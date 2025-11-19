Μια νύχτα μόνο: Στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη 18 Νοεμβρίου
Η δραματική σειρά του MEGA Μια νύχτα μόνο κατέλαβε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.
Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ήταν το κορυφαίο πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή του στο σύνολο του κοινού μέχρι σήμερα. Η σειρά κατέλαβε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης με ποσοστό 23,5% στο γενικό σύνολο, επικρατώντας έναντι του ανταγωνισμού με διαφορά τουλάχιστον 5,7 μονάδων.
Στο δυναμικό κοινό 18-54 το «Μια νύχτα μόνο» ήταν επίσης πρώτο με ποσοστό 17,7%.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό κατέγραψε ποσοστό 34,6% ενώ υψηλή ήταν και η κάλυψη της σειράς, που έφτασε τους 1.660.000 τηλεθεατές.
Σε έναν κόσμο όπου οι επιθυμίες, οι φόβοι, τα πάθη και οι ενοχές των ηρώων συγκρούονται αδυσώπητα, οι ζωές τους και όσα θεωρούσαν βέβαια, ανατρέπονται σε «Μια νύχτα μόνο».
