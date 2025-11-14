newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Γιατί οι Ευρωπαίοι διστάζουν να πάρουν τις άδειες τους;
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025

Γιατί οι Ευρωπαίοι διστάζουν να πάρουν τις άδειες τους;

Μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων εργαζόμενων φάινεται διστακτικό να πάρεις τις άδειες που του αναλογούν

Το τέλος της χρονιάς πλησιάζει και πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσουν τις ημέρες άδειας που τους απομένουν.

Τι δείχνει έρευνα για τις άδειες που (δεν) παίρνουν οι Ευρωπαίοι

Μια νέα έρευνα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληρωμών Mastercard σε 20.000 άτομα σε 21 ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί (47%) πρέπει ακόμη να πάρουν μεταξύ 7 και 20 ημέρες άδεια.

Οι περισσότεροι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ημέρες για να ταξιδέψουν σε έναν νέο «ονειρικό» προορισμό (40%), ακολουθούμενοι από το 10% που θέλει να παρακολουθήσει μια ζωντανή παράσταση και το 9% που επιθυμεί να απολαύσει υπαίθριες δραστηριότητες ή χριστουγεννιάτικες αγορές.

Τι τους εμποδίζει λοιπόν; Σύμφωνα με την έρευνα, ο πιο συνηθισμένος λόγος (23%) είναι οικονομικός: χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξοικονομήσουν χρήματα ή να προγραμματίσουν το κόστος των ταξιδιών τους, αναφέρει το Euronews.

Το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων απαντήσεων προήλθε από τη Σερβία (40%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (33%), τη Ρουμανία (32%), την Κροατία (27%) και την Ιρλανδία (27%).

Τι πράττει κάθε γενιά

Οι πολίτες της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Τσεχίας και της Κύπρου φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από τα οικονομικά ζητήματα όταν πρόκειται να πάρουν τις υπόλοιπες διακοπές τους.

Αντίθετα, ορισμένοι από αυτούς, όπως οι Ολλανδοί, περιμένουν να βρουν την τέλεια προσφορά πριν κάνουν κράτηση (14%). Το ίδιο ισχύει και για τους Βρετανούς, τους Πορτογάλους, τους Γάλλους και ειδικά τους Κροάτες (15%).

Ταυτόχρονα, το 12% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη κλείσει κάποια συγκεκριμένη εμπειρία για τα Χριστούγεννα, επειδή είναι απασχολημένοι με την εργασία ή τις οικογενειακές υποχρεώσεις — κάτι που ίσως εξηγεί γιατί η Γενιά Χ είναι η ηλικιακή ομάδα που είναι λιγότερο πιθανό (57%) να πραγματοποιήσει μια εμπειρία από τη λίστα των επιθυμιών της πριν από το τέλος του έτους, ενώ το 74% της Γενιάς Ζ είναι αποφασισμένο να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του με αυτόν τον τρόπο, ξεπερνώντας τους millennials (69%).

Συνολικά, οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένας σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων παραμένει αισιόδοξος, με πάνω από τα δύο τρίτα (67%) να πιστεύουν ότι θα πραγματοποιήσουν τους τελικούς στόχους της λίστας τους πριν από το τέλος του έτους.

Λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο (30%) εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να το κάνει, αλλά δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρο αν θα τα καταφέρει.

Οι ελπίδες δεν είναι μεγάλες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μόνο το 34% σκέφτεται να απολαύσει μια άλλη εμπειρία αναψυχής πριν από το 2026, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, ακολουθούμενο από τις Κάτω Χώρες (41%), το Βέλγιο (46%), την Ιρλανδία (49%) και τη Γαλλία (51%).

Οι θυσίες των Ευρωπαίων για τις τέλειες διακοπές

Όπως τονίζει το δημοσίευμα του Euronews, οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία των εμπειριών: το 81% πιστεύει ότι τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτές αξίζουν πάντα τον κόπο, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ορισμένοι καταναλωτές «προσαρμόζουν σκόπιμα τον προϋπολογισμό τους και κάνουν συνειδητές παραχωρήσεις» για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, ανέφεραν οι ερευνητές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο πράγμα που κόβουν είναι συνήθως τα ρούχα, με το 40% των καταναλωτών να μειώνουν τις δαπάνες τους σε αυτόν τον τομέα για να μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις αποδράσεις τους.

Οι περικοπές αφορούν επίσης τα γεύματα εκτός σπιτιού (39%) και τις πολυτελείς απολαύσεις (32%), ενώ το 32% των καταναλωτών εγκαταλείπει τα τεχνολογικά gadget και το 25% σταματάει την ανακαίνιση του σπιτιού του, προκειμένου να διαθέσει τον προϋπολογισμό του για διακοπές και εμπειρίες.

