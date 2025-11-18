Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Δύο κόκκινες γραμμές χάραξε με την σημερινή απόφαση του το δικαστήριο για τη γυναίκα την οποία είχε μηνύσει στο παρελθόν ο Γιάννης Πλούταρχος. Η 48χρονη κρίθηκε ενοχή, ωστόσο παραμένει ελεύθερη με την προϋπόθεση να τηρεί πιστά τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από μήνυση του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος την είχε καταγγείλει για παρακολούθηση και παρενόχληση (stalking). Τελικά σήμερα η 48χρονη κρίθηκε ενοχή και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Κατα τη διάρκεια της δίκης κατέθεσε ως μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή, Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένεια της από την 48χρονη. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η γυναίκα δεν δίστασε να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηριου η εισαγγελέας εισηγήθηκε τη μερική έκτιση της ποινής και συγκεκριμένα για διάστημα 3 μηνών. Ωστόσο η πρόεδρος αποφάσισε να μην οδηγηθεί η κατηγορούμενη στη φυλακή – παρά μόνο στη περίπτωση που παραβιάσει κάποιον από τους δύο περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Με βάση αυτούς η κατηγορούμενη είναι υποχρεωμένη:

– Να μη πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και

– Να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Γιάννης Πλούταρχος έκανε μήνυση εις βάρος μιας 47χρονης γυναίκας για διατάραξη οικιακής ειρήνης, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για stalking. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η γυναίκα φέρεται να πήγαινε έξω από το σπίτι του τραγουδιστή, χτυπούσε επανειλημμένα το κουδούνι του και παρέμενε έξω από την οικία του, βραδινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα, και του άφηνε ερωτικά γράμματα, τα οποία τα συνόδευε με προσωπικά της αντικείμενα.

Ένα από αυτά τα σημειώματα της φανατικής θαυμάστριας του Γιάννη Πλούταρχου έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή του MEGA «Buongiorno». Σε αυτό, όπως φαίνεται, γράφει ότι τον αγαπά, του στέλνει φιλιά, ενώ αναφέρει ότι του έχει αφήσει και ένα δέμα με ένα δώρο.