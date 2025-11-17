Ρούλα Ρέβη – Αποστόλης Τότσικας: Το συγκινητικό μήνυμα της 10χρονης κόρης τους που γεννήθηκε πρόωρα

Η Ρούλα Ρέβη έχει αποκτήσει 2 παιδιά με τον Αποστόλη Τότσικα, την Ειρήνη-Χρυσή και τον Άγγελο, τα οποία φέτος συμπλήρωσαν τα 10 χρόνια τους. Η γνωστή φωτογράφος δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αναφερθεί στην προωρότητα των δίδυμων της και τις δυσκολίες εκείνης της περιόδου.

Στην πρόσφατη ανάρτηση της δείχνει την κόρη της να κρατά μια φωτογραφία από την εποχή που ήταν βρέφος μέσα στη θερμοκοιτίδα

Ρούλα Ρέβη: Η ανάρτηση και τα συγκινητικά λόγια της κόρης

«Αυτή είμαι εγώ … 34 εβδομάδων και ίσως λίγο λιγότερο, 1300 περίπου βάρος , με λίγη βοήθεια και λίγα σπα που μου έκαναν στη μονάδα προωροτητας πριν με αναλάβει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο σπίτι ….

Α και ένας ολόκληρος στρατός αργότερα 😂🤓…. Τότε ήμουν η μπέμπα, σήμερα με λένε Ειρήνη Χρυσή είμαι 10 ετών, 36 κιλά ,1.45 (εντάξει μπορεί να κλέβω λίγο , κλασική γυναίκα ) , παίζω ποδόσφαιρο , κάνω τζούντο, μαθήματα χιπ χοπ, και ενόργανη!

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα μωρά σε όλες τις μονάδες προωροτητας που υπάρχουν- απολαύστε το-εκεί σας κάνουν όλα τα χατήρια κανείς δεν θα σας πει όχι σε τίποτα, ρίξτε ένα βλέμμα στους γονείς σας που αγωνιούν , σας κλείνω το μάτι πονηρά , και σας αγαπώ!

Όλα θα πάνε καλά , πολύ καλά».