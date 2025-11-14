Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (21:30) για την 11η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να ξεπεράσει το σοκ από τον νέο τραυματισμό του Έβανς και να πάρει την τέταρτη σερί νίκη.

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε την ιταλική ομάδα και με το βαρύ κλίμα από τη ρήξη αχίλλειου του Αμερικανού θέλει να κλείσει τη «διαβολοβδομάδα» και να έχει ακόμη καλύτερο ρεκόρ. Η επιβλητική εντός έδρας νίκη που συνοδεύτηκε με πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στη Ζάλγκιρις, επισκιάστηκε από τον σοκ με Έβανς, όμως ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 7-3 και παρέμεινε μία νίκη πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας, δείγμα και του πόσο σημαντικό είναι το αποψινό παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός και τα προβλήματα της Αρμάνι

Στα αγωνιστικά, ο Νιλικίνα τελικά δεν ταξίδεψε στο Μιλάνο και θα απουσιάσει από δεύτερο σερί παιχνίδι, ενώ σταθερά εκτός δράσης παραμένει ο Φαλ. Πλέον, στις σταθερές απουσίες προστίθεται ξανά αυτή του Έβανς.

Όσον αφορά την Αρμάνι Μιλάνο, έχει ρεκόρ 5-5 και έρχεται στο αποψινό παιχνίδι με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την εντός έδρας νίκη της με 80-72 κόντρα στη Βιλερμπάν, σε παιχνίδι που είχε για κορυφαίους της Μπρουκς (23π, 6 ασίστ, 4 ριμπ) και Μπολμάρο (15π, 8 ριμπ).

Με πολλά προβλήματα στο αποψινό ματς, αφού ο Νίμπο γλίστρησε στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι με την ASVEL και υπέστη διάσειση, ενώ ο Σέστινα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από εκεί και πέρα, στα «πιτς» παραμένουν οι Λορέντζο Μπράουν και ΛεΝτέι, ενώ, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Γκούντουριτς και Σιλντς. Παράλληλα, ο Μεσίνα ταλαιπωρήθηκε από ίωση και δεν ήταν στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ μένει να δούμε αν θα δώσει το «παρών» απόψε.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία).