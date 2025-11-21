Ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις χθες Πέμπτη το βράδυ στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ιβάν Φεντόροφ.

«Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν(….) Εμπορικά καταστήματα και όχημα πήραν φωτιά»

Russian strike on Zaporizhzhia tonight. Five people killed, three more injured – local authorities. (And then Russia says it wants peace, and it’s Ukraine and Europe prolonging the war…) pic.twitter.com/BWM6sLvUbF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025

Σε φωτογραφικό υλικό που μεταφόρτωσε ο περιφερειάρχης διακρίνονται κτίρια τυλιγμένα στις φλόγες και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια. Νωρίτερα, ο κ. Φεντόροφ είχε απευθύνει προειδοποίηση για ρωσικό πλήγμα με κατευθυνόμενες βόμβες.

Τον ίδιο απολογισμό έδωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram: «την 20ή Νοεμβρίου στις 22:10 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν (…) Εμπορικά καταστήματα και όχημα πήραν φωτιά».

«Παραχωρήστε» το Ντονμπάς

Στο μεταξύ, η πρόταση που υπέβαλε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς – θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ