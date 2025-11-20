Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Podle záchranářů je na místě kolem čtyřiceti zraněných. Českobudějovická nemocnice přijala celkem pět těžce zraněných. Podrobnosti z místa dodal redaktor ČT Martin Štěpánek: pic.twitter.com/Wifp4NTRbf — ČT24 (@CT24zive) November 20, 2025

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Záběry z místa nehody. pic.twitter.com/AxQO1LvHOX — Policie ČR (@PolicieCZ) November 20, 2025