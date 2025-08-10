Ασράφ Χακίμι: «Αξίζω τη Χρυσή Μπάλα – Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, είναι τα φαβορί για την… παραλαβή της «Χρυσής Μπάλας», ωστόσο ο Ασράφ Χακίμι, εκτιμά ότι δικαιούται το συγκεκριμένο βραβείο, όπως τόνισε στην συνέντευξη που παραχώρησε στο «Canal+».

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχει ο Μαροκινός δεξιός οπισθοφύλακας, βρίσκεται στο κατάλογο με τους υποψηφίους για την «Χρυσή Μπάλα», όπως και ακόμη οκτώ (!) συμπαίκτες του, στους πρωταθλητές Ευρώπης και νταμπλούχους Γαλλίας.

Ο 26χρονος Αφρικανός ήταν καταλυτικός σε πολλές περιπτώσεις και στην πορεία προς την κατάκτηση του Champions League, σκοράροντας στον προημιτελικό εναντίον της Άστον Βίλα (2-3), στον ημιτελικό με την Άρσεναλ (2-1) και στον τελικό με την Ίντερ (5-0).

«Όταν με βάζουν στην συζήτηση για την «Χρυσή Μπάλα», είναι ένα όνειρο που δεν είχα ποτέ σκεφθεί», δήλωσε ο έμπειρος άσος και πρόσθεσε: «Εάν έχω την ευκαιρία να την κερδίσω, νομίζω ότι την αξίζω κι εγώ. Είχαμε μία ιστορική σεζόν και δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν σκοράρει στα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, ειδικά οι αμυντικοί. Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος, αλλά όχι, παίζω στην τετράδα της άμυνας και πρέπει να σκεφθώ την άμυνα. Τα στατιστικά που είχα εφέτος δεν είναι αυτά ενός συνηθισμένου αμυντικού. Νομίζω ότι όταν ένας αμυντικός το κάνει αυτό, αξίζει κάτι περισσότερο από έναν επιθετικό».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Χακίμι υπερασπίσθηκε εαυτόν, ενάντια στην κατηγορία βιασμού που αντιμετωπίζει, παρ’ όλο που η εισαγγελία ζήτησε πρόσφατα να δικασθεί.