magazin
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Ολική Άμεση Συλλογική Επικείμενη Επίγεια Σωτηρία» σε μια site-specific θεατρική εμπειρία
Culture Live 14 Νοεμβρίου 2025 | 12:05

«Ολική Άμεση Συλλογική Επικείμενη Επίγεια Σωτηρία» σε μια site-specific θεατρική εμπειρία

Μια ιστορία που εξετάζει την επιρρεπή φύση του ανθρώπου προς τον ολοκληρωτισμό αλλά και την βαθιά ανάγκη μας για ανθρώπινη σύνδεση και συλλογικότητα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Spotlight

Το ανατρεπτικό και επίκαιρο έργο «ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ» του σπουδαίου Βρετανού Tim Crouch παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια ξεχωριστή site-specific θεατρική εμπειρία.

Στον πρώην βιομηχανικό χώρο της ΦΙΑΤ, ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος, που υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση του έργου, καθοδηγεί τις Πέγκυ Τρικαλιώτη και Νοεμή Βασιλειάδου (νικήτρια βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή» 2025) και μαζί, τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Γιώργο Βαλαή σε διπλή διανομή, σε μία καθολική διαδραστική συνθήκη, που μετρά αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου. Πρωτότυπη μουσική Jeph Vanger. Πρεμιέρα 1η Νοεμβρίου.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.ticketservices.gr/event/sotiria-fiat/?lang=el

«Μια αίρεση μετράει αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου περιμένοντας την μαύρη τρύπα που θα τους μεταφέρει στην γη της επαγγελίας. Μια μητέρα επιστρέφει για να πάρει την κόρη της, όμως εκείνη δεν την θυμάται πια. Το μόνο που γνωρίζει είναι διδαχές του Πατέρα-Ηγέτη μέσα από ένα Βιβλίο που προβλέπει και καθορίζει την κάθε της πράξη και λέξη».

Συναίνεση. Υπακοή. Χειραγώγηση.

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις διαφορές;

Οι θεατές καλούνται να ακολουθήσουν μέσα από ένα ειδικό εικονογραφημένο βιβλίο μία σύγχρονη τραγωδία αναγνώρισης με αποχρώσεις επιστημονικής φαντασίας. Ένα έργο εμπνεόμενο από τις περιβόητες αιρέσεις του 20ου αιώνα που εξετάζει εξονυχιστικά την επιρρεπείς φύση του ανθρώπου προς τον ολοκληρωτισμό αλλά και την βαθιά ανάγκη μας για ανθρώπινη σύνδεση και συλλογικότητα. Ανάγκη που συχνά εκμεταλεύεται μια οικογένεια, μια θρησκεία ή ακόμα και μια κυβέρνηση. Σε μια εποχή που ο κίνδυνος του αυταρχισμού απειλεί τις περισσότερες δημοκρατίες του πλανήτη, είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε για τον ρόλο μας μέσα στις δομές εξουσίας που υπηρετούμε καθημερινά.

– Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Η προδιάθεσή μας να πιστέψουμε στους φανταστικούς κόσμους των ιστοριών είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης όχι μόνο των συγγραφέων αλλά των άλλων «μάγων» αυτού που ονομάζουμε αφήγηση: των πολιτικών αρχηγών μας. Όντες αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της καθημερινότητάς μας, είναι πάρα πολύ ευκολότερο να πιστέψουμε το αφήγημα ενός «άλλου» κόσμου. Ενός κόσμου όπου οι ηθικές αξίες έχουν σαφή ερμηνεία, όπου το προπατορικό αμάρτημα είναι αντικειμενική αλήθεια, όπου την χώρα μας θα σώσει ένα φράχτης που πρέπει να χτιστεί, όπου το Brexit σημαίνει Brexit, όπου το φάντασμα του νεκρού πατέρα σου σε εξαναγκάζει σε εκδίκηση για τον θάνατό του.

– Tim Crouch

Μετάφραση/ σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Μουσική & Sound design: Jeph Vanger

Κοστούμια: Μαρία Σεσίλ Ιγγλέση

Σύλληψη σκηνικού: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Εικονογράφηση Βιβλίου: Rachana Jadhav

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Πάνου

Σκηνογραφία: Marco Turcich, Antonello Corvaro

Ψηφιοποίηση σκηνογραφίας: Δημοσθένης Κλιμενωφ,

Πρωταγωνιστούν: Πέγκυ Τρικαλιώτη, Νοεμή Βασιλειάδου και σε διπλή διανομή ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και ο Γιώργος Βαλαής

Διανομή:

  • Γιώργος Βαλαής: 01/11 (19.00), 07/11, 08/11 (19.00), 14/11, 15/11 (19.00 & 21.15), 16/11,  21/11, 22/11 (19.00), 28/11
  • Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: 01/11 (21.15), 02/11, 08/11 (21.15), 09/11, 22/11 (21.15), 23/11

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η συγκλονιστική «Ράβδος» ολοκληρώνει τις παραστάσεις της στις 23 Νοεμβρίου
Culture Live 14.11.25

Η συγκλονιστική «Ράβδος» ολοκληρώνει τις παραστάσεις της στις 23 Νοεμβρίου

Ποιο είναι το πρόσωπο της βίας μέσα στην οικογένεια αλλά και μέσα στο σχολείο; Γιατί μας ελκύει η αίσθηση της εξουσίας και της επιβολής; Πόση ανάγκη έχουμε από κανόνες και συστήματα;

Σύνταξη
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων
Λεονάρντο ντα Βίντσι 14.11.25

Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων

Νέα email του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν τον γρίφο του Salvator Mundi, συνδέοντας τον πανάκριβο πίνακα με τον MBS και τον Ριμπολόβλεφ, και αφήνοντας υπαινιγμούς για παρασκηνιακές σκοπιμότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λουξεμβούργο – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς

Ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον προπονητή Νίκο Κόβατς

Βάιος Μπαλάφας
Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πόρνο-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70
Κόντρα με το Playboy 14.11.25

Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πόρνο-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70

Με τη νέα σειρά του Netflix, Mrs. Playmen, —διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 12 Νοεμβρίου— η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που, μόνη της ενάντια στους πιο συντηριτικούς Ιταλούς, έσπασε τα ταμπού μιας ολόκληρης γενιάς με τα κατορθώματα του Playmen επιστρέφει στο προσκήνιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπύρος Μαρτίκας: Αποκάλυψη για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – «Έστησαν τραπέζι και έφαγαν 250.000€ από τον Παντελίδη»
Ελλάδα 14.11.25

Αποκάλυψη Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία: Σε δικό του στημένο τραπέζι έχασε 250.000€ ο Παντελής Παντελίδης

Όπως υποστήριξε ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα της απάτης με τις δήθεν επενδύσεις, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν πίσω από την παράνομη λέσχη που έπαιζε ο Παντελής Παντελίδης πριν χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση

Παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο Όσακρ, μετά την κατάρρευσή του σε προπόνηση την Τρίτη (11/11) κάνοντας ποδήλατο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει για την αναδόμηση της ομάδας, όμως αρνήθηκε ο Ράτκλιφ «που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα».

Βάιος Μπαλάφας
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων, νίκησε 3-0 τη Γεωργία κι έκανε το 4/4, ενόψει του Euro 2027 U21 – Τζίμας (44′, πέν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ. Έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί (75′).

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο