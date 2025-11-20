newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Τσεχία: Σύγκρουση τρένων – Πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025

Τσεχία: Σύγκρουση τρένων – Πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το ένα τρένο μάλλον παραβίασε σηματοδότη

Σύνταξη
Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Economy
Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Business
Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»
Εξεταστική Επιτροπή 20.11.25

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»

Το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι ο Φραπές, «αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι»

Σύνταξη
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25 Upd: 10:55

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η αντιπολίτευση, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη και τα μέλη της αποχώρησαν την ώρα της ψηφοφορίας επί της πρότασης της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
