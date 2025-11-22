newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Πολιτική Γραμματεία 22 Νοεμβρίου 2025 | 15:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Στον απόηχο της άρνησης του «Φραπέ» να εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για βίαιη προσαγωγή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ζητήσαμε να γίνει ό,τι και με τον κ. Ζερβό, ο οποίος επίσης δεν ήθελε και του εξηγήθηκε ότι δεν έχει το δικαίωμα να μην έρθει, διότι δεν έχει ακόμα την ιδιότητα του κατηγορουμένου, άρα καταχρηστικά επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής».

Μιλώντας στην ΕΡΤ διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν τον κάλεσε στην επιτροπή, ρωτώντας: «Πώς γνώριζαν τι θα έλεγε; Ο κ. Λαζαρίδης πώς το ήξερε; Μήπως τους το είπε ο ίδιος ο κύριος Ξυλούρης; Έχουν μιλήσει με τον κ. “Φραπέ”; Και για ποιο λόγο να μην εξαντληθεί ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ο Κανονισμός της Βουλής, αφού προβλέπεται αυτή η δυνατότητα ;».

Έκανε λόγο για έναν πολύ κρίσιμο μάρτυρα, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, ο οποίος «θέλουμε να διαφωτίσει για τα πραγματικά δεδομένα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι το βασικό ζήτημα να πάει στον Εισαγγελέα για απείθεια με μία ελαφριά ποινή σε κάποιους μήνες, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία».

Μεθόδευση

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε εκ νέου τη βαρύγδουπη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα έρθει και ο «Φραπές» στην Εξεταστική Επιτροπή και παρουσίασε το γιατί υπάρχει πια βεβαιότητα μεθόδευσης:

«Αν δει κανείς τη χθεσινή αποκάλυψη ότι στη δίκη των υποκλοπών ήρθε κεντρικός μάρτυρας, ο κ. Τρίμπαλης, που είχε έρθει στην Εξεταστική του 2022 και είπε ότι τον είχαν βάλει με πιέσεις να πει άλλα πράγματα το 2022, ότι τον είχαν προετοιμάσει για τις ερωτήσεις που θα του έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή και ότι τον είχαν ενημερώσει πότε θα γίνει έλεγχος στο σπίτι του από τις αστυνομικές αρχές . Αυτά δεν έχουν σχέση με δημοκρατική χώρα.

Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία και χωροφυλακίστικης αντίληψης εξουσίας. Πώς να πιστέψουμε, λοιπόν, ότι σήμερα δεν υπάρχει συνεννόηση ειδικά με τον κ. Ξυλούρη, ο οποίος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση δεν ήθελε να γίνουν οι επίμαχες ερωτήσεις δημόσια».

Ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους για την κοπτοραπτική που βλέπουμε σε πολλά video, δεν παρέλειψε να εξαπολύσει πυρά κατά της Ομάδας Αλήθειας, κατηγορώντας την ότι «απέκρυψε τους λοιπούς διαλόγους του κ. Λαζαρίδη με τον κ. Τζεδάκη, κάτι ανεπίτρεπτο. Πρέπει να έρχονται όλα στο φως για να μπορεί ο πολίτης να διαμορφώνει πλήρη συλλογισμό, διότι, διαφορετικά, βλέπουμε με ευθύνη της κυβέρνησης περιστατικά ακραίας πολιτικής χυδαιότητας και πρωτόγονου πολιτικού φανατισμού, κάτι που ευτελίζει τους θεσμούς».

Πτωτική τάση της ΝΔ

Όσον αφορά στην εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο Κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η βελόνα που πηγαίνει προς τα κάτω είναι της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι περίπου το 72% του πληθυσμού δεν μπορεί ούτε να ακούει πια για κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποδομώντας πλήρως το αφήγημα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και ότι έχει γίνει πραγματική αύξηση εισοδημάτων.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε ότι γνωρίζει ότι η αύξηση στις συντάξεις είναι πιο μικρή από τον πληθωρισμό τα τελευταία επτά χρόνια. Παράλληλα, ο μέσος μισθός αυξήθηκε 18%. Ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε 34%. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περίπου όσο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα.

Γι’ αυτό η ΕΛΣΤΑΤ λέει ότι, ενώ είμαστε η χώρα η οποία είναι τρίτη σε κερδοφορία επιχειρήσεων, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη και σε ρυθμό αύξησής της. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα των αριθμών μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «όσο μπαίνουν τα πραγματικά διακυβεύματα που αφορούν στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία θα πέφτει. Και όταν φτάσουμε στην εκκίνηση της περιόδου πριν τις εκλογές, εκεί θα δούμε το πάνδημο αίτημα για απαλλαγή από αυτή την κυβέρνηση να μεταφράζεται σε ένα θετικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής, μέσα από τη στήριξη στο ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα

Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα-Παρόντες Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια
Προδημοσίευση «Ιθάκη» 22.11.25

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια

Κόστισε τελικά η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ 100 δισ. στην Ελλάδα; Ο Αλέξης Τσίπρας διαλύει τους μύθους διαβάζοντας το κεφάλαιο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες» από το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου. «Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα» τονίζει και συνιστά σε όσους ασκούν κριτική να μην είναι σαν τους λωτοφάγους και να μην ξεχνούν ότι εκείνοι έριξαν τη χώρα στον Καιάδα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι
Ελλάδα 22.11.25

Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Τραγικό πρόσωπο του δυστυχήματος η 34χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας που είναι άτομο με αναπηρία και έμεινε μόνη στη ζωή της - Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη φιλοξενία της σε κάποια κοινωνική δομή

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναιτωλικός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιουβέντους για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα

Η Νίκη Βόλου κέρδισε 3-1 τον Καμπανιακό και η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β' στην 11η αγωνιστική του Α' ομίλου της Super League 2. Νίκησε και η Καλαμάτα στον Β΄ όμιλο με 1-0 επί των Χανίων.

Σύνταξη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακοκαιρία: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο – Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά
Κακοκαιρία 22.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο - Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά

Ποιοι δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε ύφεση η κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ - Σοκάρουν τα ύψη βροχής στην Ήπειρο - Νέο κύμα με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά από Τρίτη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις
Go Fun 22.11.25

Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις

Θρήνος στους ύκλους της βασιλικής μόδας μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολ Κοστέλο, του Ιρλανδού που διετέλεσε προσωπικός ενδυματολόγος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4

Την τέταρτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, με τις «ερυθρόλευκες» αυτή τη φορά να σταματούν σε... μονοψήφιο σκορ, επικρατώντας 7-0 στην έδρα του Εθνικού.

Σύνταξη
Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»
Μπάσκετ 22.11.25

Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

Η πλευρά Μυστακίδη «απάντησε» στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με το θέμα της πληρωμής των χρεών της ομάδας μπάσκετ, τονίζοντας ότι θα καλύψει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις.

Σύνταξη
Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30
Περιβάλλον 22.11.25 Upd: 19:10

Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30

Συμβιβαστική λύση της τελευταίας στιγμής στην COP30 μετά την επιμονή των αραβικών χωρών να απαλειφθούν αναφορές που θα απειλούσαν την κερδοφορία τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Τι ζητούν 22.11.25

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές
Social 22.11.25

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο