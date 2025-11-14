Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης

Η Μαδρίτη ζει ένα ιστορικό τριήμερο, καθώς το Στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο τον πρώτο επίσημο αγώνα της National Football League (NFL) που έχει διεξαχθεί ποτέ στην Ισπανία. Οι Miami Dolphins και οι Washington Commanders αντιμετωπίζονται σε ένα event που η ίδια η λίγκα περιγράφει ως «ένα mini Super Bowl», συνδυάζοντας υπερθέαμα, μουσικές εμφανίσεις, τουριστική κινητικότητα και μια τεράστια επιχείρηση logistics.

Η πόλη έχει ντυθεί στα χρώματα της NFL: γιγαντιαία κράνη έξω από το Palacio de Cibeles, προσωποποιημένες meninas και ένας mini χώρο flag football στο κέντρο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που φέρνει το αμερικανικό ποδόσφαιρο όσο πιο κοντά γίνεται στο ισπανικό κοινό. Δεν πρόκειται απλώς για έναν αγώνα. Είναι ένα event που η NFL υπολογίζει ότι μπορεί να αποφέρει έως 70 εκατ. ευρώ στην οικονομία της Μαδρίτης.

Η παγκόσμια στρατηγική επέκτασης της NFL δεν είναι νέα. Από το 2007, οι αγώνες της στο Λονδίνο έχουν δημιουργήσει οικονομικό αποτέλεσμα 2 δισ. λιρών, με 185,7 εκατ. μόνο το 2024. Στη Γερμανία, ο αγώνας στο Μόναχο το 2022 απέφερε 70,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι δύο αγώνες της Φρανκφούρτης το 2023 άγγιξαν συνολικά τα 110 εκατ. ευρώ.

Η Ισπανία –με περισσότερους από 11 εκατ. φιλάθλους της NFL– αποτελεί νέο στρατηγικό κόμβο για τη λίγκα. Όπως τονίζει ο Peter O’Reilly, Executive VP International Business της NFL:

«Η Ισπανία είναι μια κρίσιμη αγορά για την ανάπτυξή μας. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω στο υπάρχον, παθιασμένο fandom».

Η εμπειρία του «mini Super Bowl» ολοκληρώνεται με ένα halftime show αντίστοιχο με τα αμερικανικά πρότυπα. Ο Αργεντινός παραγωγός Bizarrap και ο super star Daddy Yankee παρουσιάζουν για πρώτη φορά live το “BZRP Music Sessions Vol. 0/66”.

Την τελετή ανοίγει η Μπάντα του Grupo de Infantería de Marina με την Marcha Real, ενώ η Αμερικανίδα Karina Pasian ερμηνεύει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ. Όλα αυτά μπροστά σε περισσότερους από 84.000 θεατές, σε μια αγωνιστική σκηνή που μεταδίδεται ζωντανά από την DAZN σε εκατομμύρια οθόνες.

Σύμφωνα με Hostelería Madrid, περίπου το 50% των θεατών θα είναι διεθνείς επισκέπτες, κυρίως από ΗΠΑ αλλά και από γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Η μέση διαμονή τους θα φτάσει τις τέσσερις ημέρες, με δαπάνες σε εστίαση από 50 έως 100 ευρώ ημερησίως ανά άτομο – δηλαδή 8,4 έως 16,8 εκατ. ευρώ μόνο σε εστιατόρια και μπαρ.

Οι Ισπανοί επισκέπτες που θα ταξιδέψουν αποκλειστικά για τον αγώνα υπολογίζονται σε 20.000 άτομα, με μέση δαπάνη 40 έως 80 ευρώ ημερησίως, αποφέροντας 1,6 έως 3,2 εκατ. ευρώ.

Οσο για το τοπικό κοινό: περίπου 24.000 Μαδριλένοι αναμένονται να καταναλώσουν 25–50 ευρώ την ημέρα του αγώνα, προσθέτοντας 600.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η εστίαση θα κινηθεί μεταξύ 10,6 και 21,2 εκατ. ευρώ.

Για να ανταποκριθεί στη μαζική προσέλευση, η Μαδρίτη ενεργοποιεί ένα πρωτοφανές σχέδιο ασφαλείας και κινητικότητας: 425 αστυνομικοί, 5 μονάδες SAMUR-Protección Civil, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικές ζώνες απαγόρευσης στάθμευσης και άνοιγμα θυρών του Bernabéu από τις 11:30 έως τις 20:00

Κυκλοφοριακοί περιορισμοί έχουν επιβληθεί σε όλη τη ζώνη Concha Espina – Castellana – Serrano – Padre Damián, με πρόσβαση μόνο σε κατοίκους και μόνο υπό όρους.

Η πρόεδρος της Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, τόνισε: «Με τον πρώτο αγώνα NFL στην Ισπανία, στο κορυφαίο στάδιο του κόσμου, η Μαδρίτη ενισχύει την παγκόσμια θέση της στα μεγάλα αθλητικά events».

Η παρουσία της NFL στη Μαδρίτη δεν σηματοδοτεί απλώς ένα παιχνίδι. Είναι η είσοδος μιας αμερικανικής mega–βιομηχανίας σε μια νέα αγορά, με προοπτική για ακόμη περισσότερους αγώνες στην Ιβηρική. Με οικονομικά οφέλη δεκάδων εκατομμυρίων και τεράστια προβολή για την πόλη, η Μαδρίτη ζει μια στιγμή που θα αποτελέσει ορόσημο – όχι μόνο για τους φίλους του NFL, αλλά και για την τουριστική και οικονομική της ταυτότητα.