Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Η οικονομική ανισότητα είναι ένα πολύπλοκο και κεντρικό ζήτημα στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες. Το πρόβλημα έχει γίνει τόσο επείγον που χρειάζεται συντονισμένη παγκόσμια δράση για την αντιμετώπισή του, δήλωσε μια ομάδα 500 περίπου οικονομολόγων και επιστημόνων που αναλαμβάνει δράση.

Όταν βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών

Ζητά τη λήψη άμεσων και συντονισμένων μέτρων και την μιας μόνιμης διεθνούς επιτροπής ανάλογης με τη διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ.

Κορυφαία ονόματα

Υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρώην υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, τον Γάλλο οικονομολόγο Τομά Πικετί και τον βραβευμένο με Νόμπελ Ντάρεν Ατζέμολγου.

«Μας ανησυχεί βαθύτατα, όπως και αυτούς, ότι οι ακραίες συγκεντρώσεις πλούτου μεταφράζονται σε μη δημοκρατικές συγκεντρώσεις εξουσίας, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη στις κοινωνίες μας και πολώνοντας την πολιτική ζωή», αναφέρει η επιστολή, αναφερόμενη στα ευρήματα μιας επιτροπής έρευνας της G20 υπό την ηγεσία του Αμερικανού οικονομολόγου Τζόζεφ Στίγκλιτζ.

«Όπως η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην παροχή ουδέτερων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και αντικειμενικών εκτιμήσεων για την κλιματική αλλαγή, έτσι και μια νέα διεθνής επιτροπή για την ανισότητα θα μπορούσε να κάνει το ίδιο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.

Από την ίδρυσή του, πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, το IPCC έχει παρέχει στις κυβερνήσεις επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις επιπτώσεις της. Οι εκτιμήσεις της συνέβαλαν στη δημιουργία της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές, του πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997 και της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015.

«Βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη στιγμή»

Πρόσφατη έκθεση διαπίστωσε ότι μεταξύ 2000 και 2024, το πλουσιότερο 1% της ανθρωπότητας συγκέντρωσε το 40% όλου του νέου πλούτου — σε σύγκριση με το 1% που πήγε στο φτωχότερο μισό του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ένας στους τέσσερις ανθρώπους σε όλο τον κόσμο -περίπου 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι -αντιμετωπίζει μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, πράγμα που σημαίνει ότι παραλείπει τακτικά γεύματα. Η έκθεση διαπίστωσε ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται σημαντικά, με τον αριθμό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια να αυξάνεται κατά 335 εκατομμύρια από το 2019.

«Βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Πικετί. «Οι κυβερνήσεις πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεση της συνόδου κορυφής της G20 για «αλληλεγγύη, ισότητα, βιωσιμότητα» και να συστήσουν επειγόντως μια διεθνή επιτροπή για την ανισότητα», πρόσθεσε.