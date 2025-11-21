Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο
Οι δράστες τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου πυροβόλησαν 14 φορές το σπίτι του επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο
Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της ένοπλης επίθεσης σε σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο.
Πρόκειται για τρία άτομα (έναν ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς), που αμέσως μετά το χτύπημα αναχώρησαν αεροπορικώς -μέσω Καρπάθου- για Αθήνα.
Ηθικός αυτουργός
Οι αρχές δεν αποκλείουν στην υπόθεση να εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα, ο ένας εκ των οποίων εκτιμάται ότι είναι ο εντολέας της επίθεσης. Σημειώνεται ότι οι δράστες τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου πυροβόλησαν 14 φορές το σπίτι του επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Φέρονται να ήρθαν στη Ρόδο τέσσερις ημέρες πριν το χτύπημα, ενώ το όχημα με το οποίο κινούνταν είχε μισθωθεί στην Αθήνα και είχε μεταφερθεί ακτοπλοϊκώς στη Ρόδο.
Στις έρευνες για τον εντοπισμό τους μετείχε και 10μελής ομάδα του ελληνικού FBI με επικεφαλής αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ.
