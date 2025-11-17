Όλο και περισσότεροι Νορβηγοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης της προοπτικής των υδρογονανθράκων στη σκανδιναβική αυτή χώρα, αποκαλύπτει έρευνα που θα δημοσιευτεί αύριο, Τρίτη, μεσούσης της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την απορρύθμιση του κλίματος.

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σύμφωνα με το ετήσιο βαρόμετρο του συναισθήματος των Νορβηγών σε θέματα που αφορούν το κλίμα, το 62% των ερωτηθέντων δηλώνουν αρκετά (31%) ή απολύτως (31%) σύμφωνοι εάν θα πρέπει η Νορβηγία να συνεχίσει να ψάχνει για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο ίδιο επίπεδο με σήμερα, ενώ το 17% μεταξύ αυτών δηλώνουν ότι μάλλον διαφωνούν και 14% δηλώνουν ότι είναι εντελώς αντίθετοι.

Με εξαίρεση το 2021, η υποστήριξη των Νορβηγών στη συνέχιση της προοπτικής πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αυξηθεί σταθερά από το 2019, όταν το θέμα είχε τεθεί για πρώτη φορά. Τότε το ποσοστό ανερχόταν στο 54%, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Τι δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας

Η ετήσια έρευνα του ινστιτούτου Kantar που διεξήχθη τον Ιούνιο σε δείγμα 2.000 ατόμων, θα δημοσιευτεί στο σύνολό της αύριο, την ώρα που διεξάγεται στη Βραζιλία η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Οι άνδρες, σε ποσοστό 71%, είναι πολύ πιο ευνοϊκοί στη συνέχιση της εξερεύνησης υδρογονανθράκων σε σχέση με τις γυναίκες (54%), δείχνει επίσης το βαρόμετρο.

Οι ερωτηθέντες ηλικίας 45 ετών και αυτοί με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο επίσης υπερεκπροσωπούνται, παρότι το 57% των πιο μορφωμένων ατόμων τάσσεται επίσης υπέρ της προοπτικής αυτής. Από το 2021, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ασκεί πίεση στον κόσμο να σταματήσει κάθε νέο σχέδιο έρευνας πετρελαίου για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Σε συμβουλευτική γνωμοδότηση που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ, έκρινε ότι η χορήγηση αδειών έρευνας από ένα κράτος μπορεί να «συνιστά μια διεθνώς παράνομη πράξη που αποδίδεται στο κράτος αυτό».

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 2,3°C και 2,5°C κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, εάν εφαρμοστούν πλήρως οι οδικοί χάρτες των χωρών για το κλίμα, δηλαδή πολύ πέρα από το επίπεδο που προβλέπεται από τη συμφωνία του Παρισιού.