Καιρός: Σταθερές θερμοκρασίες και κατά τόπους ισχυροί άνεμοι
Ελλάδα 14 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Σταθερές θερμοκρασίες και κατά τόπους ισχυροί άνεμοι

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές ο καιρός την Παρασκευή

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και από το βράδυ στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

googlenews

