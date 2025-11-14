«Ολική Άμεση Συλλογική Επικείμενη Επίγεια Σωτηρία» σε μια site-specific θεατρική εμπειρία

Το ανατρεπτικό και επίκαιρο έργο «ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ» του σπουδαίου Βρετανού Tim Crouch παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια ξεχωριστή site-specific θεατρική εμπειρία.

Στον πρώην βιομηχανικό χώρο της ΦΙΑΤ, ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος, που υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση του έργου, καθοδηγεί τις Πέγκυ Τρικαλιώτη και Νοεμή Βασιλειάδου (νικήτρια βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή» 2025) και μαζί, τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Γιώργο Βαλαή σε διπλή διανομή, σε μία καθολική διαδραστική συνθήκη, που μετρά αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου. Πρωτότυπη μουσική Jeph Vanger. Πρεμιέρα 1η Νοεμβρίου.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.ticketservices.gr/event/sotiria-fiat/?lang=el

«Μια αίρεση μετράει αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου περιμένοντας την μαύρη τρύπα που θα τους μεταφέρει στην γη της επαγγελίας. Μια μητέρα επιστρέφει για να πάρει την κόρη της, όμως εκείνη δεν την θυμάται πια. Το μόνο που γνωρίζει είναι διδαχές του Πατέρα-Ηγέτη μέσα από ένα Βιβλίο που προβλέπει και καθορίζει την κάθε της πράξη και λέξη».

Συναίνεση. Υπακοή. Χειραγώγηση.

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις διαφορές;

Οι θεατές καλούνται να ακολουθήσουν μέσα από ένα ειδικό εικονογραφημένο βιβλίο μία σύγχρονη τραγωδία αναγνώρισης με αποχρώσεις επιστημονικής φαντασίας. Ένα έργο εμπνεόμενο από τις περιβόητες αιρέσεις του 20ου αιώνα που εξετάζει εξονυχιστικά την επιρρεπείς φύση του ανθρώπου προς τον ολοκληρωτισμό αλλά και την βαθιά ανάγκη μας για ανθρώπινη σύνδεση και συλλογικότητα. Ανάγκη που συχνά εκμεταλεύεται μια οικογένεια, μια θρησκεία ή ακόμα και μια κυβέρνηση. Σε μια εποχή που ο κίνδυνος του αυταρχισμού απειλεί τις περισσότερες δημοκρατίες του πλανήτη, είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε για τον ρόλο μας μέσα στις δομές εξουσίας που υπηρετούμε καθημερινά.

– Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Η προδιάθεσή μας να πιστέψουμε στους φανταστικούς κόσμους των ιστοριών είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης όχι μόνο των συγγραφέων αλλά των άλλων «μάγων» αυτού που ονομάζουμε αφήγηση: των πολιτικών αρχηγών μας. Όντες αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της καθημερινότητάς μας, είναι πάρα πολύ ευκολότερο να πιστέψουμε το αφήγημα ενός «άλλου» κόσμου. Ενός κόσμου όπου οι ηθικές αξίες έχουν σαφή ερμηνεία, όπου το προπατορικό αμάρτημα είναι αντικειμενική αλήθεια, όπου την χώρα μας θα σώσει ένα φράχτης που πρέπει να χτιστεί, όπου το Brexit σημαίνει Brexit, όπου το φάντασμα του νεκρού πατέρα σου σε εξαναγκάζει σε εκδίκηση για τον θάνατό του.

– Tim Crouch

Μετάφραση/ σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Μουσική & Sound design: Jeph Vanger

Κοστούμια: Μαρία Σεσίλ Ιγγλέση

Σύλληψη σκηνικού: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Εικονογράφηση Βιβλίου: Rachana Jadhav

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Πάνου

Σκηνογραφία: Marco Turcich, Antonello Corvaro

Ψηφιοποίηση σκηνογραφίας: Δημοσθένης Κλιμενωφ,

Πρωταγωνιστούν: Πέγκυ Τρικαλιώτη, Νοεμή Βασιλειάδου και σε διπλή διανομή ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και ο Γιώργος Βαλαής

Διανομή: