Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
O Άρης ανακοίνωσε και επίσημα τον Άντζουσιτς
Μπάσκετ 18 Νοεμβρίου 2025 | 19:19

O Άρης ανακοίνωσε και επίσημα τον Άντζουσιτς

Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Spotlight

Στον Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντανίλο Άντζουσιτς, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του έμπειρο γκαρντ. Ο 34χρονος Σέρβος, που διαθέτει παραστάσεις στη Euroleague, αλλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αναμένεται να δώσει πολύτιμες βοήθειες στο σύνολο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, υπογράφοντας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για τον Ντανίλο Άντζουσιτς:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Danilo Andjusic έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Danilo Andjusic γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 1991 και με ύψος 1.95μ. αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Ο νέος αθλητής της ομάδας μας ξεκίνησε την καριέρα του από τη Hemofarm στην οποία αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2011, ενώ πέρασε ένα μέρος της σεζόν 2009-10 στη Mega Vizoura. Το 2011 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Partizan και τον Δεκέμβριο του 2012 ζήτησε την αποδέσμευσή του λόγω περιορισμένου αγωνιστικού ρόλου. Τον Φεβρουάριο του 2013 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Virtus Bologna και τη σεζόν 2013-14 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Valladolid. To 2014-15 παρέμεινε στην Ισπανία για λογαριασμό της Bilbao.

Ο Andjusic μοίρασε τη σεζόν 2015-16 ανάμεσα σε Partizan και Anwil Wloclawek. Στην πολωνική ομάδα συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον νυν κόουτς του ΑΡΗ Betsson, Igor Milicic.

Το 2016 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Parma Basket, όπου έκανε εξαιρετική σεζόν, με 19.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ. Στα μέσα της χρονιάς υπέγραψε στην Unics Kazan, στην οποία έμεινε για 1.5 χρόνια, αγωνιζόμενος και στη Euroleague.

Το 2018-19 φόρεσε τη φανέλα της Igokea (11.3π., 2.5 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ) και από το 2019 έως το 2021 αγωνίστηκε στη γαλλική Bourg. Τη σεζόν 2020-21 αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της γαλλικής λίγκας με 20 πόντους ανά αγώνα, αλλά και μέλος της καλύτερης πεντάδας της LNB. Επιδόσεις που του χάρισαν ένα συμβόλαιο στη Monaco (2021-22), με την οποία συμμετείχε ξανά στη Euroleague.

Το 2022 συμφώνησε για τρίτη φορά στην καριέρα του με την Partizan, στην οποία παρέμεινε έως το 2024. Πέρυσι έπαιξε στη Dubai BC, με 11 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ στην Αδριατική Λίγκα. Στην ομάδα του Dubai ανήκε μέχρι πρότινος και πλέον αποτελεί παίκτη του ΑΡΗ Betsson.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας και Σερβίας με την Partizan το 2012 και το 2023.

Κυπελλούχος Σερβίας την ίδια σεζόν και MVP του τελικού.

Κυπελλούχος Βοσνίας το 2019 με την Igokea.

Μέλος της Εθνικής Σερβίας και συμμετοχή στο Eurobasket 2013.

Χρυσό μετάλλιο το 2007 (U16) και το 2009 (U18) με την Εθνική Σερβίας».

Σύνταξη
