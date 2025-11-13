magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα – Οι προβολές στο «Τριανόν»
Culture Live 13 Νοεμβρίου 2025

Οι ελληνικές ταινίες του φεστιβάλ από πό τις 20 -23 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Spotlight

Το 48o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, ταξιδεύει στην Αθήνα στις 20-23 Νοεμβρίου και φέρνει τις ελληνικές ταινίες των φετινών διαγωνιστικών προγραμμάτων στoν κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ (Κοδριγκτώνος 21).

Θα προβληθεί το σύνολο του εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος του DISFF48 καθώς και οι ελληνικές ταινίες και ελληνικές συμπαραγωγές που διαγωνίστηκαν στα διεθνή τμήματα: Κiddo, Short & Green, Animation και Διεθνές Διαγωνιστικό.

Θα παρευρεθούν οι σκηνοθέτες.

Ποιες ταινίες θα δούμε

Ανάμεσα στις ταινίες που θα παρακολουθήσουμε συγκαταλέγεται το «Noi» του Νεριτάν Ζιντζιρία που απέσπασε φέτος το Χρυσό Διόνυσο αλλά και πολλές ταινίες σε Αθηναϊκή πρεμιέρα, μεταξύ των οποίων το «100 χρόνια μπροστά» του Μιχάλη Γιγιντή, το «Φούιτ» του Αλέξανδρου Χαντζή και «Οι Κύκλοι της Ρο» της Μυρτώς Αποστολίδου.

Οι πρωταγωνιστές

Στις ταινίες πρωταγωνιστούν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί όπως οι Μαρία Σκουλά, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Aνδρέας Κωνσταντίνου, Σοφία Κόκκαλη, Χάρης Φραγκούλης, Έλενα Τοπαλίδου,  Χάρης Τζωρτζάκης, Μάκης Παπαδημητρίου,  Λένα Κιτσοπούλου, Εβελίνα Παπούλια, Θανάσης Τοκάκης, Γιούλα Mπούνταλη, Πηνελόπη Τσιλίκα, Δήμητρα Βλαγκοπούλου και πολλά ακόμα νέα ταλαντούχα πρόσωπα.

Θα απολαύσουμε επίσης τις εκπληκτικές ερμηνείες της Φίλιας Παπαγγελίδη  που απέσπασε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας (Μίτση) και του Άρη Μπαλή που κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας (Αυτός που κάποτε υπήρχε],

Noi

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριάρχησαν και φέτος

Απώλεια, σχέση μητέρας και κόρης, εγκυμοσύνη, πρώτη περίοδος, αποξένωση. Τα ζώα και τα παιδιά πρωταγωνιστούν σε αρκετές ταινίες, με την παιδική ματιά και φαντασία να έρχεται σε πρώτο πλάνο καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών.

Τα καυτά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες: ακροδεξιά, χρεοκοπία, διαφθορά, ομοφοβία, μετανάστευση, αναζήτηση ταυτότητας, ναρκωτικά, πορνεία, αλλά και αναφορές στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν.

Τα χνάρια του στο σινεμά συνεχίζει να αφήνει ο εγκλεισμός του lockdown, ενώ θα δούμε και ταινίες εμπνευσμένες από τον κόσμο της νύχτας, ακόμα και από τα σινεμά που κλείνουν στο βωμό του κέρδους.

YouTube thumbnail

Το εμπόριο του θανάτου στα κοιμητήρια, αλλά και η άνευ όρων παράδοση στην τουριστική βιομηχανία αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για κάποιους άλλους δημιουργούς.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται ωστόσο και με μία νέα διακριτή τάση: ταινίες με ήρωες μυθικά πλάσματα, όπως τα βαμπίρ, οι γοργόνες και τα ζόμπι, αλλά με lgbtq+ πρόσημο.

Την ίδια στιγμή, συναντάμε και υβριδικές ταινίες αλλά και mockumentaries (ταινίες μυθοπλασίας στημένες σαν ντοκιμαντέρ) που ξεγελούν και το πιο έμπειρο μάτι.

Ώρες προβολών

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 19:00 και 21:00

Την Κυριακή στις 17:00 μια έξτρα προβολή για τους μικρούς μας φίλους, με ταινίες που διαγωνίστηκαν στο πρόγραμμα Kiddo.

Στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ θα βρείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στα  διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Την πλήρη λίστα των βραβείων του 48ου DISFF θα βρείτε εδώ:

https://www.dramafilmfestival.gr/awards-disff48-2025/

Εισιτήρια

Εισιτήρια: 5 ευρώ, 3 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών, 20 ευρώ ενιαίο εισιτήριο για όλες τις προβολές.

Προπώληση: Intickets.gr

