Ολυμπιακός – Φέρωνας 37- 21: Εύκολη νίκη για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με την ίδια σοβαρότητα και ένταση τις φετινές του εμφανίσεις, επικρατώντας άνετα με 37-21 του Φέρωνα Βέροιας στο κλειστό της Ηλιούπολης, για την 9η αγωνιστική της Handball Premier. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο από νωρίς, «χτίζοντας» από το 15ο λεπτό μια διαφορά ασφαλείας η οποία δεν άφησε περιθώρια στους φιλοξενούμενους.

Ο Ρικάρντο Τριλίνι έκανε διαχείριση και αρκετές αλλαγές στο ροτέισον, ενόψει και της ευρωπαϊκής «μάχης» που ακολουθεί το Σάββατο (22/11) στην Ιταλία, με την Κασάνο, στον επαναληπτικό για την πρόκριση στους «15» του EHF European Cup.

Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Κανιέτε με 8 γκολ, ενώ ο Πέσο ακολούθησε με 5, δίνοντας ρυθμό και σταθερότητα στην επίθεση του Ολυμπιακού.

ΤΑ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΑ: 3-2, 5-6, 12-7, 14-10, 18-10, 21-10 (ημχ.), 24-11, 27-14, 30-17, 34-18, 34-20, 37-21

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι 2, Κρέτσιτς, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 8, Κανδύλας 3, Σλίσκοβιτς 1, Τσαναξίδης, Πέσο 5, Σούργκιελ 2, Μάνθος 3, Πασσιάς 4, Μιχαηλίδης 4, Σάββας 3, Νικολίνταης

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 6, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 2, Γκεοργκιέφσκι 3, Αγερίδης, Μόμιτς 5, Ταπάντζης 2, Μπαλτζής 2, Μπούντκο, Ταραμονλής 1, Μαυρίδης