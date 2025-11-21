Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Αφρικής για το 2025 αναδείχθηκε ο Ασράφ Χακίμι, ο οποίος πραγματοποίησε μια μυθική χρονιά κατακτώντας το τρεμπλ με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Λίγο μετά τη σπουδαία του αυτή η διάκριση, ο ατζέντης του παίκτη, Αλεχάντρο Καμάνιο, μίλησε για το μέλλον του Μαροκινού δεξιού μπακ, τονίζοντας ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένος στο Παρίσι και να δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ωστόσο, τόνισε πως όλα είναι δυνατά στο ποδόσφαιρο και ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του…

«Αν επιστρέψει στη Ρεάλ ο Χακίμι; Είναι ευτυχισμένος στην Παρί Σεν Ζερμέν όπου έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά και… άναψε φωτιές!