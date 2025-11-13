Μεγάλη είναι η καταστροφή στη Μαρίνα Ζέας μετά την φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τέσσερα σκάφη που βρίσκονταν στην Ακτή Θεμιστοκλέους.

Τα σκάφη κάηκαν ολοσχερώς και βυθίστηκαν στην θάλασσα, ενώ φόβοι υπάρχουν για τη διαρροή καυσίμων.

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Μαρίνα Ζέας

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώθηκε φωτιά σε ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα. Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε τρία διπλανά πολυτελή γιοτ, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά, αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, ενώ η φωτιά παρέμενε ανεξέλεγκτη για αρκετές ώρες. Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε πάνω από 5,5 ώρες, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, καθώς οι ισχυροί καπνοί και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν το έργο των δυνάμεων δύσκολο.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, και τα τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν μετά την καταστροφή τους από την φωτιά. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς το Λιμενικό απέκλεισε άμεσα την περιοχή.

Παράλληλα, συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο όπου έχουν βυθιστεί τα τέσσερα σκάφη προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα και τα υλικά που έχουν βυθιστεί.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης: «3:30 ώρα, 4:00 παρά ενημερώθηκα εγώ. Ξεκίνησε η φωτιά από ένα ξύλινο σκάφος. Επεκτάθηκε και σε άλλα. Ευτυχώς έγινε γρήγορα η παρέμβαση και της Πυροσβεστικής. Έβγαλαν στα ανοιχτά δύο-τρία σκάφη, τα βλέπετε νομίζω ούτως ή άλλως και τώρα στα ανοιχτά, στο να μπορέσουνε να σβήσουν την πυρκαγιά. Έγινε αυτό. Δεν υπάρχουν ευτυχώς θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουν πέσει και δύτες στο λιμάνι Ζέας για να δούνε. Ξέρετε, η διαχείριση του λιμανιού την έχει ιδιωτική εταιρεία, είναι παραχωρημένο το λιμάνι της Ζέας».

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «μας ανησυχεί ότι είναι δεύτερη φορά που έγινε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Πρέπει να το δούμε. Παρόλα αυτά, έχει έρθει η ρυπαντική, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, είναι η μόλυνση, είτε των νερών, είτε οι αέριοι ρύποι. Οπότε αυτό αφορά την πόλη» τόνισε.

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι «έχουμε καλή συνεργασία με τη Μαρίνα όμως, πιστεύω θα γίνουν αυτά που πρέπει. Και από κει και πέρα, πρέπει οι ίδιοι να δούνε τα ζητήματα ασφαλείας. Νομίζω υπήρχε και το patrol, γι’ αυτό και το βρήκανε γρήγορα, είδαν τον καπνό και παρενέβησαν γρήγορα. Παρόλα αυτά, επειδή η μαρίνα είναι μες στην πόλη, νομίζω πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω τους κανόνες ασφαλείας».