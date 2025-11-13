Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Οι σκύλοι της φυλής Pitbull διακρίνονται για την αφοσίωσή τους στην οικογένειά τους, αλλά και την προσφορά τους στον άνθρωπο.

Είναι σκύλοι εργασίας, διάσωσης, «συνεργάτες» στα σώματα ασφαλείας, αλλά και pet therapy σε άτομα με ειδικές ανάγκες φροντίδας και σε ηλικιωμένους. Έχουν άριστες αθλητικές επιδόσεις.

Από την άλλη πλευρά, έχουν κατηγορηθεί για επιθέσεις σε ανθρώπους.

Ο επαγγελματίας θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σωτήρη Κοντάκος ενημερώνει ότι επικρατεί μεγάλη σύγχυση γύρω από τον όρο «Pitbull», κι αυτό συμβαίνει, γιατί είναι η κοινή ονομασία για έναν συγκεκριμένο τύπο σκύλων.

Εξηγεί ότι στη Βόρεια Αμερική τυπικές φυλές, συχνά θεωρούνται τύπου Pitbull, όπως το Αμερικάνικο Μπούλι και το Σταφορντσάιρ Μπουλ Τεριέ. Ο όρος «Pitbull» δεν περιγράφει μόνο μία φυλή σκύλων.

Ο πιο αυστηρός -και ίσως ο πιο ακριβής- ορισμός αναφέρεται σε δύο μόνο φυλές: το Αμερικάνικο Pitbull Τεριέ (APBT) και το Αμερικάνικο Σταφορντσάιρ Τεριέ (Amstaff).

Ορισμένοι συμπεριλαμβάνουν σε αυτή την κατηγορία το Αμερικάνικο Μπουλντόγκ, το Σταφορντσάιρ Μπουλ Τεριέ και το Μπουλ Τεριέ, επειδή οι φυλές αυτές έχουν παρόμοιο τύπο σώματος και σχήμα κεφαλιού.

Ωστόσο, είναι διαφορετικές από το Αμερικάνικο Pitbull Τεριέ και το Αμερικάνικο Σταφορντσάιρ Τεριέ.

Πολύς κόσμος, λέει ο κ. Κοντάκος, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ένα Pitbull όταν το αντικρίζει λόγω έλλειψης σαφήνειας του όρου «Pitbull».

Η προσήλωση του Pitbull στον άνθρωπο – κηδεμόνα του είναι ασύγκριτη

Τα Pitbull, Pitbull Terrier, ή American Pitbull Terrier, όπως και να αποκαλούνται, είναι η πιο αμφιλεγόμενη ιστορικά και ταλαιπωρημένη φυλή των τελευταίων δεκαετιών. Ταλανισμένη από τα ΜΜΕ, την κοινή γνώμη, ακόμη και από τους ίδιους τους εκτροφείς και ιδιοκτήτες της.

Πώς «γεννήθηκαν» τα Pitbull, για ποιους λόγους τα χρησιμοποίησαν

Σύμφωνα με τον κ. Κοντάκο, τα Pitbull δημιουργήθηκαν από προσεκτική εκτροφή Τέριερ και Μπουλντόγκ προκειμένου να έχουν την προθυμία και την ευκινησία των Τέριερ και τη δύναμη των Μπουλντόγκ.

Έχουν χρησιμοποιηθεί σε αιματηρά σπορ, όπως οι κοκορομαχίες, οι σκυλο-ταυρομαχίες, οι κυνομαχίες και οι αρκουδομαχίες.

Τα Pitbull, σήμερα

Σαφώς, η ιστορία των Pitbull δεν περιορίζεται μόνο στα προαναφερόμενα, τονίζει ο κ. Κοντάκος.

Ολοένα και περισσότεροι είναι οι εκτροφείς που επέλεξαν την αναπαραγωγή σκύλων που θα χρησιμοποιούνταν για σύντροφοι, ή για τη συμμετοχή σε εκθέσεις μορφολογίας. Αλλά και σε αθλητικούς διαγωνισμούς, όπως διελκυστίνδα, έλξη βάρους, άλματα, agility, schutzhund.

Είναι άξιο λόγου, ότι στο schutzhund, αγώνισμα που κρίνεται ως ένα από τα δυσκολότερα, αν όχι το δυσκολότερο, στις τάξεις των κυνοφίλων, τις υψηλότερες επιδόσεις όλων των εποχών διατηρεί ένα Pitbull.

Επίσης, βλέπουμε τα Pitbull να χρησιμοποιούνται σε καθήκοντα σωμάτων ασφαλείας, διάσωσης, ή ακόμη και για ιατρικούς σκοπούς. Όπως pet therapy σε άτομα με ειδικές ανάγκες φροντίδας και σε ηλικιωμένους.

Η έντονη αφύπνιση και κινητοποίηση εκτροφέων και ιδιοκτητών Pitbull, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη φυλή είναι χαρακτηριστικό της τελευταίας δεκαετίας.

Η κοινωνικοποίησή του και ο τρόπος εκπαίδευσής του

«Η προσήλωση του Pitbull στον άνθρωπο – κηδεμόνα του είναι ασύγκριτη. Είναι πολύ σημαντικό, η εκπαίδευσή του να βασίζεται σε αυτήν τη σχέση. Έτσι, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να κρατήσει, όσο το δυνατόν, ένα ρόλο καθοδήγησης. Διδάσκοντας και προετοιμάζοντας σωστά τον κηδεμόνα και λιγότερο απευθείας τον σκύλο», τονίζει ο κ. Κοντάκος.



Κατά την τρυφερή του ηλικία (κουτάβι), επισημαίνει ο κ. Κοντάκος, η πρώτη προτεραιότητα είναι να κοινωνικοποιηθεί σωστά. Είναι απαραίτητο να μάθει να αισθάνεται άνετα με τους ανθρώπους, όπως και σε διάφορες καταστάσεις. Κοντά σε παιδιά, άντρες, γυναίκες, ακόμα και σε άλλα ζώα. Πρέπει να μαθαίνει με θετική προσέγγιση και χωρίς βία, αλλά και να του επιτρέπεται να προσεγγίζει καινούρια πράγματα κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό, το κουτάβι να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει και την πνευματική εκτόνωση

Στην εκπαίδευση, διευκρινίζει ο κ. Κοντάκος, συμβάλλει η πνευματική εκτόνωση, όπως και η σωματική.

Εξηγεί ότι πνευματική εκτόνωση είναι τα παιχνίδια συγκέντρωσης του σκύλου, που ενεργοποιούν τον εγκέφαλο. Αυτά τα παιχνίδια είναι τα παζλ, η εύρεση τροφής, την οποία κρύβουμε σε κάποιο μέρος του σπιτιού, και οι ασκήσεις υπομονής.

Η πνευματική εκτόνωση είναι σημαντική, διότι ο σκύλος μπαίνει στη διαδικασία να εκτελέσει μια εργασία που τον χαροποιεί πολύ. Τα Pitbull λατρεύουν να δουλεύουν.

Έτσι, με διάφορες ασκήσεις, βασικής εκπαίδευσης ή agility, ο σκύλος εκτονώνεται πνευματικά και αποκτά, σταδιακά, πνευματική ισορροπία.

Αναγκαία και η σωματική του άσκηση

Από την άλλη πλευρά, λέει ο κ. Κοντάκος, η σωματική εκτόνωση γίνεται μέσω της εκγύμνασής του. Όπως το παιχνίδι εκτός σπιτιού, στη διάρκεια του οποίου θα μπορέσει να παίξει με άλλα σκυλιά ή να τρέξει.



Τα Pitbull με σωστή εκπαίδευση γίνονται εξαιρετικά και εξελίσσονται σε σκύλους με ισορροπημένες συμπεριφορές.

Γιατί χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνος σκύλος

Τέλος, ο κ. Κοντάκος κάνει ξεκάθαρο το εξής: «Σε λάθος χέρια, όμως, ή με λάθος εκπαίδευση, διαιωνίζουν τον μύθο του επικίνδυνου σκύλου. Συνεπώς, οι άνθρωποι θα πρέπει να προσέχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα δίνει τροφή σε αυτή τη λανθασμένη αντίληψη. Διαφορετικά, κάθε τόσο θα βλέπουμε σε τίτλους και εικόνες τις εξαιρέσεις που συντηρούν τον μύθο».

* Ο κύριος Σωτήρης Κοντάκος είναι απόφοιτος της σχολής Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου.

Παρακολουθεί ανελλιπώς σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν στην εκπαίδευση σκύλων και, όπως λέει: «Λατρεύω να δουλεύω με τους τετράποδους φίλους μου και τους κηδεμόνες τους».