Κουτσούμπας από Σουηδία: Η ελληνική κοινότητα συνέβαλε σημαντικά τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας

Με την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης συναντήθηκε κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στη Σουηδία, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα επισκέφθηκε και κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο «La Mano» (ισπανικά «το Χέρι»), το οποίο είναι μνημείο προς τιμήν των Σουηδών κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Ο κ. Κουτσούμπας κατά την έναρξη της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση τόνισε πως «δεν θα μπορούσα ξεκινώντας αυτή τη συνάντηση -επειδή γίνεται σε μια μέρα κατά την οποία ξεκινάει και ο τριήμερος εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου στην Ελλάδα, αλλά και όπου υπάρχουν Έλληνες στις χώρες του εξωτερικού- να μην επισημάνω τη σημαντική συμβολή που είχε η ελληνική κοινότητα της Σουηδίας, ιδιαίτερα της Στοκχόλμης, τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας. Είχε αναπτυχθεί πολύ σημαντική αντιδικτατορική πάλη, αλληλεγγύη και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, με τη συμβολή στην πάλη του ελληνικού λαού, της νεολαίας της εποχής εκείνης για να πέσει η δικτατορία, για να αποκατασταθεί η δημοκρατία, μαζί με άλλα προωθημένα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα της εποχής, όπως θα θυμάστε: «Έξω οι βάσεις», «Έξω οι ΗΠΑ», «Έξω το ΝΑΤΟ». Ζητήματα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν βέβαια και γι’ αυτό όλα τα μηνύματα του Πολυτεχνείου -«Ψωμί» που η αναφορά είναι στα οικονομικά ζητήματα, στις κοινωνικές παροχές των εργαζομένων, «Παιδεία» για μια πραγματικά λαϊκή, δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση για τα παιδιά του λαού μας, «Ελευθερία»- εξακολουθούν να υπάρχουν και να είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρα, γιατί παίρνονται πίσω πολλά δημοκρατικά, λαϊκά, εργασιακά δικαιώματα από τις πολιτικές των κυβερνήσεων, τις οδηγίες της ΕΕ, ενώ μαίνονται ξανά οι πόλεμοι στην περιοχή μας, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο των έντονων ανταγωνισμών».

«Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε αίτημα θέλετε να προβάλλουμε και στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο»

Συμπλήρωσε ότι «ακριβώς επειδή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχει σημασία να μένουν ζωντανές, δημιουργικές, δραστήριες οι κοινότητες των Ελλήνων στις χώρες του εξωτερικού, και εδώ στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Μάλιστα, έχω ενημερωθεί για την πορεία της κοινότητας, τις τεράστιες προσπάθειες που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα για να κρατάτε ζωντανή την πατρίδα, την ελληνική γλώσσα στις νεότερες γενιές, τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας και, βεβαίως, να παλεύετε για τα σύγχρονα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μετανάστες είτε είναι εργαζόμενοι σε διάφορους οικονομικούς τομείς, είτε είναι φοιτητές ή μεταπτυχιακοί ή επιστήμονες που δουλεύουν σε διάφορους τομείς με βάση το επιστημονικό τους αντικείμενο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα προβλήματα και η συμβολή των κοινοτήτων είναι σημαντική. Απ’ αυτή τη σκοπιά θέλουμε να εκφράσουμε κι εμείς την αλληλεγγύη μας και να είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε αίτημα θέλετε να προβάλλουμε και στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων της κοινότητας των Ελλήνων μεταναστών και στη Σουηδία και παντού».

Εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης, η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, Ρίτσα Τριανταφυλλίδου, ευχαρίστησε τον Δ. Κουτσούμπα για τη συνάντηση και αναφέρθηκε στην ιστορία και τη δράση της κοινότητας από το 1962. Υπογράμμισε ότι «η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης είχε έντονη δράση και κατά την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, έπαιξε ρόλο ώστε να γίνουν γνωστά στη Σουηδία τα όσα γίνονταν στην Ελλάδα, όπως διαδηλώσεις για την έκφραση της αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό«, και ότι «και σήμερα παίρνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε άλλους λαούς, όπως ο Παλαιστινιακός, ή και για θέματα όπως για το έγκλημα στα Τέμπη». Παράλληλα αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλίες και δράσεις του Συλλόγου. Επισήμανε ότι «ένα βασικό αίτημα της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης είναι να λαμβάνει η ελληνική κοινότητα μια επιχορήγηση από το ελληνικό κράτος», σημειώνοντας ότι «παλιότερα υπήρχε χρηματοδότηση προς τους συλλόγους τόσο από το ελληνικό όσο και από το σουηδικό κράτος, ενώ σήμερα δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση».

Ακόμα, επισήμανε ότι «παλιότερα το υπουργείο Πολιτισμού διοργάνωνε εκδηλώσεις με Έλληνες καλλιτέχνες, κάτι το οποίο επίσης σήμερα δε γίνεται». Παράλληλα, αναφερόμενη στις σχέσεις της ελληνικής κοινότητας με την πρεσβεία-προξενείο, τόνισε ότι «πριν λίγα χρόνια ήταν να κλείσει το ελληνικό σχολείο στη Στοκχόλμη και η πρεσβεία και το ελληνικό κράτος δεν πήραν καμία θέση. Μόνοι τους οι γονείς μαζί με την ελληνική κοινότητα πάλεψαν ώστε να μην κλείσει το σχολείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις οικογένειες των Ελλήνων μεταναστών».

Στη συνέχεια, παρέδωσε στον κ. Κουτσούμπα το υπόμνημα της Ελληνικής Κοινότητας στο οποίο καταγράφονται οι δράσεις τους αλλά και τα αιτήματά τους. Τέλος, η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης προσέφερε στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ένα λεύκωμα με τη δράση της από το 1962 και φωτογραφικό υλικό μέχρι σήμερα.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε πως «το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους, τόσο για την κρατική χρηματοδότηση από το ελληνικό και το σουηδικό κράτος, καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων μεταναστών και τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των προξενικών αρχών, όπως το ωράριο λειτουργίας που χρειάζεται να διευρυνθεί ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι, καθώς και να μην χρειάζεται να πληρώσουν για έγγραφα κ.λπ, που θα έπρεπε να είναι έξοδα του ελληνικού κράτους. Και βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχολείο και την εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να κρατούν τα παιδιά επαφή με τη γλώσσα, με την καταγωγή τους, καθώς και για άλλα αιτήματα, που μπορεί το ΚΚΕ να φέρει με παρεμβάσεις του στη Βουλή ή και στην ευρωβουλή».

Στη συνάντηση με την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης παραβρέθηκαν επίσης το μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, Ζήσης Λυμπερίδης και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Σκανδιναβίας, με θέμα: «Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και την πολεμική προετοιμασία, με τους κομμουνιστές μπροστά, στον αγώνα για την ανατροπή, για τον σοσιαλισμό», που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.