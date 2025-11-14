17 Νοεμβρίου: Για ποιους είναι αργία – Τι ισχύει για τα σχολεία

Ο εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου πλησιάζει, προσφέροντας ουσιαστικά ένα τριήμερο για αυτούς τους οποίους η 17 Νοεμβρίου είναι αργία.

Την Δευτέρα, όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα θα επαναληφθούν κανονικά την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Στα σχολεία, η ημέρα θα είναι διδακτικά αργία, αλλά η παρουσία των μαθητών παραμένει υποχρεωτική. Όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά το πρωί της Δευτέρας, καθώς θα γίνει καταγραφή παρουσιών και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες.

Μετά την προσέλευση, θα πραγματοποιηθούν αφιερωματικές εκδηλώσεις και δρώμενα για την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973, τα οποία θα οργανωθούν από τις σχολικές κοινότητες.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται κάθε χρόνο ως σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, με μαθητές και φοιτητές να καταθέτουν στεφάνια και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα

Για τους εργαζόμενους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η 17η Νοεμβρίου δεν είναι αργία. Η εργάσιμη ημέρα εξελίσσεται κανονικά, χωρίς καμία διαφοροποίηση στο ωράριο.