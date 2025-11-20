Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Με χειροπέδες στα χέρια, τις οποίες καλύπτει με ένα μπουφάν, και φορώντας μάσκα στο πρόσωπο, η Δήμητρα Ματσούκα οδηγείται στο αυτόφωρο, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της στη Βουλιαγμένη επειδή οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς έγγραφα και έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Την γνωστή ηθοποιό σταμάτησαν αστυνομικοί σε μπλόκο στην περιοχή της Βουλιαγμένης, καθώς κινείτο με 97 χλμ. την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο ήταν στα 50 χλμ.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα από τις 10 Οκτωβρίου, δεν διέθετε όμως ούτε και πινακίδες από τις 16 Νοεμβρίου.

Στον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε βρέθηκε θετική με 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση, ενώ το όριο είναι στα 0,25 mg/l.

Ενώπιον του δικαστηρίου η Δήμητρα Ματσούκα υποστήριξε ότι την περασμένη Τρίτη πλήρωσε το πρόστιμο για το δίπλωμα και τις πινακίδες αλλά δεν τα έχει λάβει ακόμα. Αφέθηκε ελεύθερη και η δίκη αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις.

Από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

«Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό βάρος στην υπόθεση, η Δήμητρα είναι έξω, η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της ήταν αστεία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Το χρονικό

Το βράδυ της Τετάρτης στις 23:40, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη, η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη καθώς οδηγούσε υπερβολικά γρήγορα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με 97 χλμ/ώρα, σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο των 50 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο κατά 47 χλμ/ώρα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη ηθοποιός οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ το όχημα δεν είχε πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Ο έλεγχος αλκοόλ έδειξε 0,42mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l στη δεύτερη, υπερβαίνοντας το νόμιμο όριο των 0,25mg/l. Στη συνέχεια, η ηθοποιός προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

«Είναι πολύ στεναχωρημένη» – Τι λέει ο δικηγόρος της

«Μίλησα σύντομα με τη Δήμητρα και μου είπε πέντε πράγματα. Είναι ένα φως, ένα ταλαντούχο και γλυκό πλάσμα, ένας καλός άνθρωπος. Αυτό συνάδει με τη συμπεριφορά της. Η ελληνική δικαιοσύνη ζητά εξηγήσεις, τις οποίες οφείλουμε να δώσουμε ευθαρσώς», είπε ο κ. Στεφανάκης στο MEGA, προσθέτοντας πως της είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες λόγω παραβάσεων και ότι όλα θα εξεταστούν με βάση το δόλο της συμπεριφοράς.

Ο δικηγόρος σημείωσε επίσης ότι «κάθε προβεβλημένος άνθρωπος οφείλει η συμπεριφορά του να αναλογεί στο ταλέντο και την αύρα του. Η πιο στεναχωρημένη σήμερα είναι η ίδια η Δήμητρα, καθώς η εικόνα αυτή την αδικεί. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ατυχές περιστατικό, δεν υπήρξε τρακάρισμα, σωματικές βλάβες ή άλλο πρόβλημα».

Ο δικηγόρος επανέλαβε πως η Δήμητρα Ματσούκα «είναι πολύ στεναχωρημένη» και συμπλήρωσε: «Η ίδια αδικεί τον εαυτό της. Ταυτόχρονα η συμπεριφορά σου πρέπει να συνάδει με την λάμψη σου. Το ταλέντο να συνάδει με την συμπεριφορά σου. Ξέρει η ίδια ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της. Αν τον αδίκησε επειδή ήταν αμελής σε κάποιες συμπεριφορές θα το εξετάσουμε. Αλλά το αυτονόητο το λέμε, το αποδεχόμαστε».