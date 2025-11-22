Για φαρισαϊσμό κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες ότι η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τη μη εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπέ) στην Εξεταστική Επιτροπή.

Μιλώντας στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίζοντας πως η υπόθεση αυτή «δεν ανήκει στις επιτυχίες της κυβέρνησης», αλλά η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ περισσότερα για να διορθώσει τα προβλήματα από όλους τους προηγούμενους.

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι δεν πρόκειται για μια υπόθεση όπως αυτές που «έχουμε δει με υπουργούς από άλλα κόμματα να πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

Σε ερώτηση για ποιο λόγο ο Γρηγόρης Βάρρας παραμένει στη θέση του ως σύμβουλος του πρωθυπουργού από τη στιγμή που ο κ. Μαρινάκης έχει πει επανειλημμένως ότι ο Μάκης Βορίδης δικαιώθηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε στο να πει ότι «ο κ. Βάρρας είναι σύμβουλος για συγκεκριμένα θέματα, έχει μια αρμοδιότητα που δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό με το οποίο συνέβη με τον κ. Βορίδη που δικαιώθηκε πολιτικά και ποινικά».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γρηγόρης Βάρρας στην κατάθεσή του στην Εξεταστική καταλόγισε σοβαρές ευθύνες – και ποινικές- στον Μάκη Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην υπουργό να εξαπολύει επίσης σφοδρή επίθεση.

Κληθείς να απαντήσει για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν στήριξε το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» καθώς όπως υποστήριξε η κατηγορία της συγκάλυψης δεν μπορεί να στέκει μιας και η κυβέρνηση έστειλε τον Ξυλούρη στον εισαγγελέα.

«Η πρώτη κατηγορία ήταν δεν τον καλέσατε, μετά είναι ότι συγκαλύπτετε. Η αντιπολίτευση διέπεται από φαρισαϊσμό. Εμείς είμαστε δύο βήματα μπροστά. Αν πήγαινε στην εξεταστική, τι θα έκανε; Πιθανότητα θα έκανε αυτό που έλεγε στο υπόμνημά του. Ποια θα ήταν η επόμενη κίνηση; Να πάει στον εισαγγελέα. Εμείς για να μην υπάρχουν σκιές, λέμε να πας από την αρχή στον εισαγγελέα για απείθεια».

Για την ακρίβεια

Σε σχέση με την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης παραδέχτηκε ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν πανηγυρίζουμε. Αυτά που ανακοινώσαμε δεν είναι αρκετά, χρειάζονται κι άλλα», συμπλήρωσε.

«Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τους συντελεστές και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Διπλασιάζουμε τις επενδύσεις, μειώνουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, μειώνουμε την ανεργία στο χαμηλότερο ποσό τα τελευταία 17 χρόνια και όλο αυτό αυξάνει τα έσοδα του κράτους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Σε ερώτηση για το εάν ανησυχεί από τις καλές επιδόσεις που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας πως η κυβερνητική του θητεία αφαίμαξε τα εισοδήματα των πολιτών και κορόιδεψε τον λαό.

Για το σχέδιο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Είμαστε πάντα με τον αμυνόμενο και το κράτος δικαίου. Δεν μπορείς να είσαι αυτονοήτως με την Κύπρο, να καταγγέλλεις μία παράνομη εισβολή και κατοχή 51 ετών, δεν μπορείς να φωνάζεις δικαίωση – και είμαστε οι πρώτοι που βάζουμε όρια στα θέματα casus belli, και όλοι οι πρωθυπουργοί υπηρέτησαν την εθνική γραμμή – όλα αυτά να τα κάνεις τη Δευτέρα και την Παρασκευή να λες ‘εντάξει, δεν πειράζει’».

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία. Είμαστε απέναντι σε αυτό, και στον λόγο και τα έργα μας».

Για τα ενεργειακά

«Η Ελλάδα από μία χώρα παρίας, μαύρο πρόβατο, στην απομόνωση, όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, είναι μία χώρα που πρωταγωνιστεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης όσον αφορά τις συμφωνίες στα ενεργειακά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένονται να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να φέρουν έσοδα, σημείωσε.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μία αποτίμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζοντας πως οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 80%, η χώρα απέκτησε Rafale, Belharra & F-16 και χάραξε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της.