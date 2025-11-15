newspaper
15.11.2025 | 18:57
Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Κουτσούμπας από Σουηδία: Η ελληνική κοινότητα συνέβαλε σημαντικά τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας
Πολιτική Γραμματεία 15 Νοεμβρίου 2025 | 16:15

Κουτσούμπας από Σουηδία: Η ελληνική κοινότητα συνέβαλε σημαντικά τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας

«Είχε αναπτυχθεί πολύ σημαντική αντιδικτατορική πάλη», επισήμανε από τη Στοκχόλμη ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης συναντήθηκε κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στη Σουηδία, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα επισκέφθηκε και κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο «La Mano» (ισπανικά «το Χέρι»), το οποίο είναι μνημείο προς τιμήν των Σουηδών κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Ο κ. Κουτσούμπας κατά την έναρξη της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση τόνισε πως «δεν θα μπορούσα ξεκινώντας αυτή τη συνάντηση -επειδή γίνεται σε μια μέρα κατά την οποία ξεκινάει και ο τριήμερος εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου στην Ελλάδα, αλλά και όπου υπάρχουν Έλληνες στις χώρες του εξωτερικού- να μην επισημάνω τη σημαντική συμβολή που είχε η ελληνική κοινότητα της Σουηδίας, ιδιαίτερα της Στοκχόλμης, τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας. Είχε αναπτυχθεί πολύ σημαντική αντιδικτατορική πάλη, αλληλεγγύη και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, με τη συμβολή στην πάλη του ελληνικού λαού, της νεολαίας της εποχής εκείνης για να πέσει η δικτατορία, για να αποκατασταθεί η δημοκρατία, μαζί με άλλα προωθημένα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα της εποχής, όπως θα θυμάστε: «Έξω οι βάσεις», «Έξω οι ΗΠΑ», «Έξω το ΝΑΤΟ». Ζητήματα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν βέβαια και γι’ αυτό όλα τα μηνύματα του Πολυτεχνείου -«Ψωμί» που η αναφορά είναι στα οικονομικά ζητήματα, στις κοινωνικές παροχές των εργαζομένων, «Παιδεία» για μια πραγματικά λαϊκή, δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση για τα παιδιά του λαού μας, «Ελευθερία»- εξακολουθούν να υπάρχουν και να είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρα, γιατί παίρνονται πίσω πολλά δημοκρατικά, λαϊκά, εργασιακά δικαιώματα από τις πολιτικές των κυβερνήσεων, τις οδηγίες της ΕΕ, ενώ μαίνονται ξανά οι πόλεμοι στην περιοχή μας, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο των έντονων ανταγωνισμών».

«Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε αίτημα θέλετε να προβάλλουμε και στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο»

Συμπλήρωσε ότι «ακριβώς επειδή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχει σημασία να μένουν ζωντανές, δημιουργικές, δραστήριες οι κοινότητες των Ελλήνων στις χώρες του εξωτερικού, και εδώ στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Μάλιστα, έχω ενημερωθεί για την πορεία της κοινότητας, τις τεράστιες προσπάθειες που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα για να κρατάτε ζωντανή την πατρίδα, την ελληνική γλώσσα στις νεότερες γενιές, τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας και, βεβαίως, να παλεύετε για τα σύγχρονα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μετανάστες είτε είναι εργαζόμενοι σε διάφορους οικονομικούς τομείς, είτε είναι φοιτητές ή μεταπτυχιακοί ή επιστήμονες που δουλεύουν σε διάφορους τομείς με βάση το επιστημονικό τους αντικείμενο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα προβλήματα και η συμβολή των κοινοτήτων είναι σημαντική. Απ’ αυτή τη σκοπιά θέλουμε να εκφράσουμε κι εμείς την αλληλεγγύη μας και να είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε αίτημα θέλετε να προβάλλουμε και στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων της κοινότητας των Ελλήνων μεταναστών και στη Σουηδία και παντού».

Εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης, η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, Ρίτσα Τριανταφυλλίδου, ευχαρίστησε τον Δ. Κουτσούμπα για τη συνάντηση και αναφέρθηκε στην ιστορία και τη δράση της κοινότητας από το 1962. Υπογράμμισε ότι «η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης είχε έντονη δράση και κατά την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, έπαιξε ρόλο ώστε να γίνουν γνωστά στη Σουηδία τα όσα γίνονταν στην Ελλάδα, όπως διαδηλώσεις για την έκφραση της αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό«, και ότι «και σήμερα παίρνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε άλλους λαούς, όπως ο Παλαιστινιακός, ή και για θέματα όπως για το έγκλημα στα Τέμπη». Παράλληλα αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλίες και δράσεις του Συλλόγου. Επισήμανε ότι «ένα βασικό αίτημα της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης είναι να λαμβάνει η ελληνική κοινότητα μια επιχορήγηση από το ελληνικό κράτος», σημειώνοντας ότι «παλιότερα υπήρχε χρηματοδότηση προς τους συλλόγους τόσο από το ελληνικό όσο και από το σουηδικό κράτος, ενώ σήμερα δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση».

Ακόμα, επισήμανε ότι «παλιότερα το υπουργείο Πολιτισμού διοργάνωνε εκδηλώσεις με Έλληνες καλλιτέχνες, κάτι το οποίο επίσης σήμερα δε γίνεται». Παράλληλα, αναφερόμενη στις σχέσεις της ελληνικής κοινότητας με την πρεσβεία-προξενείο, τόνισε ότι «πριν λίγα χρόνια ήταν να κλείσει το ελληνικό σχολείο στη Στοκχόλμη και η πρεσβεία και το ελληνικό κράτος δεν πήραν καμία θέση. Μόνοι τους οι γονείς μαζί με την ελληνική κοινότητα πάλεψαν ώστε να μην κλείσει το σχολείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις οικογένειες των Ελλήνων μεταναστών».

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στη συνέχεια, παρέδωσε στον κ. Κουτσούμπα το υπόμνημα της Ελληνικής Κοινότητας στο οποίο καταγράφονται οι δράσεις τους αλλά και τα αιτήματά τους. Τέλος, η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης προσέφερε στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ένα λεύκωμα με τη δράση της από το 1962 και φωτογραφικό υλικό μέχρι σήμερα.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε πως «το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους, τόσο για την κρατική χρηματοδότηση από το ελληνικό και το σουηδικό κράτος, καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων μεταναστών και τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των προξενικών αρχών, όπως το ωράριο λειτουργίας που χρειάζεται να διευρυνθεί ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι, καθώς και να μην χρειάζεται να πληρώσουν για έγγραφα κ.λπ, που θα έπρεπε να είναι έξοδα του ελληνικού κράτους. Και βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχολείο και την εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να κρατούν τα παιδιά επαφή με τη γλώσσα, με την καταγωγή τους, καθώς και για άλλα αιτήματα, που μπορεί το ΚΚΕ να φέρει με παρεμβάσεις του στη Βουλή ή και στην ευρωβουλή».

Στη συνάντηση με την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης παραβρέθηκαν επίσης το μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, Ζήσης Λυμπερίδης και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Σκανδιναβίας, με θέμα: «Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και την πολεμική προετοιμασία, με τους κομμουνιστές μπροστά, στον αγώνα για την ανατροπή, για τον σοσιαλισμό», που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.

Σύνταξη
15 Νοεμβρίου 2025
Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»
Επιμένει στη θέση της 15.11.25

Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»

Η Κατερίνα Σολωμού από το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε δήλωση για το εξώδικο που τις απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»
Επέτειος 17 Νοέμβρη 15.11.25

Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»

«Δεν τους τιμούμε μόνο με τα λόγια μας ή με τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας για την 17η του Νοέμβρη. Τους τιμούμε και με τους δικούς μας αγώνες, για τα σημερινά επίδικα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.11.25

Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Ράνια Σβίγκου, εκτίμησε ότι οι επιθέσεις από την πλευρά της ΝΔ στον Αλέξη Τσίπρα «όσο περνάει ο καιρός θα εντείνονται»

Σύνταξη
Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια
«Σε μεγάλο ποσοστό» 15.11.25

Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα
«Ξεσηκωμός» 15.11.25

ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα
Κυπριακό 15.11.25

ΥΠΕΞ για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Βολές 15.11.25

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»
Πολιτική αντιπαράθεση 15.11.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»

Η αντιπολίτευση εκτοξεύει μύδρους για το ζήτημα της ακρίβειας που μαστίζει την πλειονότητα των πολιτών - «Η ακρίβεια είναι εδώ και αυτή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει»

Σύνταξη
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για οπλοκατοχή: Ο Μητσοτάκης με Πλεύρη – Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για οπλοκατοχή: Ο Μητσοτάκης με Πλεύρη – Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς

«Συγκεκριμένη κυβερνητική ατζέντα» βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις Πλεύρη-Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή. Αναρωτιέται αν ο πρωθυπουργός είναι «έρμαιο της ατζέντας ακροδεξιών υπουργών».

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιλέγει, όπως πάντα τη συγκάλυψη της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιλέγει, όπως πάντα τη συγκάλυψη της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Αιχμηρή απάντηση Τσίπρα στο καρφί Μητσοτάκη για το βιβλίο «Ιθάκη» το οποίο, όπως είπε, δεν θα διαβάσει. «Επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της» τονίζει ο Τσίπρας αν και αναγνωρίζει το φόρτο εργασίας του πρωθυπουργού με τις δικογραφίες της Κοβέσι, τον Φραπέ, τα Τέμπη, τη στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα
Από τις IDF 15.11.25

Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα

Το τείχος κατασκευάζεται κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», που ορίστηκε από τον ΟΗΕ μετά την κατάπαυση πυρός. Ο Λίβανος υποστηρίζει ότι παραβιάζει την κυριαρχία του.

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)
Μπάσκετ 15.11.25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς
Σε κάθε τομέα 15.11.25

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα διεξαχθεί «πλήρης λογιστικός έλεγχος» των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης θα ανανεωθούν η ηγεσία τους και οι «εκπροσώπων του κράτους» στα διοικητικά συμβούλια.

Σύνταξη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον αγαπήσει ποτέ
Έρωτας; Μπα 15.11.25

Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση «The State of UK Men» υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των σχέσεων, αλλά και τις μισογυνιστικές απόψεις που συμμερίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο
Χάντμπολ 15.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κασάνο για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
