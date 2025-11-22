«Τη Βίκυ (Κουτσάκη) την ξέρω χρόνια. Είμαι πολύ ταραγμένη. Έλειπα για διακοπές. Δεν την είδα καθόλου πριν χαθεί. Ούτε φασαρίες άκουγα, ούτε τίποτα. Δεν με ενόχλησε ποτέ. Ένα φαγάκι της έδινα. Η μανούλα της πέθανε από καρκίνο και ήταν μόνο του το κορίτσι».

Η γυναίκα αναφέρει το πόσο της είχε στοιχίσει το γεγονός ότι της στέρησαν το σκυλάκι που αγαπούσε. «Έλεγε ‘δεν θέλω να ζήσω άλλο’. Τα άκουγα εδώ κάτω που τα έλεγαν ο ένας και ο άλλος. Ότι δεν μπορεί χωρίς τη Ρόζα που την έχει χρόνια μαζί της».

Η κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» μπήκε από την σπασμένη πόρτα στο σπίτι της αγνοούμενης και οι εικόνες που κατέγραψε είναι συγκλονιστικές. Ρούχα και αντικείμενα πεταμένα παντού, τοίχοι βρόμικοι, χώρος αποπνικτικός, εντελώς ακατάλληλος για διαβίωση. Μία εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

«Ήρθε το Υγειονομικό και δεν έγινε τίποτα» είπε η γειτόνισσα της Κουτσάκη

«Βλέπετε τι γίνεται; Δείτε την κατάσταση. Δεν το έχουν σφραγίσει και μπαίνουν διάφορα άτομα μέσα. Αυτό ξέρετε τι σπίτι ήταν; Ντρεπόσουν να μπεις μέσα. Δύο φορές πήρα το Υγειονομικό, το άδειασαν και ξαναήρθαν. Μυρίζει άσχημα όλη η πολυκατοικία».

Η γειτόνισσα αποκάλυψε ότι στο παρελθόν το σπίτι είχε πάρει και φωτιά και κινδύνεψαν κι άλλα διαμερίσματα.

Πηγή: megatv.com