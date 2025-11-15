Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακόμη ένα περιστατικό ακινητοποίησης τρένου στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας. Στις 15.31 ακινητοποιήθηκε, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 1599.

Η αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα με 95 επιβάτες και σταμάτησε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει τη μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

Αφότου αντικαταστάθηκε η μηχανή, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Λάρισα, με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας εντός της αμαξοστοιχίας παρέμενε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν και για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου» αναφέρει η Hellenic Train στην ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των επιβατών, η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά. Σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω, αποζημιώνονται με το 50% της αξίας του εισιτηρίου.

Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.