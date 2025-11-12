Black Friday για coffee lovers: Οι ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσεις

Για τους λάτρεις του καφέ, η προετοιμασία κάθε κούπας δεν είναι απλώς μια συνήθεια, αλλά ένα μικρό τελετουργικό ευεξίας. Μπορεί να λειτουργήσει σαν μια αφετηρία ηρεμίας που θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε δυναμικά την ημέρα μας ή ως ένα πολύτιμο reset ενέργειας για να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Και τώρα, με τις Black Friday προσφορές να έχουν ήδη ξεκινήσει στο SHOPFLIX.GR, μπορείς να αναβαθμίσεις αυτό το τελετουργικό με νέες μηχανές καφέ και νέα αξεσουάρ, που θα κάνουν κάθε κούπα ακόμα πιο απολαυστική.

Δυνατές Black Friday προσφορές και στον καφέ

Για να σε βοηθήσουμε, ψάξαμε και βρήκαμε τις πιο hot επιλογές, που θα βρεις σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε μηχανές espresso, πολυκαφετιέρες, καφετιέρες φίλτρου, μπρίκια espresso, καφετιέρες ελληνικού και αξεσουάρ, όπως ηλεκτρικούς μύλους και βάση αποθήκευσης για κάψουλες ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Μάλιστα, θα τα παραλάβεις όλα σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Καφές με ένα πάτημα

Χρώμα και απόλαυση – Αυτά φέρνει στην ζωή σου η μηχανή Nespresso Vertuo Pop. Με τέσσερα μεγέθη κούπας, Espresso, Double Espresso, Gran Lungo και Signature Mug, το μόνο που θα χρειαστείς να κάνεις είναι να επιλέξεις την ιδανική για εσένα κάψουλα Nespresso, να την τοποθετήσεις και να απολαύσεις τον αγαπημένο σου καφέ με το πάτημα ενός κουμπιού. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού, η τεχνολογία Centrifusion® της Nespresso περιστρέφει μαζί τον αλεσμένο καφέ και το νερό έως και 4.000 φορές το λεπτό και δημιουργεί αυτήν την πλούσια, βελούδινη κρέμα.

Χάρη στην έξυπνη τεχνολογία Bluetooth® και το Wi-Fi που διαθέτει, η Vertuo Pop φροντίζει να έχεις πάντα την καλύτερη και πιο σύγχρονη εμπειρία Nespresso, χάρη στην αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της μηχανής.

Για αυθεντική απόλαυση Espresso στο σπίτι

Η μηχανή espresso IQ CM‑175 προσφέρει την εμπειρία ενός απολαυστικού καφέ με άρωμα καφετέριας, κατευθείαν από την άνεση του σπιτιού σου. Είναι ιδανική για όσους αγαπούν την ποιότητα και τη γεύση ενός σωστά εκχυλισμένου espresso, αλλά ταυτόχρονα αναζητούν μια εύχρηστη και αξιόπιστη συσκευή για καθημερινή χρήση. Με πίεση 20 bar και προηγμένες δυνατότητες, υπόσχεται ικανοποίηση σε κάθε φλιτζάνι. Με μοντέρνο και λιτό σχεδιασμό, η IQ CM‑175 ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε κουζίνα, χάρη στο συμπαγές μέγεθός της και την εργονομική της κατασκευή.

Η IQ CM‑175 λειτουργεί με ισχύ 1100W και εξασφαλίζει εκχύλιση με πίεση 20 bar, προσφέροντας πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση σε κάθε ρόφημα. Διαθέτει ατμοποιητή υψηλής πίεσης για αφρόγαλα, ιδανικό για cappuccino ή latte, καθώς και διπλό φίλτρο για ένα ή δύο φλιτζάνια. Με ενσωματωμένες προστασίες υπερθέρμανσης και υπερπίεσης, εγγυάται ασφαλή και σταθερή λειτουργία, κάθε φορά.

Απόλαυση Espresso με ευκολία και στυλ

Εάν θέλεις να απολαμβάνεις καθημερινά ποιοτικό espresso χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, τότε η μηχανή espresso Primo PREM-40445 είναι η ιδανική επιλογή. Με πίεση 20 bar, προσφέρει πλούσια γεύση και έντονο άρωμα, ενώ η αυτόματη λειτουργία της καθιστά την προετοιμασία του καφέ γρήγορη και ξεκούραστη. Είναι κατάλληλη για espresso, cappuccino και άλλα ροφήματα, προσφέροντας την εμπειρία μιας καφετέριας στην άνεση του σπιτιού.

Η συσκευή λειτουργεί με ισχύ 1050W, προσφέροντας γρήγορη προθέρμανση και σταθερή θερμοκρασία κατά την εκχύλιση. Η αντλία υψηλής πίεσης 20 bar εξασφαλίζει πλούσια κρέμα και σωστή ανάδειξη των αρωμάτων του καφέ. Διαθέτει ακροφύσιο ατμού για αφρόγαλα και ζεστά ροφήματα, καλύπτοντας έτσι κάθε ανάγκη για espresso ή ροφήματα με βάση το γάλα. Είναι μια αξιόπιστη επιλογή για καθημερινή, άνετη και απολαυστική χρήση.

Για τους λάτρεις του καφέ φίλτρου

Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία καφέ με την προγραμματιζόμενη καφετιέρα φίλτρου 900W, ιδανική για τους λάτρεις του αλεσμένου καφέ. Σχεδιασμένη για να προσφέρει ευκολία και απόλαυση, αυτή η καφετιέρα σου επιτρέπει να προγραμματίσεις την παρασκευή του καφέ σου, ώστε να ξυπνάς κάθε πρωί με το άρωμα του φρεσκοφτιαγμένου καφέ. Η ισχυρή της απόδοση εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική παρασκευή, ενώ η δυνατότητα χρήσης αλεσμένου καφέ σου επιτρέπει να επιλέξεις την αγαπημένη σου ποικιλία.

Εάν πάλι αγαπάς το ρετρό στοιχείο, τότε η vintage προγραμματιζόμενη καφετιέρα φίλτρου Ariete θα ταιριάξει τέλεια στην κουζίνα σου. Διαθέτει LCD οθόνη, λειτουργία προγραμματισμού για να ετοιμάζει τον καφέ σου την ώρα που τον θέλεις αλλά και λειτουργία pause & serve, που διακόπτει τη ροή για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γεμίσεις την κούπα σου.

Πολυκαφετιέρα ή μπρίκι espresso;

Κάθε επιλογή μοναδική με τα δικά της πλεονεκτήματα. Η πολυκαφετιέρα Morris MCM-6220 2 σε 1 σου δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης προετοιμασίας καφέ φίλτρου και εσπρέσο. Διαθέτει 2 δοχεία νερού και υψηλής απόδοσης ισχύ 2015 Watt για να ζεσταίνεται το νερό ακόμα πιο γρήγορα. Η πίεση 20bar προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας καφέ, εκχυλίζοντας άψογα τα μοναδικά αρώματα της κάθε ποικιλίας.

Εάν αναζητάς την πιο αυθεντική εμπειρία καφέ, τότε το μπρίκι Espresso Bialetti Moka Express είναι η ιδανική επιλογή, καθώς αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής που σου χαρίζει πλούσιο άρωμα και καφέ με γεμάτη γεύση.

Για τους λάτρεις του ελληνικού ή του φραπέ

Εάν αγαπάς τον ελληνικό καφέ, τότε το ηλεκτρικό μπρίκι Sokany SK-214 είναι απαραίτητο για να φτιάχνεις το καφέ σου κάθε πρωί εύκολα και γρήγορα. Το μπρίκι διαθέτει αποσπώμενο χερούλι, το οποίο διευκολύνει τη χρήση και την αποθήκευση. Επίσης, μπορεί να αποσπαστεί από τη βάση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση και στον καθαρισμό. Ο διακόπτης on/off και η ένδειξη λειτουργίας προσφέρουν επιπλέον πρακτικότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η περιστρεφόμενη βάση 360° εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση χωρίς περιορισμούς, ενώ τα αντιολισθητικά ποδαράκια από λάστιχο προσφέρουν επιπλέον σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μπρικιού.

Από την άλλη, η φραπεδιέρα Izzy Caffeccino είναι η τέλεια λύση για πλήρη έλεγχο και τέλεια ανάδευση, είτε θέλεις αφρόγαλα είτε παγωμένο φραπέ. Το κύπελλο από ανοξείδωτο ατσάλι 500 ml και το διπλό εξάρτημα ανάμειξης από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζουν γρήγορη και ομοιόμορφη ανάδευση χωρίς υπολείμματα. Η θήκη για ποτήρια προσφέρει πρακτικότητα και εύκολη χρήση, ενώ η αντιολισθητική βάση προσφέρει σταθερότητα κατά τη λειτουργία.