Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση
Παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο Όσακρ, μετά την κατάρρευσή του σε προπόνηση την Τρίτη (11/11) κάνοντας ποδήλατο.
Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Όσκαρ, πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι (2012-2017), μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε σε προπόνηση της νυν ομάδας του Σάο Πάολο την Τρίτη που μας πέρασε (11/11)
Συγκεκριμένα, o 34χρονος Βραζιλιάνος μέσος, έκανε ποδήλατο κατά την διάρκεια προπόνησης της Σάο Πάολο, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε από το όργανο. Όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο πρώην άσος της Τσέλσι και της Εθνικής Βραζιλίας, έμεινε αναίσθητος για ένα δίλεπτο και αμέσως χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο για εξετάσεις. Όπου και παραμένει.
Μάλιστα όπως γνωστοποίησε η Σάο Πάολο, Όσκαρ παραμένει νοσηλευόμενος σε καρδιολογική μονάδα, ενώ η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.
«Ο μέσος Όσκαρ παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Αϊνστάιν Ισραηλίτα, όπου εισήχθη το απόγευμα της Τρίτης (11) μετά από ένα περιστατικό με καρδιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο SuperCT.
Αναλυτικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο επιβεβαίωσαν τη διάγνωση της αγγειοπνευμονογαστρικής συγκοπής. Ο Όσκαρ παραμένει κλινικά καλά στην υγεία του και σταθερός, νοσηλεύεται σε καρδιολογική μονάδα και θα υποβληθεί σε ηλεκτροφυσιολογική εξέταση αυτή την Παρασκευή», αναφέρει η ανακοίνωση της Σάο Πάολο.
Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα η «…αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή ορίζεται από το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας ως ένας κοινός τύπος λιποθυμίας που προκαλείται από απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού».
