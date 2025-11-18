Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Στη φυλακή θα οδηγηθεί ένας 51χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι βίασε την ανήλικη φίλη της κόρης του το 2021
Στη φυλακή οδηγείται άνδρας, 51 ετών, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 9ετή κάθειρξη, επειδή κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κοριτσάκι, μπροστά στην ανήλικη κόρη του και μέσα στο παιδικό της δωμάτιο.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο άτομο.
Τι ανέφερε η καταγγελία για τις φρικιαστικές πράξεις στη Θεσσαλονίκη
Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δίκης στο Εφετείο.
Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης το 2021, όταν η ανήλικη παθούσα βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε μια καθηγήτρια της, αποκαλύπτοντας όσα βίωνε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η δικογραφία στηρίχθηκε σε όσα κατήγγειλε η παθούσα και περιλάμβανε τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.
Κατά την ίδια δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν στο παιδικό δωμάτιο της κόρης του καταδικασθέντα -σε χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας- όταν η παθούσα επισκεπτόταν τη φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα.
