Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ – Τραβούσε βίντεο τους αστυνομικούς και τους απειλούσε
Η γνωστή δημοσιογράφος, κατά τον έλεγχο του αλκοτέστ αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, τους βιντεοσκόπησε φωνάζοντας «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε»
Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό, μετά από περιπετειώδη αστυνομικό έλεγχο.
Περί τις 03:00, αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το αυτοκίνητο οδηγούσε άνδρας και είχε ως συνοδηγό τη γνωστή δημοσιογράφο. Ωστόσο, στα σήματα των αστυνομικών δεν σταμάτησε.
Η έντονη αντίδραση της δημοσιογράφου
Ακολούθως τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής. Στον έλεγχο ο 59χρονος οδηγός του οχήματος βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και του επιβλήθηκε 700 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος για 90 μέρες, εννέα βαθμούς στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) και ακινητοποίηση του οχήματός του.
Η γνωστή δημοσιογράφος, αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, τους βιντεοσκόπησε φωνάζοντας «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».
Τελικώς, ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν. Ο οδηγός επειδή βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστά Α μέτρηση 0,55 mg/l και Β μέτρηση 0,47 mg/l με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα. ενώ η γυναίκα για απειλή, εξύβριση και απείθεια. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τα περαιτέρω.
Η δημοσιογράφος κατά το παρελθόν είχε καθημερινή εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό SEVEN, στην εφημερίδα «Spirto», όπως και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες.
