ΠΑΣΟΚ: Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί κορυφαία στιγμή αντίστασης στη δικτατορία και διαχρονικό σύμβολο αγώνα για Δημοκρατία, Ελευθερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Τιμούμε τη νεολαία που πρωτοστάτησε και πλήρωσε βαρύ τίμημα, κρατώντας ζωντανά τα ιδανικά που οδήγησαν στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας», τονίζεται σε ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με αφορμή την 52η επέτειο της εξέγερσης.

«Σήμερα, οι αξίες του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρες. Η Παιδεία είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας και οφείλει να υπηρετεί την ισότητα, την κριτική σκέψη και την κοινωνική συνοχή. Σε μια εποχή ανισοτήτων και προκλήσεων, η φωνή των νέων πρέπει να ακούγεται δυνατά στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή αυταρχισμού και περιορισμού δικαιωμάτων.

Το Πολυτεχνείο ζει και μας καθοδηγεί στους αγώνες για Παιδεία, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη, πιο δημοκρατική», αναφέρεται στην ανακοίνωση.