης – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Από τους τίτλους και τα πρωτοσέλιδα μέχρι και τις λέξεις, οι Παλαιστίνιοι φαίνεται πως αντιμετωπίστηκαν δυσανάλογα αρνητικά από 8 μεγαθήρια ΜΜΕ της Δύσης

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Spotlight

Πριν λίγες μέρες, το BBC εκτέθηκε διεθνώς με το σκάνδαλο παραπλανητικού μοντάζ μιας προεκλογικής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το κρεσέντο δημοσιογραφίας προς αποφυγή όμως, συνεχίστηκε. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το μεγάλο βρετανικό Μέσο, είναι ανάμεσα σε εκείνα τα ΜΜΕ που κάλυψαν με τον πλέον αντιδεοντολογικό τρόπο τον πόλεμο στη Γάζα.

Επιστήμονες ανέλυσαν 54.449 άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και Αυγούστου 2025 από οκτώ μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ΜΜΕ και διαπίστωσαν ότι παρά τη γεωγραφική, γλωσσική και ιδεολογική τους ποικιλία, η κάλυψη των γεγονότων ανέδειξε μια συστηματική παραμόρφωση της αφήγησης για τη γενοκτονία στη Γάζα, που ευθυγραμμίζεται με το ισραηλινό πλαίσιο ενώ περιθωριοποιεί τις παλαιστινιακές προοπτικές.

Η μελέτη, με τίτλο Framing Gaza: A Comparative Analysis of Media Bias in 8 Western Media Outlets, πραγματοποιήθηκε από το Media Bias Meter, βάζοντας στο μικροσκόπιο τα: BBC, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, De Telegraaf, La Libre Belgique, The Globe and Mail και Corriere della Sera.

Από τους τίτλους και τα πρωτοσέλιδα και τις λέξεις οι Παλαιστίνιοι φαίνεται πως αντιμετωπίστηκαν δυσανάλογα αρνητικά από τον δυτικό τύπο.

Όχι Παλαιστίνη, αλλά ναι στην Ταϊβάν

Συγκεκρινένα, ως προς την ορατότητα στα πρωτοσέλιδα, το Ισραήλ κυριαρχεί συντριπτικά στη δημόσια αφήγηση, με τις μισές αναφορές στην Παλαιστίνη να μην αφορούν την ίδια την Παλαιστίνη, αλλά διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε δυτικές χώρες.

Από 91 τίτλους του BBC που περιείχαν τη λέξη Παλαιστίνη, οι 80 αφορούσαν τη Palestine Action, διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης ή γκράφιτι “Free Palestine”, και μόνο 11 αφορούσαν πράγματι την Παλαιστίνη ως τόπο ή λαό. Παρομοίως, από 65 τίτλους της De Telegraaf που περιείχαν τη λέξη Παλαιστίνη, οι 44 αφορούσαν διαδηλώσεις ή διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης.

Στους New York Times, ο τελευταίος τίτλος που ανέφερε την Παλαιστίνη δημοσιεύτηκε στις 14 Μαΐου 2024 (“What a ‘Free Palestine’ Means in Practice”). Έχουν χρησιμοποιήσει τη λέξη μόλις 10 φορές από τον Οκτώβριο του 2023. Ο ισχυρισμός ότι αποφεύγουν να κατονομάζουν κράτη που δεν αναγνωρίζονται επίσημα από τις ΗΠΑ, δεν ισχύει καθώς στην περίπτωση της “Ταϊβάν”, η οποία επίσης δεν έχει επίσημη αμερικανική αναγνώριση, εμφανίστηκε σε πάνω από 88 τίτλους την ίδια περίοδο.

Μπορεί η αναφορές σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να φαίνονται πιο ισορροπημένες: συνολικά 1,33 αναφορές σε “Ισραηλινός/Ισραηλινοί” για κάθε αναφορά σε “Παλαιστίνιος/Παλαιστίνιοι”, ωστόσο, όπως λένε οι ερευνητές, σε έναν πόλεμο όπου οι Παλαιστίνιοι υφίστανται συντριπτικά τον εκτοπισμό και μαζικές απώλειες αμάχων, η λεκτική ισορροπία δεν ισούται με ισορροπημένη αφήγηση.

Οι ισραηλινές φωνές προβάλλονται συστηματικά και αντιμετωπίζονται ως έγκυρες, ενώ οι Παλαιστίνιοι συνήθως αποτελούν αντικείμενο περιγραφής, όχι υποκείμενο λόγου.

Μεροληψία παράλειψης

Όταν τα μέσα γράφουν για Ισραηλινούς εποίκους ή εποικισμούς, τα περισσότερα αποφεύγουν σταθερά να χρησιμοποιήσουν νομικά προσδιοριστικά όπως “παράνομοι” ή “κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου”.

Οι New York Times αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: αναφέρονται σε εποίκους ή εποικισμούς 58 φορές χωρίς νομικό πλαίσιο για κάθε μία φορά που χρησιμοποιούν τον όρο “παράνομοι”.

Η κατάσταση είναι επίσης αλγεινή στη μη χρήση του όρου “Κατεχόμενη Παλαιστινιακή Επικράτεια”.

Στο Der Spiegel, η παράλειψη είναι εντυπωσιακή: από 3.177 αναφορές στη Δυτική Όχθη ή τις Παλαιστινιακές περιοχές, μόνο δύο χαρακτηρίστηκαν ως “κατεχόμενες”. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται παντού. Στους τίτλους μόνο, η λέξη “κατεχόμενη” εμφανίστηκε 29 φορές, σε σύγκριση με 1.180 αναφορές στις ίδιες περιοχές χωρίς καμία αναγνώριση της κατοχής. Ουσιαστικά, η κατοχή αντιμετωπίζεται όχι ως νομικό γεγονός αλλά ως προαιρετικό επίθετο. Για την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, το BBC χρησιμοποίησε τη λέξη “κατεχόμενη” 35 φορές σε σύγκριση με 168 φορές χωρίς αυτόν τον προσδιορισμό.

Πότε ξεκίνησαν όλα

Τα δυτικά ΜΜΕ αντιμετώπιζαν υποκειμενικά και το πλαίσιο της σύγκρουσης. Για τη Χαμάς, οι επιθέσεις θεωρούνται ευρέως -ακόμη και σε διπλωματικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους- ως απόρροια της παράνομης ισραηλινής πολιορκίας της Γάζας από το 2007 και της κράτησης χιλιάδων Παλαιστινίων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, πολλοί εκ των οποίων κρατούνται υπό “διοικητική κράτηση” χωρίς κατηγορίες ή αποδεικτικά στοιχεία εγκλήματος. Για το Ισραήλ, οι στρατιωτικές ενέργειες πλαισιώνονται διαρκώς ως απάντηση στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και στους εκατοντάδες Ισραηλινούς ομήρους.

Ενώ επικαλούνται ασταμάτητα την 7η Οκτωβρίου, οι αναφορές στην πολιορκία της Γάζας από το 2007 είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Για παράδειγμα, η Corriere della Sera κάνει 215 αναφορές στην “7η Οκτωβρίου” για κάθε μία στην πολιορκία του 2007.

Η παρατηρούμενη ανισορροπία αποκαλύπτει ένα συνεπές αφηγηματικό μοτίβο: η 7η Οκτωβρίου χρησιμοποιείται συστηματικά για να δικαιολογήσει τις ισραηλινές ενέργειες, ενώ η πολιορκία και ο αντίκτυπός της στην καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων αποσιωπώνται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέσα υιοθετούσαν σχεδόν πανομοιότυπες φράσεις.

Το δικαίωμα επιστροφής

Σε δύο ολόκληρα χρόνια κάλυψης, σε μια περίοδο μαζικού εκτοπισμού στη Γάζα και εμβάθυνσης της παλαιότερης προσφυγικής κρίσης στον κόσμο, οι αναφορές στο “δικαίωμα επιστροφής” είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Στα εξεταζόμενα ΜΜΕ, μόλις 38 αναφορές αφορούσαν το δικαίωμα των Παλαιστινίων προσφύγων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους — είτε ονομάζεται Παλαιστίνη είτε Ισραήλ.

Στον δυτικό δημόσιο λόγο, η εβραϊκή επιστροφή στο Ισραήλ (“Αλιγιά”) τιμάται ως ιερή, και η ουκρανική επιστροφή θεωρείται ηθικό καθήκον. Αντίθετα, η επιστροφή των Παλαιστινίων παρουσιάζεται ως επικίνδυνη, αποσταθεροποιητική ή ακόμα και αντισημιτική.

Ποιος έχει δικαίωμα να υπάρχει

Ακόμα χειρότερα, το δικαίωμα ύπαρξης παρουσιάζεται ως αποκλειστικά ισραηλινή έννοια. Όπου εμφανίζεται ο όρος, η ύπαρξη του Ισραήλ επιβεβαιώνεται πολύ συχνότερα από εκείνη της Παλαιστίνης — συχνά δεκάδες φορές περισσότερο.

Στο Der Spiegel γίνονται 256 αναφορές στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ έναντι 11 για την Παλαιστίνη και στους New York Times,  149 υπέρ του Ισραήλ και μόλις 2 για τους Παλαιστινίους.

«Όταν η ύπαρξη ενός λαού υπερασπίζεται συστηματικά, ενώ η ύπαρξη ενός άλλου σπάνια αναγνωρίζεται, το συμπέρασμα είναι σαφές: ο ένας λαός αντιμετωπίζεται ως έθνος με δικαιώματα. Ο άλλος ως πρόβλημα χωρίς νομική ή ηθική νομιμότητα να υπάρξει» αναφέρεται στην έρευνα.

Η ανάλυση του τρόπου χρήσης του όρου “Νάκμπα” αποκαλύπτει μοτίβα περιορισμένης ενσυναίσθησης και συχνά αναθεωρητικών ή υποβαθμιστικών πλαισιώσεων. Ενώ μέσα όπως οι New York Times, το BBC, η Corriere della Sera, η Le Monde και η Globe and Mail αναγνώρισαν τον βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων που κορυφώθηκε στην καταστροφή του 1948, πολλές αναφορές περιέγραφαν τη Νάκμπα με ουδέτερη ή ευφημιστική γλώσσα — ως “φυγή” ή “αναχώρηση” αντί για συστηματική εκστρατεία μαζικού εκτοπισμού από σιωνιστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Η De Telegraaf ξεχώρισε ως η πιο προβληματική: μόλις 21 αναφορές στον όρο στο κυρίως κείμενο και καμία στους τίτλους, με την ελάχιστη κάλυψη και την πιο ανοιχτά αναθεωρητική παρουσίαση.

Η «τρομοκρατία» πάνω από τον λιμό

Εξετάζοντας οι ερευνητές τις εμφανίσεις των λέξεων Terrorist(s), Terrorism, Terror, το BBC και η Le Monde αναδεικνύονται ως τα πιο επιθετικά στη χρήση τρομοκρατικού πλαισίου. Στο BBC ο αριθμός των εμφανίσεων των λέξεων σχετικών με την τρομοκρατία αντιστοιχεί στο 66% του συνολικού αριθμού άρθρων για τη γενοκτονία στη Γάζα. Στη Le Monde στο 69%, που σημαίνει ότι η πλειονότητα της κάλυψης για τη Γάζα φιλτράρεται μέσα από έναν «αντιτρομοκρατικό» φακό.

«Η προσθήκη της ταμπέλας «τρομοκράτης» σε έναν λαό είναι μία από τις πιο ισχυρές μορφές απανθρωποποίησης. Δεν καταδικάζει απλώς μια πράξη· σβήνει την ανθρώπινη υπόσταση όσων συνδέονται μαζί της. Αυτό το πλαίσιο, που παρουσιάζει τους Παλαιστινίους ως «τρομοκράτες», δεν εμφανίζεται στο κενό» αναφέρεται στην έρευνα.

Αντίθετα, τα ΜΜΕ δεν έδειξαν την ίδια «θέρμη» για όρους που σχετίζονται με λιμό και λιμοκτονία. Σε όλα τα μέσα, χωρίς εξαίρεση, η «τρομοκρατία» εμφανιζόταν συχνότερα από τον «λιμό», ακόμη κι όταν πολλοί οργανισμοί του ΟΗΕ έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για επαπειλούμενη μαζική πείνα στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο FAO, η UNICEF, το WFP και ο WHO εξέδωσαν επαναλαμβανόμενες κοινές προειδοποιήσεις, καλώντας σε άμεση παρέμβαση λόγω της κλιμάκωσης των θανάτων από την πείνα, της εκτόξευσης των ποσοστών υποσιτισμού και των αναφορών για οικογένειες που περνούσαν μέρες ολόκληρες χωρίς φαγητό. Ακόμα και τον Ιούλιο του 2025 που η κατάσταση θύμιζε εικόνες Άουσβιτς, τα μισά μέσα (BBC, Le Monde, De Telegraaf) εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τη λέξη «τρομοκρατία» συχνότερα από λέξεις που περιγράφουν τη μαζική πείνα.

«Ανθρώπινες ασπίδες» και «αυτοάμυνα»

Το αφήγημα των Ισραηλινών αξιωματούχων περί ανθρώπινων ασπίδων (ή “human shields”) υιοθετείται και από τα δυτικά ΜΜΕ, συχνά χωρίς επαλήθευση. Για παράδειγμα, οι New York Times χρησιμοποίησαν τον όρο πιο επιθετικά, με 176 αναφορές.

«Το αφήγημα των «ανθρώπινων ασπίδων» έχει γίνει ένα προεπιλεγμένο πλαίσιο, που αποσκοπεί στο να μετατοπίζει την ευθύνη για τους θανάτους αμάχων από το Ισραήλ στη Χαμάς»

Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο όρος “self-defense” (αυτοάμυνα) χρησιμοποείται πολύ συχνά ως ένα σαφές μοτίβο γλώσσας δικαιολόγησης, βαθιά ριζωμένο στην αναφορά ιδίως στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά από το Der Spiegel: 292 τους The New York Times: 243 κτλ.

Η επαναλαμβανόμενη παρουσίαση της «αυτοάμυνας» ως δικαιώματος του Ισραήλ λειτουργεί ως νομική και ηθική ασπίδα στον διεθνή λόγο, προετοιμάζοντας τους αναγνώστες να βλέπουν την κρατική ισραηλινή βία ως αντιδραστική, διστακτική και, επομένως, θεμιτή.

Η συνεχής επίκληση της αυτοάμυνας, ειδικά όταν δεν εφαρμόζεται ισότιμα και στους Παλαιστινίους, λειτουργεί ως λεκτική θωράκιση της κρατικής βίας. Μετατοπίζει τη συζήτηση από το ερώτημα «Ήταν αυτή η ενέργεια δικαιολογημένη;» στο «Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν;». Ουσιαστικά, το αφήγημα της αυτοάμυνας δεν περιγράφει απλώς τα γεγονότα· τα ηθικολογεί.

Ωστόσο, καταλήγοντας οι ερευνητές υπενθυμίζουν πως «στο διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με απόφαση του 2004 από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το Ισραήλ δεν μπορεί να επικαλεστεί δικαίωμα αυτοάμυνας σε αυτό το πλαίσιο, καθώς αυτό αφορά την άμυνα μόνο στην περίπτωση επίθεσης ενός κράτους από άλλο κράτος. Τα ΜΜΕ παραβλέπουν αυτή την εξειδικευμένη νομική ερμηνεία, προκρίνοντας την αναπαραγωγή των ισραηλινών διατυπώσεων ως δεδομένου δικαιώματος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
«Ανεπιθύμητη» Ειρήνη 22.11.25

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πρώην πιστή του Τραμπ παραιτείται – «Σπουδαία είδηση», λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Τζόρτζια 22.11.25

«Σπουδαία είδηση» για τον Τραμπ η παραίτηση της πρώην πιστής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ, παρότι ήταν πιστή μέχρι πρότινος σε αυτόν.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
Ποιανού δραστηριότητα; 22.11.25

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ που καλύπτει όλη την χώρα, για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας «λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας»

Σύνταξη
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Τρίτη παραίτηση 22.11.25

BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Αρκούδα Γκρίζλι στον Καναδά επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων - Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια σχολική τάξη μαθητών δημοτικού που είχε βγει για πεζοπορία. Η αρκούδα άφησε πίσω της έντεκα τραυματίες με δύο άτομα να χαροπαλεύουν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο