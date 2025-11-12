Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Black Friday για coffee lovers: Οι ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσεις
Black Friday για coffee lovers: Οι ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσεις

Αν και εσύ είσαι λάτρης του καφέ, αυτές είναι οι Black Friday προσφορές που πρέπει να χάσεις - και έχουν ξεκινήσει ήδη!

Για τους λάτρεις του καφέ, η προετοιμασία κάθε κούπας δεν είναι απλώς μια συνήθεια, αλλά ένα μικρό τελετουργικό ευεξίας. Μπορεί να λειτουργήσει σαν μια αφετηρία ηρεμίας που θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε δυναμικά την ημέρα μας ή ως ένα πολύτιμο reset ενέργειας για να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Και τώρα, με τις Black Friday προσφορές να έχουν ήδη ξεκινήσει στο SHOPFLIX.GR, μπορείς να αναβαθμίσεις αυτό το τελετουργικό με νέες μηχανές καφέ και νέα αξεσουάρ, που θα κάνουν κάθε κούπα ακόμα πιο απολαυστική.

Δυνατές Black Friday προσφορές και στον καφέ

Για να σε βοηθήσουμε, ψάξαμε και βρήκαμε τις πιο hot επιλογές, που θα βρεις σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR  σε μηχανές espresso, πολυκαφετιέρες, καφετιέρες φίλτρου, μπρίκια espresso, καφετιέρες ελληνικού και αξεσουάρ, όπως ηλεκτρικούς μύλους και βάση αποθήκευσης για κάψουλες ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Μάλιστα, θα τα παραλάβεις όλα σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Καφές με ένα πάτημα

Χρώμα και απόλαυση – Αυτά φέρνει στην ζωή σου η μηχανή Nespresso Vertuo Pop. Με τέσσερα μεγέθη κούπας, Espresso, Double Espresso, Gran Lungo και Signature Mug, το μόνο που θα χρειαστείς να κάνεις είναι να επιλέξεις την ιδανική για εσένα κάψουλα Nespresso, να την τοποθετήσεις και να απολαύσεις τον αγαπημένο σου καφέ με το πάτημα ενός κουμπιού. Με το άγγιγμα ενός κουμπιού, η τεχνολογία Centrifusion® της Nespresso περιστρέφει μαζί τον αλεσμένο καφέ και το νερό έως και 4.000 φορές το λεπτό και δημιουργεί αυτήν την πλούσια, βελούδινη κρέμα.

Χάρη στην έξυπνη τεχνολογία Bluetooth® και το Wi-Fi που διαθέτει, η Vertuo Pop φροντίζει να έχεις πάντα την καλύτερη και πιο σύγχρονη εμπειρία Nespresso, χάρη στην αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της μηχανής.

Για αυθεντική απόλαυση Espresso στο σπίτι

Η μηχανή espresso IQ CM‑175 προσφέρει την εμπειρία ενός απολαυστικού καφέ με άρωμα καφετέριας, κατευθείαν από την άνεση του σπιτιού σου. Είναι ιδανική για όσους αγαπούν την ποιότητα και τη γεύση ενός σωστά εκχυλισμένου espresso, αλλά ταυτόχρονα αναζητούν μια εύχρηστη και αξιόπιστη συσκευή για καθημερινή χρήση. Με πίεση 20 bar και προηγμένες δυνατότητες, υπόσχεται ικανοποίηση σε κάθε φλιτζάνι. Με μοντέρνο και λιτό σχεδιασμό, η IQ CM‑175 ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε κουζίνα, χάρη στο συμπαγές μέγεθός της και την εργονομική  της κατασκευή.

Η IQ CM‑175 λειτουργεί με ισχύ 1100W και εξασφαλίζει εκχύλιση με πίεση 20 bar, προσφέροντας πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση σε κάθε ρόφημα. Διαθέτει ατμοποιητή υψηλής πίεσης για αφρόγαλα, ιδανικό για cappuccino ή latte, καθώς και διπλό φίλτρο για ένα ή δύο φλιτζάνια. Με ενσωματωμένες προστασίες υπερθέρμανσης και υπερπίεσης, εγγυάται ασφαλή και σταθερή λειτουργία, κάθε φορά.

Απόλαυση Espresso με ευκολία και στυλ

Εάν θέλεις να απολαμβάνεις καθημερινά ποιοτικό espresso χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, τότε η μηχανή espresso Primo PREM-40445 είναι η ιδανική επιλογή. Με πίεση 20 bar, προσφέρει πλούσια γεύση και έντονο άρωμα, ενώ η αυτόματη λειτουργία της καθιστά την προετοιμασία του καφέ γρήγορη και ξεκούραστη. Είναι κατάλληλη για espresso, cappuccino και άλλα ροφήματα, προσφέροντας την εμπειρία μιας καφετέριας στην άνεση του σπιτιού.

Η συσκευή λειτουργεί με ισχύ 1050W, προσφέροντας γρήγορη προθέρμανση και σταθερή θερμοκρασία κατά την εκχύλιση. Η αντλία υψηλής πίεσης 20 bar εξασφαλίζει πλούσια κρέμα και σωστή ανάδειξη των αρωμάτων του καφέ. Διαθέτει ακροφύσιο ατμού για αφρόγαλα και ζεστά ροφήματα, καλύπτοντας έτσι κάθε ανάγκη για espresso ή ροφήματα με βάση το γάλα. Είναι μια αξιόπιστη επιλογή για καθημερινή, άνετη και απολαυστική χρήση.

Για τους λάτρεις του καφέ φίλτρου

Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία καφέ με την προγραμματιζόμενη καφετιέρα φίλτρου 900W, ιδανική για τους λάτρεις του αλεσμένου καφέ. Σχεδιασμένη για να προσφέρει ευκολία και απόλαυση, αυτή η καφετιέρα σου επιτρέπει να προγραμματίσεις την παρασκευή του καφέ σου, ώστε να ξυπνάς κάθε πρωί με το άρωμα του φρεσκοφτιαγμένου καφέ. Η ισχυρή της απόδοση εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική παρασκευή, ενώ η δυνατότητα χρήσης αλεσμένου καφέ σου επιτρέπει να επιλέξεις την αγαπημένη σου ποικιλία.

Εάν πάλι αγαπάς το ρετρό στοιχείο, τότε η vintage προγραμματιζόμενη καφετιέρα φίλτρου Ariete θα ταιριάξει τέλεια στην κουζίνα σου. Διαθέτει LCD οθόνη, λειτουργία προγραμματισμού για να ετοιμάζει τον καφέ σου την ώρα που τον θέλεις αλλά και λειτουργία pause & serve, που διακόπτει τη ροή για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γεμίσεις την κούπα σου.

Πολυκαφετιέρα ή μπρίκι espresso;

Κάθε επιλογή μοναδική με τα δικά της πλεονεκτήματα. Η πολυκαφετιέρα Morris MCM-6220 2 σε 1 σου δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης προετοιμασίας καφέ φίλτρου και εσπρέσο.  Διαθέτει 2 δοχεία νερού και υψηλής απόδοσης ισχύ 2015 Watt για να ζεσταίνεται το νερό ακόμα πιο γρήγορα. Η πίεση 20bar προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας καφέ, εκχυλίζοντας άψογα τα μοναδικά αρώματα της κάθε ποικιλίας.

Εάν αναζητάς την πιο αυθεντική εμπειρία καφέ, τότε το μπρίκι Espresso Bialetti Moka Express είναι η ιδανική επιλογή, καθώς αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής που σου χαρίζει πλούσιο άρωμα και καφέ με γεμάτη γεύση.

Για τους λάτρεις του ελληνικού ή του φραπέ

Εάν αγαπάς τον ελληνικό καφέ, τότε το ηλεκτρικό μπρίκι Sokany SK-214 είναι απαραίτητο για να φτιάχνεις το καφέ σου κάθε πρωί εύκολα και γρήγορα. Το μπρίκι διαθέτει αποσπώμενο χερούλι, το οποίο διευκολύνει τη χρήση και την αποθήκευση. Επίσης, μπορεί να αποσπαστεί από τη βάση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση και στον καθαρισμό. Ο διακόπτης on/off και η ένδειξη λειτουργίας προσφέρουν επιπλέον πρακτικότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η περιστρεφόμενη βάση 360° εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση χωρίς περιορισμούς, ενώ τα αντιολισθητικά ποδαράκια από λάστιχο προσφέρουν επιπλέον σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μπρικιού.

Από την άλλη, η φραπεδιέρα Izzy Caffeccino είναι η τέλεια λύση για πλήρη έλεγχο και τέλεια ανάδευση, είτε θέλεις αφρόγαλα είτε παγωμένο φραπέ. Το κύπελλο από ανοξείδωτο ατσάλι 500 ml και το διπλό εξάρτημα ανάμειξης από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζουν γρήγορη και ομοιόμορφη ανάδευση χωρίς υπολείμματα. Η θήκη για ποτήρια προσφέρει πρακτικότητα και εύκολη χρήση, ενώ η αντιολισθητική βάση προσφέρει σταθερότητα κατά τη λειτουργία.

Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
Ελλάδα 12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα

Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου Ιθάκη πήρε στα χέρια του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης των γεγονότων […] Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας» ανέφερε παρουσιάζοντας το βιβλίο.

Σύνταξη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε την επικαιροποίηση τεχνικών παραμέτρων του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε την επικαιροποίηση τεχνικών παραμέτρων του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους οι κύριοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)

Ο Νικ Καλάθης έφυγε από τη Μονακό χωρίς να έχει παίξει όσο θα ήθελε και στη νίκη της νέας του ομάδας, Παρτιζάν, επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μίλησε με τα... μάτια στον πρώην προπονητή του!

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
Σοκ 12.11.25

Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)

Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Σύνταξη
H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Planet Travel 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
Κινητοποίηση 12.11.25

Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»

«Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει

Σύνταξη
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Culture Live 12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βόλος: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους
Στον Βόλο 12.11.25

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους

Ο κατηγορούμενος λιμενικός εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί στις 9:00 και μετά την απολογία του που διήρκεσε μία ώρα κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους

Κάτι η συνεχώς προκλητική συμπεριφορά του, κάτι οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Βινίσιους, αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
Κόσμος 12.11.25

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
