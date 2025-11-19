Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή από το δικαστήριο της Δανίας, καθώς παραδέχτηκε την ενοχή του στην κατηγορία για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο, το οποίο περιλάμβανε ανήλικα άτομα.

Ο διεθνής Νορβηγός παραδέχθηκε ότι μοιράστηκε μέσω Snapchat το επίμαχο βίντεο, διάρκειας 27 δευτερολέπτων, σε ένα περιστατικό που συνέβη πριν δύο χρόνια, όταν ο Σέλντερουπ αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Δανίας με τη φανέλα της Νόρτζελαντ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Verdens Gang», ο δικαστής Ματίας Αϊκε, κατά την ανακοίνωση της ποινής χαρακτήρισε «κίτρινη κάρτα» την τιμωρία του 21χρονου ποδοσφαιριστή, για τον οποίο η εισαγγελία είχε ζητήσει 20ημερη φυλάκιση χωρίς αναστολή. Ο Σέλντερουπ, σε ανάρτησή του πριν λίγες ημέρες, έκανε λόγο για «ηλίθιο λάθος» και ζήτησε συγγνώμη από το θύμα, ενώ η νορβηγική ομοσπονδία θεωρεί το θέμα λήξαν.

Μάλιστα, ο άσος της Μπενφίκα αγωνίστηκε ως αλλαγή στο πρόσφατο ματς της εθνικής ομάδας του με την Εσθονία, ενώ έμεινε στον πάγκο στο θριαμβευτικό 4-1 επί της Ιταλίας, την περασμένη Κυριακή (16/11), με το οποίο οι Σκανδιναβοί επισφράγισαν την επιστροφή τους σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια.