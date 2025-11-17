newspaper
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Κόσμος 17 Νοεμβρίου 2025 | 20:55

Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Όλο και περισσότεροι Νορβηγοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης της προοπτικής των υδρογονανθράκων στη σκανδιναβική αυτή χώρα, αποκαλύπτει έρευνα που θα δημοσιευτεί αύριο, Τρίτη, μεσούσης της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την απορρύθμιση του κλίματος.

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σύμφωνα με το ετήσιο βαρόμετρο του συναισθήματος των Νορβηγών σε θέματα που αφορούν το κλίμα, το 62% των ερωτηθέντων δηλώνουν αρκετά (31%) ή απολύτως (31%) σύμφωνοι εάν θα πρέπει η Νορβηγία να συνεχίσει να ψάχνει για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο ίδιο επίπεδο με σήμερα, ενώ το 17% μεταξύ αυτών δηλώνουν ότι μάλλον διαφωνούν και 14% δηλώνουν ότι είναι εντελώς αντίθετοι.

Με εξαίρεση το 2021, η υποστήριξη των Νορβηγών στη συνέχιση της προοπτικής πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αυξηθεί σταθερά από το 2019, όταν το θέμα είχε τεθεί για πρώτη φορά. Τότε το ποσοστό ανερχόταν στο 54%, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Τι δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας

Η ετήσια έρευνα του ινστιτούτου Kantar που διεξήχθη τον Ιούνιο σε δείγμα 2.000 ατόμων, θα δημοσιευτεί στο σύνολό της αύριο, την ώρα που διεξάγεται στη Βραζιλία η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Οι άνδρες, σε ποσοστό 71%, είναι πολύ πιο ευνοϊκοί στη συνέχιση της εξερεύνησης υδρογονανθράκων σε σχέση με τις γυναίκες (54%), δείχνει επίσης το βαρόμετρο.

Οι ερωτηθέντες ηλικίας 45 ετών και αυτοί με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο επίσης υπερεκπροσωπούνται, παρότι το 57% των πιο μορφωμένων ατόμων τάσσεται επίσης υπέρ της προοπτικής αυτής. Από το 2021, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ασκεί πίεση στον κόσμο να σταματήσει κάθε νέο σχέδιο έρευνας πετρελαίου για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Σε συμβουλευτική γνωμοδότηση που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ, έκρινε ότι η χορήγηση αδειών έρευνας από ένα κράτος μπορεί να «συνιστά μια διεθνώς παράνομη πράξη που αποδίδεται στο κράτος αυτό».

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 2,3°C και 2,5°C κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, εάν εφαρμοστούν πλήρως οι οδικοί χάρτες των χωρών για το κλίμα, δηλαδή πολύ πέρα από το επίπεδο που προβλέπεται από τη συμφωνία του Παρισιού.

Economy
HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Business
Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Ρουμανία: «Κόκκινος συναγερμός» για το τάνκερ με το LPG
Μεγάλη ανησυχία 17.11.25

«Κόκκινος συναγερμός» στη Ρουμανία: «Αν το τάνκερ με το LPG εκραγεί…» - Εκκένωση περιοχών

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έκτακτων Αναγκών της Ρουμανίας (DSU) δήλωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης του τάνκερ που χτυπήθηκε από ρωσικά drones, στην ουκρανική όχθη του Δούναβη, είναι υψηλός. Εάν το πλοίο εκραγεί, ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός σε ακτίνα 4,5-5 χιλιομέτρων, εξήγησε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17.11.25

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κυπριακό: Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών – Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιούρμαν
Κυπριακό 17.11.25

Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν

Μετά το υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο και πρόκρινε την λύση των δύο κρατών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: «Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
Απατεώνας 17.11.25

«Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Η 34χρονη υποστήριζε ότι ήταν food influencer. Ωστόσο έφευγε από τα εστιατόρια χωρίς να πληρώσει. Σε μια περίπτωση, όταν της ζητήθηκε να καταβάλει τον λογαριασμό, φέρεται ότι προσέφερε σεξουαλικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Μπόρις Πιστόριους: Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 17.11.25

Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Η προειδοποίηση - εκτίμηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη δεν πέρασε άνευ σχολιασμού από τη Μόσχα.

Σύνταξη
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Νέο φιάσκο 17.11.25

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Η ασφάλεια στο Λούβρο δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, μετά την κλοπή των κοσμημάτων. Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν ανενόχλητοι να κρεμάσουν δικό τους «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα.

Σύνταξη
Τουρκία: Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 17.11.25

Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη

Τα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ

Σύνταξη
Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010
Με τι τίμημα 17.11.25

Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010

Σημαντική η συμβολή της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αποπλήρωσε δάνειο του 2010, ύψους 1,1 δισ. και η Γαλλία κατόρθωσε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Ουκρανία 17.11.25

Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Σύνταξη
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Υβριδικός πόλεμος 17.11.25

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.11.25

Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία

Η Κομισιόν προτείνει 3 λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Ουκρανία. Προκρίνει είναι ένα δάνειο με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
