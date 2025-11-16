Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι ο στρατός του Ισραήλ πρέπει να είναι έτοιμος να «εγκαθιδρύσει γρήγορα τον επιχειρησιακό έλεγχο» σε περιοχές στη Γάζα «πέρα από την Κίτρινη Γραμμή».

«Η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο», είπε και πάλι ο Νετανιάχου

Μιλώντας σε στρατιώτες στη Ράφα, ο αρχηγός των IDF είπε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα συνεχίσει να επιμένει ότι το καθεστώς της Χαμάς δεν θα υπάρχει στην άλλη πλευρά των συνόρων. Ακόμα κι αν αυτό απαιτήσει χρόνο».

Οι δηλώσεις Ζαμίρ αποδεικνύουν πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία στη Γάζα, ενώ έρχονται δύο ημέρες μετά την αποκάλυψη του Guardian ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη μακροχρόνια διχοτόμηση της Λωρίδας σε «πράσινη» και «κόκκινη» ζώνη.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι ενάντια στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Υπό την πίεση των ακροδεξιών συμμάχων του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έσπευσε να επαναλάβει ότι το Ισραήλ είναι ενάντια στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

«Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει. Η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί και η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Στην ίδια ομιλία, σύμφωνα με τη Haaretz, καταδίκασε τις επιθέσεις εποίκων σε στρατιώτες των IDF και Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη.