Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Ο «Μάριος» ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί καθώς εργάζονταν για πολλά χρόνια στην εστίαση, ενώ δούλευε και σε οικοδομικές εργασίες
- Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
- Ρέθυμνο: Τροχαίο με απεγκλωβισμό – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
- Η υπόθεση ‘Επσταϊν με τα αποκαλυπτικά email ρίχνει σκιές στη δημοσιογραφία
- Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη όταν ένας 44χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, γνωστός στην κοινωνία της Μυτιλήνης ως ο «Μάριος» έπεσε από την στέγη οικοδομής με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο «Μάριος» ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί καθώς εργάζονταν για πολλά χρόνια στην εστίαση, ενώ δούλευε και σε οικοδομικές εργασίες. Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο ο 44χρονος είχε βουτήξει στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης διασώζοντας από πνιγμό 71χρονη γυναίκα.
Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο διοργανώνει σήμερα Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς.
- Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
- Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
- Έκλεψε την παράσταση ο Ρούνεϊ: Σκόραρε το εμβληματικό «ψαλιδάκι» σε… τηλεοπτική εκπομπή (vids)
- Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες – Πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων στους συλληφθέντες
- Λευτέρης Πετρούνιας: Το πάρτι για τα γενέθλια της κόρης του Σοφίας
- Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις