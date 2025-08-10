Ασράφ Χακίμι: «Αξίζω τη Χρυσή Μπάλα – Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος»
Μετά από μια σπουδαία σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχει ο Μαροκινός δεξιός οπισθοφύλακας, βρίσκεται στο κατάλογο με τους υποψηφίους για την «Χρυσή Μπάλα», τονίζοντας οτι αξίζει να την κατακτήσει.
- Φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας – Πύρινη λαίλαπα στον Δήμο Φοινικαίων
- Απαγχονισμένος εντοπίστηκε άνδρας σε δημοτικό γυμναστήριο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα
- Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, είναι τα φαβορί για την… παραλαβή της «Χρυσής Μπάλας», ωστόσο ο Ασράφ Χακίμι, εκτιμά ότι δικαιούται το συγκεκριμένο βραβείο, όπως τόνισε στην συνέντευξη που παραχώρησε στο «Canal+».
Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχει ο Μαροκινός δεξιός οπισθοφύλακας, βρίσκεται στο κατάλογο με τους υποψηφίους για την «Χρυσή Μπάλα», όπως και ακόμη οκτώ (!) συμπαίκτες του, στους πρωταθλητές Ευρώπης και νταμπλούχους Γαλλίας.
Ο 26χρονος Αφρικανός ήταν καταλυτικός σε πολλές περιπτώσεις και στην πορεία προς την κατάκτηση του Champions League, σκοράροντας στον προημιτελικό εναντίον της Άστον Βίλα (2-3), στον ημιτελικό με την Άρσεναλ (2-1) και στον τελικό με την Ίντερ (5-0).
«Όταν με βάζουν στην συζήτηση για την «Χρυσή Μπάλα», είναι ένα όνειρο που δεν είχα ποτέ σκεφθεί», δήλωσε ο έμπειρος άσος και πρόσθεσε: «Εάν έχω την ευκαιρία να την κερδίσω, νομίζω ότι την αξίζω κι εγώ. Είχαμε μία ιστορική σεζόν και δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν σκοράρει στα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, ειδικά οι αμυντικοί. Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος, αλλά όχι, παίζω στην τετράδα της άμυνας και πρέπει να σκεφθώ την άμυνα. Τα στατιστικά που είχα εφέτος δεν είναι αυτά ενός συνηθισμένου αμυντικού. Νομίζω ότι όταν ένας αμυντικός το κάνει αυτό, αξίζει κάτι περισσότερο από έναν επιθετικό».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Χακίμι υπερασπίσθηκε εαυτόν, ενάντια στην κατηγορία βιασμού που αντιμετωπίζει, παρ’ όλο που η εισαγγελία ζήτησε πρόσφατα να δικασθεί.
- Πανδαισία στο Γουέμπλεϊ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά στο Πάλας – Λίβερπουλ! (vids)
- «Ακόμη μία ομάδα στην κούρσα διεκδίκησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο»
- Ο Γιόκιτς δεν αναγνωρίστηκε από την ασφάλεια του «Σπύρος Κυπριανού» (vid)
- Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
- Επιμένει για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση από τους Θεσσαλονικείς – Το σκέφτεται η Σλάβια Πράγας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις