Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Μια διαφορετική μέρα ήταν η χθεσινή για τη Δήμητρα Ματσούκα, καθώς είδε το όνομά της να να πρωταγωνιστεί στα δελτία ειδήσεων και τις τηλεοπτικές εκπομπές, για λόγους που δεν θα ήθελε.

Όπως έγινε γνωστό, η γνωστή ηθοποιός, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε μπλόκο της Τροχαίας στη Βουλιαγμένη, με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες, πάνω από το όριο ταχύτητας και έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Περίπου 24 ώρες μετά, κι αφού χθες το πρωί η υπόθεσή της πήρε αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου, η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην κάμερα του MEGA, ξεκαθαρίζοντας ορισμένα πράγματα.

«Είμαι αθώα. Αισθάνομαι εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα η Τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου. Όχι παράνομων, αλλά παράτυπων», είπε η ηθοποιός, μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater.

«Έχω όμως παράπονο από τους δημοσιογράφους, που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη και ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αλλά είμαστε θύματα μιας εποχής που απαιτεί κλικ και νιώθω ότι κάποιοι τίτλοι γράφτηκαν εσκεμμένα» τόνισε.

Όσο για την «Κόμισσα της Φάμπρικας»; Η Δήμητρα Ματσούκα είπε πως «ο θίασος απαρτίζεται από ηθοποιούς, από άτομα που εκτιμώ και αγαπώ. Με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο είμαστε παιδικοί φίλοι. Κυρίως όμως είναι η συνάντησή μου ξανά με τον Σταμάτη Φασουλή και είναι κάτι που κρατάω μέσα μου με πολλή αγάπη».

«Ο νόμος ισχύει για όλους»

Το πρωί της Παρασκευής η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και αναφέρθηκε στο περιστατικό της σύλληψης της Δήμητρας Ματσούκα.

«Ο νόμος ισχύει για όλους τους πολίτες. Αρκετοί πολίτες που έχουν χάσει δίπλωμά τους, διότι τους έχει αφαιρεθεί από κάποια παράβαση, θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν κανονικά» είπε και εξήγησε: «Ο νόμος προβλέπει διαδικασία αυτοφώρου, γι’ αυτό και η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη, επειδή οδηγούσε χωρίς να υπάρχει το δίπλωμα που είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση».