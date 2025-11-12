sports betsson
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
76ερς – Σέλτικς 102-100: Ανατροπή και νίκη για τη Φιλαδέλφεια – «Περίπατος» των Τζαζ επί των Πέισερς
Μπάσκετ 12 Νοεμβρίου 2025 | 08:55

76ερς – Σέλτικς 102-100: Ανατροπή και νίκη για τη Φιλαδέλφεια – «Περίπατος» των Τζαζ επί των Πέισερς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έκαναν στο τέλος την ανατροπή και πήραν τη νίκη επί των Μπόστον Σέλτικς με 102-100, την ώρα που η Γιούτα ισοπέδωνε με 152-128 την Ιντιάνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έκαναν την ανατροπή στην ανατροπή επί των Μπόστον Σέλτικς, και με 102-100 κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και να ανέβουν στο 7-4, αφήνοντας την ομάδα της Βοστώνης στο 5-7. Η ομάδα του Νικ Νερς έφτασε να προηγείται με 12 πόντους (51-39) λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ωστόσο οι Σέλτικς έβγαλαν αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο με τους Μπράουν και Γουάιτ και πέρασαν μπροστά στο σκορ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο με σκορ 71-77.

Εκεί πρωταγωνίστησε ο Τζάστιν Έντουαρντς, που διανύει τη δεύτερη σεζόν του στη λίγκα, καθώς σκόραρε 13 πόντους και ανέτρεψε τα δεδομένα ξανά (93-92). Τη… χαριστική βολή της ανατροπής έριξε ο Ούμπρε λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, καθώς με το καλάθι του διαμόρφωσε το τελικό 102-100.

Αδιαμφισβήτητα πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο Έντουαρντς, καθώς σημείωσε 22 πόντους, με τους 14 να είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο όπου η μπάλα «έκαιγε», ενώ μαζί του «έλαμψε» για άλλη μία φορά ο Ταϊρίς Μάξεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 21 πόντους 5 ασίστ και 9 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Σέλτικς, οι Μπράουν και Γουάιτ, οι οποίοι σκόραραν τους 27 από τους 36 πόντους της τρίτης περιόδου που ανέτρεψαν το σκορ, ήταν και οι κορυφαίοι της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Μπράουν μέτρησε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γουάιτ 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν τελειωμό για τους Πέισερς, καθώς οι περσινοί φιναλίστ του NBA δέχθηκαν τη βαριά ήττα με 152-128 από τους Γιούτα Τζαζ. Η ομάδα του Γουίλ Χάρντι ήταν καταιγιστική καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, και δεν άφησε ποτέ τους Πέισερς να μπουν στο παιχνίδι, για να ανέβουν στο 4-7. Από την πλευρά της, η ομάδα της Ιντιάνα έπεσε στο 1-10 και παραμένει στην τελευταία θέση της Ανατολής (με τριπλή ισοβαθμία).

Κορυφαίος για τους Τζαζ ήταν ο Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος σημείωσε 35 πόντους με 13/19 εντός παιδειάς, ενώ είχε και 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση σημείωσε και ο Σβι Μιχάιλουκ αλλά και ο ρούκι Έις Μπέιλι, με 20 πόντους έκαστος. Για τους Πέισερς πρωταγωνίστησε ο Πασκάλ Σιάκαμ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά και ο Άντριου Νέμπχαρντ με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο ΝΒΑ

Μπρούκλιν Νετς – Τορόντο Ράπτορς 109-119

Νιου Γιορκ Νικς – Μέμφις Γκρίζλις 133-120

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 126-102

Σακραμέντο Κινγκς – Ντένβερ Νάγκετς (Σε εξέλιξη)

googlenews

