Αλλάζει και πάλι ο καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται νοτιάδες και αφρικανική σκόνη

Ενώπιον μιας ακόμα αλλαγής του σκηνικού του καιρού φαίνεται πως βρίσκεται η χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Ειδικότερα, ο κ. Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για θερμή εισβολή, που θα έχει ως χαρακτηριστικά τους νοτιάδες, αυξημένη υγρασία και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αίθριο καιρό, όμως από τη Δευτέρα 17/11 η χώρα θα περάσει σε παρατεταμένη φάση νοτιάδων έως 7 μποφόρ, με υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη αφρικανική σκόνη και θερμοκρασιακή ανωμαλία 6-8 βαθμών.

Οι μέγιστες θα φτάσουν ακόμη και τους 22-24 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στα δυτικά και βορειοδυτικά από την Τρίτη και μετά.

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«»Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…»

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ), οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά, ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Επιπλέον, οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».

Αρναούτογλου: «Σε φάση καλοκαιρίας η Ελλάδα»

Το «μικρό καλοκαιράκι» της χώρας μας σημειώνει και σε ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως υπογραμμίζει «η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση καλοκαιρίας, σε αντίθεση με την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ευρώπη όπου θα επικρατήσουν χειμωνιάτικες συνθήκες».