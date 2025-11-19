Ο Αρασκαέτα… ζήλεψε τον ΜακΤόμινεϊ και υπέγραψε έργο τέχνης (vid)

Η Ουρουγουάη «έχασε τ’ αυγά και τα πασχάλια» στο φιλικό παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα γνώρισε την συντριβή με 5-1 και η βαριά ήττα μπορεί να επηρεάσει και το μέλλον του Αργεντίνου προπονητή στον πάγκο της Σελέστε.

Ωστόσο έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε στο μοναδικό ίσως πράγμα που έκανε καλά η Ουρουγουάη στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ και αναφερόμαστε στο γκολ της τιμής που πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν… μονόλογος για τις ΗΠΑ, με την ομάδα του Ποκετίνο να προηγείται με 4-0. Η Ουρουγουάη κατάφερε να σκοράρει στις καθυστερήσεις και το γκολ που πέτυχε ο Αρασκαέτα (στο 45’ +1) ήταν εντυπωσιακό.

Ο άσος της Ουρουγουάης φαίνεται ότι… ζήλεψε τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και το γκολ – ποίημα του Σκωτσέζου με ανάποδο «ψαλίδι» στο ματς με την Δανία και σκόραρε με παρόμοιο τρόπο. Μπορεί λοιπόν η Ουρουγουάη να «καταποντίστηκε» στο φιλικό με τις ΗΠΑ, αλλά το γκολ του Αρασκαέτα… τρέλανε πολύ κόσμο.

Σε ότι αφορά τώρα τις εξελίξεις στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, αυτό που κάνει ακόμα πιο «σκληρή» την ήττα για την σελέστε, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίστηκαν επί της ουσίας με τα «δεύτερα» και ο Τύπος άσκησε δριμύτατη κριτική στον Μπιέλσα.

Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που θεωρούν ότι ο Αργεντίνος τεχνικός δεν θα πρέπει να αισθάνεται και πολύ άνετα στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, αλλά μέχρι στιγμής η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης δεν έχει πάρει απόφαση γι’ απομάκρυνση του 70χρονου προπονητή.

«Είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να με προβληματίσει ως προπονητή και την δουλειά που έκανα. Πρέπει να δω τα λάθη μου στον τρόπο που προετοίμασα την ομάδα μου για τον συγκεκριμένο αγώνα, λάθη τα οποία προφανώς είναι πολλά και μεγάλα.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτο για την Ουρουγουάη να χάνει με 5-1 από την δεύτερη ομάδα των ΗΠΑ και γι’ αυτό φταίω εγώ», τόνισε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα ο Μπιέλσα.

Το μόνο πάντως που θα έχουν να θυμούνται οι φιλοξενούμενοι από τον συγκεκριμένο φιλικό αγώνα, είναι το εκπληκτικό γκολ του Αρασκαέτα.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική ομάδα της Ουρουγουάης έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.