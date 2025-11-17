Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία
«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας
Ανάρτηση για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου έκανε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία» τονίζει ο κ. Δένδιας για να προσθέσει.
«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».
